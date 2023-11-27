От Китая до Европы: как кочевники повлияли на развитие мировой цивилизации



Фото: из открытых источников t.me

Разрушители мифов

В современном обществе бытует мнение, что кочевники были разрушителями цивилизаций, не приносящими миру ничего хорошего. Опровержение этого тезиса стало лейтмотивом круглого стола. «В современной науке и массовом сознании существует много штампов о кочевой культуре. Обыватель думает, что кочевники только разрушали, не привнося в мир ничего нового, забывая, что именно они являлись связующим звеном между различными цивилизациями на евразийском пространстве»,– рассказал директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин.



Пренебрежительное отношение к кочевому наследию Евразии должен исправить анонсированный на круглом столе Центр «Исследований культур народов степной Евразии». Учреждение должно объединить исследователей из различных научных центров России и ближнего зарубежья. Его особенностью станет использование новейших технологий в изучении кочевого наследия. Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов рассказал, что в научном центре будут использоваться новейшие методы генетики, палеогенетики, цифровой анализ данных и т.д.



По словам директор Института истории им. Ш.Мардажани Радика Салихова, работа круглого стола является первым днем существования центра. Окончательно он оформится на базе Института истории им. Ш.Марджани, Института археологии им. Халикова и гуманитарного отделения Академии наук РТ к концу года. «Задача центра – это комплексное историко-археологическое исследование вопросов кочевого наследия, а также международная кооперация и привлечение новых технологий», – поделился ученый. В конце анонса Радик Салихов пригласил возглавить одно из научных направлений Центра Николая Крадина. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие и дал положительный ответ после заседания.



Фото: из открытых источников t.me

Искаженное восприятие

Николай Крадин отметил, что пренебрежительное отношение к кочевникам в западной науке появилось после утверждения термина ориентализм. «Ориентализм это искаженное видение стран Востока на Западе», – поделился он. Взлет западной культуры в XVI веке исследователь связывает с транзитными функциями конно-кочевого мира.



Благодаря торговым путям, вокруг которых формировались кочевые государства, как, например, империя Чингисхана, на Запад из Китая стали проникать такие изобретения, как компас, порох, книгопечатание, научные труды по медицине и другим прикладным наукам. Также многие блюда европейских народов являются заимствованием с Востока. К примеру, итальянские спагетти, которые уже не одну сотню лет являются национальным блюдом этой страны, были завезены с Дальнего Востока.



Крадин подчеркнул, что кочевой мир многогранен, и не исследовать его комплексно просто нельзя. Оказывается, кочевники – это не только жители степи на Евразийском пространстве, но и оленеводы севера, высокогорные кочевники Тянь-Шаня, верблюдоводы, туареги из Северной Африки и т.д. Объединят их то, что именно благодаря им были заселены самые недоступные точки нашей планеты, начиная от полярного севера, заканчивая непроходимыми пустынями Африки.



Фото: из открытых источников t.me

Откуда пошла кочевая культура?

Истоки происхождения кочевников Евразии до сих пор остаются загадкой для ученых. Директор Института истории мемориальной культуры РАН Андрей Поляков рассказал, что исследователи предполагают, что кочевая культура зародилась в степях современного Казахстана или в южном Приуралье. «Версию происхождения кочевников из южного Приуралья подкрепляет то, что там были найдены одни из древнейших колесниц и повозок», – отметил он.



Ученый добавил, что находки были обнаружены в зоне распространения Синташтинской культуры входящей в Андроновский пласт. Он начал формироваться за 2 тыс.лет до н.э. и вобрал в себя множество давно сгинувших в анналах истории культур. Андроновский пласт стал фундаментом для множества народов, распространив свое влияние на все стороны света. Поляков рассказал, что совсем недавно вернулся из конференции в Китае. Археологи из Поднебесной обнаружили следы этого пласта на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района.

Феномен степного города

Андроновский пласт затронул и территорию современного Поволжья, ставшего своеобразным транзитным коридором между Востоком и Западом. Заведующий кафедрой истории России Астраханского государственного университета им. В.Н.Татищева Дмитрий Васильев поведал, что в Поволжье сложился свой уникальный микроклимат. Начиная с эпохи раннего средневековья на территории современной Астраханской области начали появляться анклавы оседлого населения, окруженные кочевниками.



Оседлые анклавы появлялись на пересечении торговых путей. «Если бы не было такого региона, как Нижнее Поволжье, его надо было бы создать. Успех этой территории обусловлен тем, что на ней пересекались главные Евразийские торговые пути – это Шелковый пути (Великий степной путь) и Каспийско-Волжский путь. По этим торговым артериям двигались не только товары, но и технологии», – отметил он.



Васильев заострил внимание на том, что оседлые анклавы появились на Нижнем Поволжье еще во время Хазарского каганата. После падения его место на политической арене заняла страна Саксин, впоследствии захваченной монгольскими завоевателями. Именно в период Золотой Орды городская культура Нижнего Поволжья достигает своего расцвета. В золотоордынских городах этого региона число жителей достигает 2 миллионов человек.



Фото: из открытых источников t.me

Естественные границы

С позицией Васильева о том, что в Поволжье пересеклись главные торговые пути, согласился доктор исторических наук, заслуженный археолог России и Башкортостана Владимир Иванов. Однако Иванов отмечает, что Нижнее Поволжье, входящее в Волго-Уральский регион, является лишь небольшой степной полосой на всей этой территории. Археолог считает, что если ученые хотят найти контактные зоны между лесом и степью, они должны опираться в первую очередь на географию.



Он привел пример с Чишминскими памятниками в Башкортостане. По мнению некоторых исследователей, они находятся в месте пересечения лесостепи и степи. Иванов опровергает эту гипотезу, говоря, что Чишминские мавзолеи построены на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Она изобилует оврагами. До мая там не сходит снег, а уже в августе палящее солнце выжигает траву. Для степняков эта территория просто не пригодна для обитания, являясь своеобразным водоразделом между миром степи и оседлого населения.

Владислав Безменов, «Миллиард. Татар»