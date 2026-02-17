От казахской целины до Камчатки и Египта: где и как зарабатывают студотрядовцы Татарстана

Чему учит молодых людей работа в студенческих трудовых отрядах, где и сколько зарабатывают ребята из Татарстана в системе РСО и сколько из них смогли трудоустроиться в 2025 году, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





Татарстан стал одним из лидеров развития движения студенческих трудовых отрядов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Азат Кадыров: «Студенческие отряды – это возможность плавного вхождения в трудовую деятельность»

Студенческие трудовые отряды играют важную роль в трудовом воспитании молодого поколения и формировании у них профессиональных компетенций. Они помогают студентам приобрести практический опыт, развивать лидерские качества и социальные навыки, а также осознать свои профессиональные цели и задачи, уверен министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В студотрядах молодые люди развивают свои профессиональные компетенции, коммуникативные навыки, умение подстраиваться под требования работодателя. Это необходимая для каждого молодого человека практика плавного вхождения в трудовую деятельность», – подчеркнул он.

Министр вспомнил и о своем опыте работы в студенческом трудовом отряде в 1991 году на территории Молдавии. Тогда он отправился туда для сбора урожая. По его словам, та поездка оставила впечатления на всю жизнь: увлекательное путешествие, новые места, знакомства с бытом и традициями другой страны.

Азат Кадыров вспомнил о своем опыте работы в студенческом трудовом отряде в 1991 году на территории Молдавии Фото: prav.tatarstan.ru

Сегодня ребята из Татарстана работают на Камчатке, в Турции и Египте

Началом движения студенческих отрядов считается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан на целину.

История студенческих отрядов Татарстана началась чуть позже – 6 июля 1963 года, когда 200 студентов Казанского инженерно-строительного института отправились на освоение целинных земель в Есильский район Целиноградской области Казахстана.

«Первые строительные отряды ТАССР приняли активное участие в строительстве таких предприятий, как «Оргсинтез», «Теплоконтроль», Заинская ГРЭС, «Нижнекамскнефтехим», и других. Самыми востребованными выездными объектами работы были сельскохозяйственные объекты в Молдавии и Астраханской области, развертывание нефтепромыслов в Тюменской и Томской областях», – рассказал Кадыров.

Сегодня Татарстан стал одним из лидеров развития движения студенческих трудовых отрядов. Студенты республики и сейчас отправляются на работы по всей стране и даже за рубеж.

«Восемнадцать представителей Татарстана трудились на крупнейших международных стройках ГК «Росатом» на АЭС «Аккую» в Турецкой Республике и АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Продолжается активное сотрудничество с Республикой Беларусь: в прошлом году 30 наших ребят работали на объектах Беларуси, а мы, в свою очередь, приняли белорусских коллег вожатыми в детских лагерях Татарстана», – сообщил министр.

Совсем недавно трудовой семестр на Камчатке провела командир Татарстанского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Сюмбель Латипова.

«Наши ребята трудоустраиваются на крупнейших стратегических объектах, в ведущих федеральных компаниях. А их география охватывает более 40 регионов России и семь иностранных государств. Для меня студенческие отряды стали не только шансом доказать свою профессиональную состоятельность, но и увидеть красоту Дальнего Востока, почувствовать энергетику Крыма», – поделилась девушка.

Совсем недавно трудовой семестр на Камчатке провела командир Татарстанского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Сюмбель Латипова Фото: prav.tatarstan.ru

Студотрядовцы могут зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц

Важно не забывать, что труд студотрядовцев хорошо оплачивается. Помимо впечатлений из поездок они привозят приличный заработок, заявил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев.

«Заработок может варьироваться от 35 до 200 тыс. рублей. Но есть и ребята, которые очень хорошо работают на особых должностях, они могут получать и больше. Например, такие случаи у нас есть в ОЭЗ «Алабуга», – заявил он.

По его словам, многим ребятам предлагают постоянное трудоустройство после того, как они пришли на предприятие как члены студотрядов.

В последние годы упор в движении делался на развитие производственного направления. В этом году планируется уделить больше внимания науке, добавил Ислаев.

Всего в 2025 году через систему студенческих трудовых отрядов прошли почти 16 тыс. человек, 51 трудовая бригада, 297 классических отрядов. Среди них около 4 тыс. подростков, задействованных в профильных отрядах.

Труд студотрядовцев хорошо оплачивается. Помимо впечатлений из поездок они привозят приличный заработок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Студенческие отряды готовы сотрудничать с управляющими компаниями для уборки снега на улицах

Студенческие отряды Татарстана готовы сотрудничать с управляющими компаниями по уборке снега на улицах городов республики, заявил в ответ на вопрос журналистов Ислаев.

«Во многих местах ребята уже помогают в очистке снега. Касаемо предложений о работе на улицах городов, мы такие предложения готовы принимать и помогать нашей любимой республике», – подчеркнул он.

Речь идет не о волонтерской помощи, а о трудовых отношениях: студенческие отряды готовы выходить на расчистку снега в рамках найма управляющими компаниями.

Если управляющие компании готовы к такому взаимодействию, министерство готово оказать содействие в организации процесса. Кадыров также отметил, что уже сейчас многие молодежные организации и студенческие отряды задействованы в расчистке снега у социальных объектов и во дворах пожилых людей, подтвердил интерес министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.