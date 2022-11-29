От Казанской городской телефонной сети до «Таттелекома»: 134 года на связи

ПАО «Таттелеком», крупнейший оператор фиксированной связи в Республике Татарстан, празднует памятную дату – 134 года со дня образования связи в республике. О том, как проходило становление отрасли, «Татар-информу» рассказали сотрудники компании, проработавшие в ней не один десяток лет.

Ждали установки телефона по 20-25 лет

«До начала 90-х годов жители Казани ждали своей очереди на установку телефона по 20-25 лет, – вспоминает ведущий инженер цеха коммутации местной сети и абонентского доступа Центра обслуживания базовой инфраструктуры ПАО «Таттелеком» Ильгиз Хуснутдинов. – Станций не хватало. Их тогда поставляли централизованно через Минсвязи СССР. Получить несколько АТС на город уже было большим достижением. В основном это были электромеханические (координатные) станции производства Чехословакии, Германии и Польши».

Одна такая АТС имела максимум 10 тысяч портов, строилась год и более (без учета специального здания) и занимала достаточно много места: около 800 кв. м.

Линии связи между станциями были аналоговые и представляли из себя толстые кабели с медными жилами. В то время за границей такие АТС уже демонтировали и заменяли на цифровые коммутационные, построенные на микропроцессорах. К одной такой станции можно было подключить до 240 тысяч абонентов. Отставание было колоссальным!

Пригласили специалистов, не имеющих отношения к связи

В начале 1993 года Казанская ГТС и АМТС получили предложение от немецкой компании Alcatel Sel AG на поставку двух междугородних и нескольких городских станций для Казани. Но у них на тот момент не было кадров для быстрого освоения нового цифрового оборудования.

Решили рискнуть и пригласили специалистов из смежных отраслей, не имеющих отношения к связи. На АМТС было шесть приглашенных, и еще четверо на ГТС, среди которых и сам Хуснутдинов. Забегая вперед, скажем, что эксперимент удался. Все спецы со стороны быстро освоили не только новые коммутаторы, но и строящиеся цифровые сети связи на основе волоконно-оптических линий связи.

Будущий ведущий инженер Центра обслуживания базовой инфраструктуры «Таттелекома» в свое время окончил с красным дипломом КАИ, работал на оборонном заводе. «У меня был хороший опыт освоения новых изделий. Во мне увидели потенциал и в апреле 1993 года сразу приняли старшим инженером на АТС-38», – говорит Ильгиз Абдрахманович.

Их, группу «новобранцев», в середине 1994 года отправили на обучение в учебный центр компании Alcatel Sel AG, расположенный в г. Штутгарте. «Основной язык преподавания был английский. Не скрою, было очень тяжело», вспоминает специалист.

К лету 2005 года Казань перешла на цифровые АТС

Отставание Казанской ГТС по уровню телефонизации от Европы было огромным. Уже в 1995-1996 годах стало понятно, что КГТС одна с этой задачей быстро не справится. А руководству республики и новому министру связи Татарстана очень хотелось в кратчайшие сроки удовлетворить запросы всех желающих установить телефон. И тогда было принято решение допустить в сеть города нового оператора связи – ЗАО «Телесет».

Он приступил к телефонизации тех территорий Казани, до которых еще не дошла ГТС. Установил два мощных телефонных коммутатора типа DMS-100 и зарезервировал для себя 100-тысячный диапазон телефонных номеров, то есть все номера, начинающиеся с 1.

Но и в этом случае Казанская ГТС оставалась неспособной на быструю замену старых АТС. Минсвязи рекомендовало ей продать часть станций еще двум новым операторам. Так в начале 2000-х годов появились ОАО «Интеллектуальные сети» и ОАО «ТНПКО». В результате к лету 2005 года в столице Татарстана силами четырех операторов связи все электромеханические АТС были заменены на цифровые. И тем самым создалась предпосылка для перехода миллионной Казани на семизначную нумерацию, без которой дальнейшее развитие городской телефонной сети было невозможным.

С тех пор эти станции постоянно обновлялись. «Если раньше они работали на процессорах типа 8086 и 80286, то сейчас на Pentium. Сильно менялось и программное обеспечение. Объем ПО, установленного на АТС в 1994 году, составлял 40-50 Мб, а сейчас это гигабайты!» – отмечает Хуснутдинов.

«Все, что внутри станции, – черный ящик»

Сейчас это уже история, но в свое время монтаж этих станций в Казани стал настоящим экспериментом. Ильгиз Абрахманович рассказывает, что в начале 1994 года в наш город прибыли специалисты из Германии. Объекты АМТС Казани и три городские телефонные станции, включая АТС-64, монтировали они. «Никого не допускали в помещения, где вели монтаж оборудования, то есть в новые автозалы. То ли боялись, что узнают их секреты, то ли это была обычная немецкая аккуратность», – говорит он, улыбаясь.

Но иностранным инженерам все-таки была нужна какая-то связь с окружением (водители, электрики, вахтеры и т. д.), и они предложили руководству ГТС и АМТС назначить кураторов строительства. С тем условием, что в дальнейшем те составят костяк обслуживающего персонала этих станций.

На АТС-64 таким куратором был назначен Хуснутдинов, а на АТС-62 – Вадим Орлов. «Мне супервайзер-немец сказал так: «Сначала ты будешь раскладывать и маркировать провода, винты, гайки. Постепенно мы допустим тебя до монтажа, а в конечном счете и до запуска станции и последующей отладки», – вспоминает он. Так и вышло. Со временем он почти на равных с немецкими специалистами монтировал станцию.

Ведущий инженер признается, что освоение новых цифровых коммутаторов давалось непросто. В советские времена поставляемые изделия обязательно сопровождались электросхемами, описаниями внутренней работы аппаратного и программного обеспечения. Здесь же не было ни одной принципиальной схемы.

«Когда я спросил, почему нет подробных описаний хотя бы абонентских комплектов и устройств электропитания, один из немцев мне ответил: “Вы купили технологию создания и обслуживания телефонных вызовов, но не изготовления таких АТС. Поэтому всё, что внутри станции, включая программное обеспечение, для вас черный ящик”», – рассказывает Хуснутдинов.

После того как монтажники из Германии уехали, тоже приходилось несладко. «Документация только на английском языке. Сидели, изучали со словарем. Понимание приходило постепенно», – говорит он. Зато все последующие станции этого типа в Казани Хуснутдинов с товарищами монтировали уже сами. Брали отпуска, отгулы и с доверенностью от немецкой компании приступали к работе. Так было запущено около 12 станций.

Число стационарных телефонов сокращается, а ценность проводной связи растет

Не секрет, что число стационарных телефонов повсеместно сильно сокращается. По словам Хуснутдинова, станция АТС-64 сначала была смонтирована на 27 тысяч абонентов, пиковая емкость достигала 21 тысячи номеров, потом абоненты стали постепенно уходить. Сейчас на станции осталось примерно 10 тысяч абонентов – это больше, чем на какой-либо другой станции города. Ныне 80% из них – это организации. А некоторые АТС емкостью в 15-20 тысяч номеров вообще сжались до 6-7 тысяч.

Он признает, что это неизбежный процесс: «Мы на этих станциях обслуживаем только телефон. А современному человеку необходим еще и доступ в интернет».

Но, по словам Хуснутдинова, ценность проводной связи, тем не менее, растет. «Какие бы новые компании с тех пор ни появлялись, и для правительства, и для предприятий, и для части населения остается важным иметь надежную связь. Поэтому большинство их имеет и сотовые, и проводные телефоны», – подчеркивает он.

Сведения по 7 тысячам сотрудников вбивали вручную

Сегодня «Тателеком» – это огромный коллектив численностью 4,1 тысячи человек. Начальник отдела кадров Римма Накипова начинала работу в отрасли еще в Министерстве связи под руководством Рината Залялова. Заведовала канцелярией, но мечтала работать кадровиком. И так случилось, что в 2002 году эту вакансию в «Таттелекоме» предложили именно ей. «До сих пор помню дату начала работы: 22 июля 2002 года. В этом году как раз приняли Трудовой кодекс», – говорит она.

Фото из архива

В те времена в штате компании было около 7 тысяч сотрудников. Программ не было, приходилось самостоятельно разрабатывать формы приказов. Римма Бакиевна вспоминает, что когда в 2004 году наконец появилась первая компьютерная программа для кадровых служб, они буквально не спали ночами: «Нужно было все личные сведения по 7 тысячам сотрудников вбивать вручную. Выходили на работу даже в выходные».

Сейчас в отделе кадров Управления «Таттелекома» трудится 5 сотрудников. Но в целом у Накиповой в подчинении вместе с районными узлами 22 человека.

Стабильность и карьерный рост

«Какие преимущества работы в “Таттелекоме”? В первую очередь стабильность, карьерный рост. От соискателей требуются интеллект и коммуникабельность», – говорит Римма Бакиевна.

«“Таттелеком” дорожит своими специалистами и старается создавать благоприятные условия работы. К примеру, ежегодно рассматривает вопрос повышения уровня заработной платы, своевременно ее выплачивает, оказывает всестороннюю помощь и дает возможность дополнительного обучения», – рассказывает начальник отдела кадров.

Каждый год сотрудникам выплачивают годовые премии, есть выплаты и к профессиональному празднику – Дню связиста. Еще в компании периодически проводят конкурсы профессионального мастерства, где определяют лучших специалистов различных подразделений: от сотрудников блока клиентского сервиса до специалистов отдела продаж. Что тоже является отличной мотивацией сотрудников.

Кадровый десант объезжал районы

Сейчас в «Таттелекоме» есть и Корпоративный университет, и служба подбора персонала. А раньше все это было обязанностью отдела кадров.

Римма Бакиевна вспоминает, что они начинали профориентационную работу в конце марта, когда в деревнях еще только начинает таять снег.

«Перед нами ставили задачу: за день объехать пять районов. Вместе с представителем Минсвязи мы рассказывали школьникам, какие у нас есть специальности и перспективы на будущее», – говорит она.

В те времена брали в кабельщики-спайщики выпускников школ. Они проходили курсы (работа на высоте, инструктаж), и начинались трудовые будни. Самых хватких ребят направляли учиться дальше. В компании работали и со студентами. «Рядом техникум связи. Он всегда нас обеспечивал кадрами», – рассказывает главная по кадрам «Таттелекома».

Общий трудовой стаж – 313 лет

Ныне Римма Накипова прекрасно знает уже не только всех работников, но зачастую и их детей. Тем более что многие из них выросли, отучились в институтах и начали работать так же, как и их родители, в «Таттелекоме».

В компании сегодня насчитывается 79 трудовых династий. Одна из них, из Набережночелнинского ЗУЭС, включает в себя 13 членов семьи, их общий трудовой стаж – 313 лет.

У 1235 сотрудников «Таттелекома» он тоже составляет солидную цифру – более 134 месяцев. Из них почти у 500 это 20 и более лет. В самом отделе кадров 4 сотрудника, включая его руководителя, трудятся в компании уже более двух десятков лет, то есть «старожилов» 70%. А в целом здесь таких процентов 30, если не больше.

Так как в штате «Таттелекома» много молодежи, новые семьи образуются прямо в его стенах. «Буквально на минувшей неделе была свадьба. Таких счастливых случаев у нас много. Еще одна пара сочеталась браком в начале этого года: муж работает в отделе маркетинга, его супруга экономист. Оба активисты, состоят в профкоме, без их участия не обходится ни одно мероприятие», – рассказывает Накипова.

«Жить в коллективе как в семье, делиться радостными и грустными моментами дорогого стоит», – признается она. Реклама. ПАО «Таттелеком»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»