От Казани до Болгара: Составлен мобильный аудиогид для путешественников на личных авто

Одним из мобильных операторов создан автомобильный аудиогид для туристов, путешествующих на личном автомобиле. С помощью него гости смогут поближе познакомиться с татарстанской культурой и узнать много деталей об уникальных достопримечательностях маршрута Казань — Болгар.

«В течение года мы видим, что растет число самостоятельных туристов, а также татарстанцев, путешествующих внутри республики. Обе эти категории чаще всего используют для передвижения личный автомобиль. Поэтому создание автомобильного аудиогида является актуальной мерой. Этот проект обязательно внесет свой вклад в развитие туризма и популяризацию возможностей в Татарстане, а также сделает маршрут Казань — Болгар еще более комфортным и современным», — отметила на презентации аудиогида заместитель председателя Госкомитета по туризму РТ Анастасия Софьина.

Она напомнила, что в прошлом году Татарстан принял почти 4 млн туристов, около 600 тыс. посещений пришлись именно на древний город Болгар.

«Мы видим запрос от туристов на появление таких аудиогидов. Это веяние времени, когда у человека в телефоне доступен целый мир: там и экскурсовод, и сервисы по бронированию отелей, покупке билетов и так далее. Таким образом он может сам составлять себе программу», — добавила Софьина.

О тенденции роста числа самостоятельных туристов на личных автомобилях высказалась и директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. По ее словам, в Татарстане создана прекрасная инфраструктура для таких путешествий, поэтому нужно создавать и такие цифровые решения, как мобильные аудиогиды, чтобы сделать пребывание гостей в республике еще более комфортным.

«Для туристов нужно создавать новые маршруты, где они могут передвигаться самостоятельно, а не в составе группы. Здорово, что благодаря таким автомобильным аудиогидам путешественники смогут получить информацию о Болгаре по пути туда, посетить интересные места, заехать в местные деревеньки, а также побывать в древних церквях и мечетях, которые есть на этом маршруте», — заявила Санникова.