«От Камилы ждут феерии на льду»: почему камбэк Валиевой в большой спорт вызывает скепсис

Сегодня – тот день, когда фигуристка Камила Валиева официально может вернуться к соревнованиям после четырехлетней дисквалификации. В какой форме сейчас находится спортсменка и сумеет ли она показать себя на былом высоком уровне – в материале «ТИ-Спорта».





Валиева не могла участвовать в полноценных соревнованиях и проводить тренировки, зато прекрасно интегрировалась в шоу-бизнес, связанный с фигурным катанием

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участие в Кубке Первого канала, работа в ледовых шоу

Официальное лишение всех международных регалий и наград в январе 2024 года не могло не отразиться на эмоциональном состоянии Камилы Валиевой. Во многих интервью спортсменка признавалась, что период дисквалификации давался ей непросто, а сама она пребывала в состоянии недосказанности по отношению к большим соревнованиям.

Тем не менее критическая ситуация не выбила почвы из-под ног фигуристки. Напротив, Валиева делала всё, чтобы не быть в тени во время дисквалификации. Да, она не могла участвовать в полноценных соревнованиях и проводить тренировки. Зато фигуристка прекрасно интегрировалась в российский шоу-бизнес, связанный с фигурным катанием и не только.

На Кубке Первого канала Камила Валиева замечательно справилась с ролью ведущей. Были у фигуристки и неожиданные проекты наподобие фестиваля «Песня года», где ей так же доверили возможность вести мероприятие.

Но главное, конечно, – это то, что Валиева не забывала о фигурном катании и старалась максимально поддерживать ту форму, которая обеспечила ей мировую славу почти четыре года назад. Ледовые шоу с участием фигуристки всегда проходили с аншлагом, где она, очевидно, была центральным лицом постановки.

С 25 октября Камила Валиева получила официальное право возобновить тренировки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас Валиева тренируется в Академии Татьяны Навки

С 25 октября Камила Валиева получила официальное право возобновить тренировки. Трудится фигуристка на данный момент не у Этери Тутберидзе, как многие могли подумать, а в Академии Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской.

«Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой. Шансы вернуться? Уверена, у Камилы все получится. Главное – желание», – прокомментировала тренировки Валиевой изданию «Спорт-Экспресс» Татьяна Навка.

Судя по тому, сколько раз в течение дисквалификации Камила Валиева пыталась оспорить решение CAS, планы на международные (при условии допуска российских спортсменов) старты, и соревнования внутри страны у нее грандиозные. Валиева хочет вновь вернуть статус первой фигуристки России. Однако тут встает ключевой вопрос: сможет ли она полноценно противостоять нынешней элите фигурного катания?

Возвращение в профессиональный спорт – новость, которая вызывает восторг у поклонников Камилы Валиевой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«От нее ждут феерии на льду? Я вас умоляю»

Понятно, что возвращение в профессиональный спорт – новость, которая вызывает восторг у поклонников Камилы Валиевой. И где бы сейчас ни начала выступать спортсменка, ее будут сопровождать овации и огромное внимание со стороны СМИ, болельщиков.

Камбэк Валиевой в фигурное катании пропитан лиризмом и ностальгией по тем временам, когда спортсменку называли российской примой на международной арене.

Однако время беспощадно, и надо оценивать трезво физические возможности Валиевой к началу 2026 года. Сумеет ли фигуристка навязать хотя бы минимальную конкуренцию той же Аделии Петросян, ставшей за время дисквалификации Камилы Валиевой трехкратной чемпионкой России? Аналогичным примером служит и Дина Хуснутдинова, которая сейчас своими прокатами очаровывает отечественную публику.

За время дисквалификации Камила Валиева серьезно изменилась антропометрически – превратилась из девочки в девушку. В какой форме пребывает к этому часу спортсменка, остается только догадываться. Разумеется, об участии Валиевой на ближайшей Олимпиаде в Италии речи не идет. От женщин туда поедет Аделия Петросян.

На ближайших российских турнирах по фигурному катанию от Валиевой точно не стоит ждать чуда. Слишком много прошло времени с того периода, когда спортсменка последний раз могла выступать на высоком уровне.

«Девочку обнулили, никаких результатов у нее нет, так что она будет начинать буквально с чистого листа. От нее ждут феерии на льду? Ой, я вас умоляю. У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение. Будет ли ей тяжело выдерживать конкуренцию? Не знаю, я ее не видела. На этот вопрос может ответить только тренер, который с ней работает», – подытожила все разговоры о текущей форме Валиевой в беседе с изданием «Газета.ru» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.