От Калининграда до Владивостока за четверть века: «Пятёрочка» отмечает юбилей

1999 год в России запомнился не только как год премьеры фильма «Сибирский цирюльник» и выхода нового альбома набиравшей популярность группы «Руки вверх!», но и как год создания первого дискаунтера. 25 лет назад, 15 февраля, на проспекте Славы в Санкт-Петербурге открылась первая «Пятёрочка», удивив покупателей новым подходом к работе.

Будущая торговая сеть тогда предлагала покупателям то, что ранее было недоступно: разные товары были собраны в одном магазине, имели сертификаты качества, просрочки были исключены, а низкие цены - гарантированы. И для этого не нужно было ехать далеко на оптовый рынок или базу: всё было в непосредственной близости от жилых домов. Благодаря высоким стандартам обслуживания и внимательному отношению к качеству представленных товаров ритейлер завоевал доверие и любовь покупателей, и уже в 2001 году «Пятёрочка» пришла в Москву.

К 2010 году число магазинов достигло 1 000, активно стали запускаться новые регионы. Любопытный факт: в 2016 сеть побила мировые рекорды по скорости роста в форматах «продовольственный дискаунтер» и «магазин у дома». Сегодня в нашей стране работают уже более 21 000 «Пятёрочек» от Калининграда до Владивостока, включая даже небольшие посёлки на Крайнем севере и за Полярным кругом.

Компания – это всегда люди

Теперь «Пятёрочка» - крупнейший и один из лучших работодателей страны, согласно рейтингам HeadHunter. Её штат насчитывает более 230 тысяч человек, каждый из которых вносит вклад в развитие компании, ежедневно обеспечивая 18 млн покупателей самыми нужными, свежими и качественными продуктами. С особым вниманием сеть относится к тем, кто прошел этот путь в 25 лет вместе с ней: к юбилею ритейлера такие сотрудники получат в благодарность за труд крупные дополнительные премии, а также для них установят дополнительную скидку на покупки в магазинах сети на все время их дальнейшей работы.

«Пятёрочка» отмечает такой важный юбилей – 25 лет на рынке. Это четверть века трансформаций, чтобы стать лучше, удобнее, современнее, технологичнее для людей. Мы по-прежнему верны главному принципу – дать покупателям низкие цены на качественные и свежие продукты. Вместе с «Пятёрочкой» выросло целое новое молодое поколение, мы были вместе с нашими гостями все эти годы, как в масштабах отдельных семей, так и целой страны, и всегда «Пятёрочка» - выручала. Безусловно, все это было бы невозможно без надежного тыла, наших сотрудников. Команда растет, растут люди внутри, но каждый ежедневно прикладывает максимум усилий, чтобы покупатели возвращались к нам вновь и вновь», – прокомментировал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов.

Про технологии и всеобщую диджитализацию, которые меняют ритейл и мир вокруг

Безусловно, за 25 лет технологии и тренды в потребительском поведении и дизайне сильно изменили российский ритейл. Проще и удобнее с каждым годом становится шопинг. «Под капотом» у ритейлера – передовые технологии, и это не только внешние изменения для покупателей, но и автоматизация операционных процессов на всех стадиях, которые проходит товар с момента закупки и до поступления на полку магазина. Система бесконтактной приёмки обеспечивает разгрузку товаров без прямого участия персонала в магазине днем и ночью, а электронное складское оборудование (электро-рохли) облегчает сложную разгрузку и позволяет разгружать автотранспорт, который не может подъехать вплотную к магазину. Каждый пятый магазин сегодня оборудован кассами самообслуживания собственной разработки Х5 Group, на которые приходится более 40% трафика. А в прошлом году Х5 запустила крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки – он доступен более чем на 15 000 кассах самообслуживания сети.

«Пятёрочка» покоряет и онлайн-пространство. Мобильным приложением сети активно пользуются более 15 млн человек ежемесячно. С 2019 года сеть активно развивает экспресс-доставку, а оформить заказ можно также в мобильном приложении либо через наиболее известные и популярные агрегаторы. Воспользоваться такой возможностью могут порядка 94 млн человек - жители более чем 1300 населенных пунктов – как в мегаполисах, так и в маленьких городках и посёлках.

Приложение открывает доступ к обширным возможностям программы лояльности «Х5 Клуб», одной из самых масштабных на рынке. Более 60 миллионов покупателей имеют карту лояльности «Пятёрочки» – это почти каждый второй россиянин. Только за 2023 год пользователи получили свыше 1 миллиарда персональных коммуникаций, чтобы они всегда могли сэкономить и найти самое вкусное и нужное по специальной, выгодной цене.

Не только «Красная цена»: тренд на все готовое и эпоха СТМ

«Красная цена» за годы стала значимым брендом не только для «Пятёрочки», но и для всего рынка. Это лидер по узнаваемости и объёму продаж среди всех собственных торговых марок (СТМ) в России за счёт доступности и качества товаров. Несмотря на то, что товары марки – первые по цене, в мобильном приложении у них рейтинг ничуть не уступает брендам: сливки питьевые, масло сливочное 72,5%, какао-порошок, сыры Голландский и Российский получили высшую оценку – 5 баллов. Сегодня собственные и эксклюзивные марки уверенно занимают полку, являясь дифференциатором и генератором трафика в сеть. Доля СТМ в розничном товарообороте в 2023 году достигла 24%, то есть каждый четвертый рубль в чеке наших покупателей приходится на СТМ. Это очень высокий показатель для рынка – в среднем для сетей он сохраняется на уровне 12–13%, согласно внешним исследованиям.

Уделяя большое внимание качеству своих товаров, торговая сеть «Пятёрочка» была удостоена премии Правительства РФ в области качества по итогам 2023 года, став единственным представителем ритейла среди новых лауреатов.

«Пятёрочка» ещё в 2013 году начала менять собственную концепцию, сделав большой фокус на свежесть. Поэтому одно из наиболее заметных изменений последних лет – готовая еда, свежая выпечка и горячий кофе в ассортименте магазинов. Сегодня пекарнями оборудованы свыше 9 тысяч «Пятёрочек», а кофе-машины есть более чем 5,5 тысяч магазинов. За 4,5 года (с момента запуска магазинов с сервисом кофе) россияне приобрели свыше 63 млн кружек готового кофе общим объемом свыше 16 380 кубометров – этого хватило бы для наполнения более 7 олимпийских бассейнов. Важно отметить, что по итогам 2023 года именно «Пятёрочка» стала самым популярным местом приобретения готовой кулинарии у россиян на рынке ритейла и HoReCa.

Возвращение к истокам: «Пятёрочка» выручает

Компания внимательно следит за потребительскими настроениями. Пандемия, вызовы новой реальности скорректировали ключевое ценностное предложение (CVP) сети, усилив фокус на возможностях предоставления выгодных цен. Это стало возможным за счёт пересмотра многих бизнес-процессов, оптимизации ассортимента на 15%, перевода части промо в формат «Каждый день низкая цена» (EDLP) и многих других инициатив. Вместе с этим было принято решение вернуть легендарный слоган «Пятёрочка» выручает!», который максимально точно доносит ценностное предложение - что сеть выручает выгодными ценами, скидками и акциями.

Развиваемся сами и поддерживаем МСП

Отдельное внимание «Пятёрочка» уделяет формированию культуры предпринимательства в стране, активно развивая свою франчайзинговую сеть. Только за прошлый год количество партнёрских точек увеличилось на 37,5%, и сегодня их насчитывается более 325.

«Пятёрочка»: про добро, заботу и народную любовь

В рамках стратегии устойчивого развития X5 Group «Пятёрочка» активно реализует различные социальные и экологические инициативы. Оказывать поддержку нуждающимся адресно и системно сети позволяет совместная работа с благотворительными фондами и профильными организациями. Почти за 9 лет существования проекта «Корзина доброты» помощь получили свыше 700 тысяч благополучателей, а еще более 70 тысячам нуждающимся сеть помогла за последние 1,5 года благодаря развитию проекта фудшеринга.

«Островок безопасности», реализуемый совместный с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей, уже помог вернуться к близким более 5 тысячам потерявшихся и дезориентированных людей. Почти 300 человек среди них – дети.

С 2014 года торговая сеть также перечисляет средства, вырученные от продажи «Конфеты доброты» в фонд «Линия жизни». Благодаря этому как минимум 209 тяжелобольных детей получили адресную помощь.

Помимо прочего, торговая сеть продолжает развивать проект «Центры местного сообщества» для возрождения культуры добрососедства и взаимопомощи. Это действующие на базе магазинов площадки для реализации разнообразных социальных и культурных инициатив сотрудников магазинов и местных неравнодушных жителей: некоммерческих организаций, творческих коллективов, школ, культурных центров, социальных предпринимателей и т.д. Идея состоит в том, чтобы при помощи проекта объединить людей, живущих на одной территории вокруг проектов разного масштаба. За последние 3 года количество таких центров увеличилось до 1 350 в 32 регионах страны, их активными участниками стали более 9 миллионов человек. А среди сотрудников набралось более 16 тысяч волонтёров, поддержавших проект делом.

В результате за 25 лет сеть выросла из первого в стране дискаунтера в сильный и известный бренд. По итогам 2023 года индекс потребительской лояльности (NPS) прибавил +9,4 п.п., что позволило «Пятёрочке» опередить рынок по этому показателю. Сегодня сеть по праву является самым любимым продуктовым магазином россиян.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Пятёрочки»

Реклама ООО «Агроторг»