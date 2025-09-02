От Исхакова до Карениной: каких дизайнеров покажет подиум «Культурного кода»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Модное этнодефиле фестиваля «Стиль жизни – Культурный код» будет проходить в этом году всего один день, но увидеть на нем можно будет калейдоскоп дизайнерской одежды – от Малайзии, Киргизии и Турции до коллекции известного казанского модельера Рустама Исхакова. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала дизайнер и постоянный участник фестиваля Элара Шайхи.

«Рустама Исхакова мы не всегда видим на открытых площадках – у него закрытые показы. И очень приятно, что с нами такие люди, которые могут много передать другому поколению, много чему научить. К сожалению, Катя Борисова не сможет принять участие, так как она не здесь. Объединились и Нейман, и Идель, будут представлены и Техникум народных художественных промыслов со своей коллекцией, Бурганова Наиля – выпускница КазГИКа. Впервые на этнофестивале будет представлен бутик «Красный» и покажет коллекции российских дизайнеров в стиле а-ля рус Анна Каренина», – анонсировала Элара Шайхи.

Элара Шайхи Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Полноценными коллекциями будет в этом году представлена и татарская традиционная культура. Это благодаря тому, уверена Шайхи, что фестиваль «Культурный код» поднял волну традиционного костюма, причем не только татарского.

Не далек тот день, предположил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, когда профессия дизайнера станет популярнее профессии юриста. Например, в Техникуме народных художественных промыслов, отметил он, желающих поступить на направление «Дизайн» в два раза превышает возможности самого техникума. А 82% его выпускников продолжают свое образование в высших учебных заведениях.

«Промыслы, дизайн – это живая история нашего народа и, конечно, это наше будущее. Мероприятия, подобные фестивалю «Культурный код», благодаря точечной поддержке народных художественных промыслов на уровне Раиса РТ Рустама Минниханова, Правительства РТ, дают свои плоды», – сказал Натфуллин.

Дамир Натфуллин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фестиваль этномоды «Стиль жизни – Культурный код» будет проходить в Казани, напомним, с 4 по 7 сентября. Свои изделия на нем представят дизайнеры 24 регионов России и пяти зарубежных стран – Малайзии, Киргизии, Турции, Узбекистана и Казахстана.

Фешен-показ фестиваля «Стиль жизни – Культурный код» состоится в универсальном зале нового здания театра Камала вечером 6 сентября. В видеоформате посмотреть его можно будет через несколько дней на Rutube-канале Таткультресурсцентра и на сайте самого фестиваля.

«Наш фестиваль в разные годы проводился в разное время и на разных площадках. В этом году фестиваль «Стиль жизни – Культурный код» неслучайно будет проходить в дни XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» (это мероприятие будет проходить с 5 по 9 сентября – прим. Т-и). Мы хотим гостей этого фестиваля познакомить с нашей модой, с нашими мастерами народных художественных промыслов. Возможно, наш фестиваль обретет постоянную площадку, потому что ведется строительство Центра уникального мастера», – сказала организатор фестиваля, директор Таткультресурсцентра Алсу Мифтахова.