«От ирисок до юбок»: «Крутушка» собрала несколько тысяч российских и зарубежных гостей

В поселке Крутушка продолжается одноименный XIII международный этнический фестиваль. Ожидается, что в этом году в нем примут участие в общей сложности около 4 тыс. гостей, для которых подготовили обширную культурную программу с театральными представлениями, мастер-классами, музыкой и угощениями. К мероприятиям присоединятся артисты из Турции, Индии, Ирана и Беларуси.

«В пятницу мы открыли фестиваль и начали принимать первых гостей. В целом, на первый день мы поставили цель – поближе познакомить всех музыкантов и мастеров друг с другом», – рассказала председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина.

Сегодня на фестивале пройдет презентация нового для России музыкального инструмента – микротональной гитары, на которой сыграет ее создатель Толгахан Чогулу.

Интересно, что на фестивале действует только одно стилевое ограничение: исполняемая музыка должна быть так или иначе связана с этническими традициями. В этом году гости события услышат экспериментальную электронную музыку, фолк-рок и традиционные мелодии. При этом артисты выступят в старинных или просто стилизованных под народные костюмы нарядах.

Еще одна особенность этого года – масштабная кулинарная программа. Шеф-повара из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга проведут мастер-классы по старинной кухне и накормят всех желающих необычными блюдами. Также гости могут посетить большой лекторий, посвященный этнике, где им расскажут об истории развития искусства, особенностях костюмов и многом другом. Желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и театрализованных представлениях.

«В этом году рекордное количество мастеров и мастер-классов, все очень разнообразно: от ирисок до юбок, много народных музыкальных инструментов, которые делают сами делают и продают сами специалисты», – отметил куратор ярмарки Дамир Насыров.

По словам организаторов, они постарались сделать все, чтобы гости смогли почувствовать истинный дух старины.