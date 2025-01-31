От интервью - к действию. Почему переход Помазуна из ЦСКА в «Спартак» - это правильно

Переход вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА в стан «заклятых» в нынешних условиях - это уже не табу и даже не повод называть игрока Иудой. Даже армейские болельщики отпускают Илью с пониманием. Вопрос в другом – почему история оказалась такой неприятной, что выиграют от перехода «Спартак» и голкипер. «ТИ-Спорт» разбирается.





Фото: fc-ural.ru

ЦСКА все-таки сдались здравому смыслу, отказавшись от гордыни

Ряд инсайдеров заявили, что «красно-белые» уже договорились о трансфере Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак». По данным журналиста Гранта Гетадаряна, стороны достигли принципиальной договоренности и должны объявить о переходе игрока в ближайшие дни. Это подтверждает и «РБК Спорт». По информации инсайдеров, переход полностью согласован, осталось соблюсти необходимые формальности и подписать документы о трансфере.

Любопытно, что именно слова о возможности перехода в «Спартак», прознесенные Ильей Помазуном в одном из интервью стали поводом для отстранения вратаря от «армейской» команды. С тех пор он тренировался самостоятельно.

Агент футболиста Алексей Сафонов подтверждал догадки болельщиков и журналистов. «Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну.

Нынешнее же решение ЦСКА пойти на попятную полностью исходит из логики элементарного бизнеса. Подписав пятилетнее соглашение с Помазуном, «армейцы» успели быстро остыть к своему воспитаннику. Поездка собственного воспитанника по арендам в Екатеринбург не убедили ЦСКА, а тем временем «мясом оброс» уже новый сменщик Акинфеева – Владислав Тороп.

Таким образом, действующее трудовое соглашение с Ильей Помазуном, рассчитанное до лета 2028 года повисло тяжелым грузом на «армейцах». Вторым «поджимающим» фактором для ЦСКА для скорейшей продажи голкипера стала его стремительная девальвация на рынке.

Если в январе 2024 года специализированный портал Transfermarkt оценивал стоимость Ильи в 2.5 миллиона евро, то уже в ноябре его стоимость девальвировалась до 1.5 миллионов. А уже спустя два месяца он стоит 1.2 миллиона на том же портале.

Сумма в €1,5 миллиона, которая называется сегодня инсайдерами – лучшее, что могли получить «армейцы» в условиях падения его ценности на рынке. Как бы ни кощунственно это звучало, но ЦСКА стоит еще поблагодарить руководство «красно-белых» за предложение «выше рынка».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

Фото: pfc-cska.com

Если бы ЦСКА и дальше «мариновали» своего воспитанника, то в конечно итоге могли остаться с символической суммой на руках. Так что итоговое решение все-таки отпустить Илью в стан извечных соперников и конкурентов за медали – скорее вынужденная мера, которая продиктована здравым смыслом.



В такой момент Роману Бабаеву оставалось только отбросить все околофутбольные моменты с игрой в преданность «звездочке» и включить исключительно деловые аргументы. Но вопросы к генеральному директору клуба все же остаются. «Длинный» контракт с футболистом, который не пригодился – в том числе его «заслуга». Да и пора уже признать, что закончились те времена, когда трансферы из ЦСКА в «Спартак» и наоборот осуждались.

Что выиграет «Спартак» от перехода?

Вообще, вопросов к ЦСКА в этой истории масса. Илья Помазун долгое время ждал своего шанса в тени Игоря Акинфеева и ни разу не выражал ни намека на негатив. После чего терпеливо ездил по «ссылкам», играя в аренде, ожидая своего шанса в «Урале». Очевидно, что качественный скачек более молодого Торопа спутал «армейцам» все карты.

Естественно, в такой ситуации Илья Помазун заявил, что хочет играть и не принципиально где – хоть в «Спартаке». Просто честно и прямо ответил на прямой вопрос журналиста. Он не высказал ни одного негативного слова в сторону своего клуба. Он лишь отправил сигнал, чтобы дали ему играть. На что «армейцы» устроили показательную порку, по-детски обидевшись.

Сейчас переход в «Спартак» для него будет – наилучшим вариантом. Во-первых, Илья сможет постепенно набирать форму через редкие игры в Кубке России, и точно завершит нынешний сезон в роли второго голкипера.

Зато далее он проведет полноценную подготовку вместе со «Спартаком», освоится и уже сможет навязать серьезную конкуренцию Александру Максименко. И нет уверенности, что первый вратарь «Спартака» не уедет и в ближайшее время один из европейских чемпионатов.

В конце концов, Максименко для «Спартака» - это не Акинфеев для ЦСКА. У Александра нет того веса, какой есть у Игоря в своем клубе.

Фото: spartak.com

Здесь же у Ильи есть реальные шансы подвинуть Александра. Играя в «Урале», Илья входил в топ-5 лучших вратарей лиги. И это учитывая проблемы екатеринбуржцев в кризисный сезон. Его статистика прошлого сезона - 1.52 пропущенный гол в 29 матчах во всех турнирах.Откровенно серьезных ошибок за два сезона в «Урале» не совершал, где он был способен подтащить – вытаскивал.

Почему не забрал «Рубин»?

Если принять за веру фактическую сумму, которую «красно-белые» заплатят за добротного вратаря, возникает резонный вопрос – а что мешало «Рубину» забрать Помазуна? Сумма для казанцев более, чем подъемная. В конце-концов, это близкая сумма к той, которую «Рубин» получит за переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ. То есть, клуб не потерял бы ничего.

О том, что Артур Нигматуллин не прижился в казанском клубе уже сложно оспаривать как факт. Евгений Ставер, несмотря на то, что совершил хороший скачок в уровне после повышения в классе из Первой лиги в РПЛ – вратарь не для больших задач. Середина таблицы в Казани всем надоела, болельщики хотят большего.

Фото: fc-ural.ru

​По классике Курбана Бердыева, хорошая команда строится с фундамента – вратаря и обороны. Не сменив шаткую основу конструкции, рассчитывать на что-то принципиально иное команде Рашида Рахимова не придется.

Куда лучшим вариантом переход в «Рубин» был бы и для самого Ильи. В отличие от «Спартака», у которого и без того все в порядке с основным вратарем, казанцы действительно нуждаются в сильном «первом номере». В «Спартаке» же Помазуну еще предстоить побороться за этот статус с Александром Максименко.

Фото на анонсе материала: pfc-cska.com