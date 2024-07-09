«От интеллектуальных игр до дискотек»: в Татарстане организуют палаточный лагерь

С 5 по 9 августа в Татарстане пройдет «Алдынгылар Биләр Форум: Первые». Это палаточный лагерь, на котором соберутся почти 800 детей и подростков со всех районов республики. Поучаствовать в таком мероприятии можно бесплатно, принимают всех желающих в возрасте 12-17 лет, прошедших конкурсный отбор.

Как сообщает «Движение первых», которое организует лагерь, «Алдынгылар Биләр Форум: Первые» объединит в себе как образовательные, так и спортивно-развлекательные события. Участники прокачают свои лидерские качества и навыки работы в ученическом самоуправлении, разработают и доведут до реализации свои первые соцпроекты, а также на форуме будут работать мастерские полезных изменений по 13 направлениям.

Образовательная программа форума продлится три дня. Сначала откроется ярмарка возможностей, где участники презентуют свои инициативы и обменяются опытом. Потом наставники помогут ребятам усовершенствовать проект: детям прочтут лекции и истории успеха известных деятелей республики, проведут мастер-классы, организуют дискуссии, игры, воркшопы, круглые столы и клубы по интересам. Также гости пройдут квесты, марафоны, тесты и турниры. В последний день всех участников разделят по направлениям. Тем, чьи инициативы наберут больше всего баллов, помогут реализовать их проект.

Также участники смогут поиграть в настольный теннис, корнхол, буру, футбольный дартс, шахматы, стритбол и многое другое. Вечером еще их ждут джем-сессии и дискотеки.

Чтобы попасть на форум надо пройти конкурсный отбор. Перед этим нужно подать заявку, подготовить эссе по своей социально-значимой инициативе по одному из 12 направлений Движения Первых на тему «Доброе дело». Участнику нужно рассказать, в чем актуальность и польза инициативы, почему она важна для него и что потребуется сделать для ее реализации. Также желающему попасть в лагерь надо записать и разместить на личной странице в соцсетях (ВК, Телеграм) 2-минутный видеоролик с ответом на вопрос: Почему мне важно быть на «Билэр Форум: Первые»? Еще следует прикрепить портфолио, где будут не более 4 наиболее скан-копий дипломов, грамот, сертификатов (международного, федерального, регионального и муниципального уровней) за 2023-2024 годы.

Подать заявку на участие можно до 26 июля. Списки успешно выполнивших конкурсные задания и прошедших отбор на смену опубликуют в соцсетях Движения Первых в Татарстане.