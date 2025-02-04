«От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб». Трамп про российского вратаря Бобровского

Фото: социальные сети "Флорида Пантерз"

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме в Вашингтоне игроков и тренерский штаб «Флориды Пантерз», которые взяли Кубок Стэнли в прошлом сезоне НХЛ, и выделил игру российского вратаря Сергея Бобровского.

По словам президента, россиянин стоял потрясающе, а финальная серия была напряженной.

«Я должен его увидеть… Парень, скажу тебе, это было невероятно. Давление ощущалось огромное. И, конечно, тот седьмой матч — это великолепно. Отличная работа. От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб. По-настоящему феноменально», – передает слова Трампа Sportskeeda.

Напомним, в финальной серии «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).

Сергей Бобровский является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», за взрослую команду которого выступал с 2006 по 2010 годы. За «Флориду» вратарь выступает с 2019-го года.