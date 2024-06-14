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От имени настоятеля храма Серафима Саровского мошенники вымогают деньги
Приход храма Преподобного Серафима Саровского предупредил прихожан об активизации мошенников, рассылающих поддельные сообщения якобы от лица настоятеля Кирилла Корытко с просьбами о денежных переводах.
На официальной странице прихода в социальных сетях размещено срочное предупреждение о фейковом аккаунте в мессенджере WhatsApp, созданном от имени священнослужителя. В сообщении приводится скриншот этого поддельного контакта.
«Это мошенничество! Не вступайте в переписку, не сообщайте личные данные и ни в коем случае не переводите деньги на указанные реквизиты», – предостерегают в приходе.
Священнослужители призвали прихожан быть бдительными и незамедлительно игнорировать любые сообщения с просьбами о финансовой помощи или передаче персональной информации, поступающие якобы от представителей церкви.
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