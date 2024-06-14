От имени настоятеля храма Серафима Саровского мошенники вымогают деньги

Приход храма Преподобного Серафима Саровского предупредил прихожан об активизации мошенников, рассылающих поддельные сообщения якобы от лица настоятеля Кирилла Корытко с просьбами о денежных переводах.

На официальной странице прихода в социальных сетях размещено срочное предупреждение о фейковом аккаунте в мессенджере WhatsApp, созданном от имени священнослужителя. В сообщении приводится скриншот этого поддельного контакта.

Фото: © Приход Храма Серафима Саровского

«Это мошенничество! Не вступайте в переписку, не сообщайте личные данные и ни в коем случае не переводите деньги на указанные реквизиты», – предостерегают в приходе.

Священнослужители призвали прихожан быть бдительными и незамедлительно игнорировать любые сообщения с просьбами о финансовой помощи или передаче персональной информации, поступающие якобы от представителей церкви.