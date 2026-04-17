От идеи до производства: как «Татнефть» помогает молодым стартаперам

Компания «Татнефть» формирует уникальную экосистему поддержки молодых талантов, где студенческие проекты получают реальный шанс на воплощение. Своим опытом развития креативной экономики и поддержки стартапов компания поделилась на Российском венчурном форуме. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«Невозможно сделать значимый шаг в инженерии, проигнорировав промышленный дизайн»

Об опыте создания модели развития креативной экономики на примере города Альметьевска, а также поддержке творческой и научной молодежи рассказали в компании «Татнефть» на полях Российского венчурного форума, прошедшего с 8 по 10 апреля в столице Татарстана. Форум собрал экспертов из более чем 20 стран, а главной темой стало «Технологическое лидерство – инвестиции в будущее».

На выставке в рамках форума Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга показал результаты совместной работы с «Татнефтью» в конкурсе «Дизайн молодых» – платформы, которая помогает молодым специалистам реализовать свои идеи и довести их до производства вместе с крупным бизнесом.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомились с проектами, среди которых:

● Реновация лицея-интерната №1 в Альметьевске

● Дизайн-концепция для детских лагерей «Татнефти»

● Прототипы корпоративной сувенирной линейки «Диалог культур»

«Мы много внимания уделяем трансформации инженерного образования, и у нас есть несколько направлений, в том числе промышленный дизайн. Как говорит Рустам Нургалиевич: «Невозможно сделать значимый шаг в инженерии, проигнорировав промышленный дизайн». На форуме также речь идет об умении превратить идею в конкретный продукт», – заявил Фальков, комментируя увиденное.

В свою очередь заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию Ренат Мамин добавил, что компания сотрудничает с «Дизайном молодых» не только во время конкурсов, но и через проектные школы и образовательные программы.

Принято решение о государственной поддержке и масштабировании «Дизайна молодых»

Генеральный директор фонда Сергей Салкуцан сообщил, что за несколько лет конкурс объединил более 15 тыс. участников из 90 городов России. «Конкурс «Дизайн молодых» – пример того, как студенческие проекты доводятся до серийной реализации индустриальными партнерами. Студенты видят весь производственный цикл и получают итоговый продукт со своим именем», – подчеркнул он.

По итогам встречи было принято решение о государственной поддержке и масштабировании «Дизайна молодых». Салкуцан также отметил, что фонд участвует в образовательных программах в Альметьевске, таких как курс «Элмет.Дизайн» для практикующих дизайнеров и курс «Квалифицированный заказчик в дизайне» для менеджмента «Татнефти».

Альметьевск может стать полигоном для креативной индустрии

На панельной дискуссии о развитии креативной экономики в России Ренат Мамин рассказал о планах создания самодостаточной экосистемы креативной индустрии на юго-востоке Татарстана. Альметьевск может стать полигоном для отработки различных идей.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова же назвала опыт «Татнефти» примером венчурного финансирования, когда бизнес вкладывается в проекты с отложенным финансовым эффектом.

«Предприятия готовы поддерживать молодежные начинания»

На полях форума также прошла панельная дискуссия о привлечении финансирования в университетские технологические проекты. На ней советник генерального директора «Татнефти» по цифровому моделированию Александр Тихонов призвал молодых людей обращаться с бизнес-идеями в недавно созданную службу новых технологий, которая помогает адаптироваться к предпринимательству и искать дополнительные меры поддержки.

По его словам, «Татнефть» является крупным заказчиком по целому ряду направлений, выходящих за рамки нефтегазового. Он подчеркнул, что в нынешних условиях предприятия готовы поддерживать молодежные начинания.

Но для успешного запуска технологического проекта недостаточно иметь талантливую команду, считает советник гендиректора «Татнефти». Для этого нужно познакомиться с реалиями рынка и прочувствовать, с какими убытками или иными проблемами бизнеса сталкиваются предприятия и стартапы.

Цифровая платформа для инновационных стартапов

Продолжая тему, руководитель патентной службы Высшей школы нефти Ильяс Шигапов сообщил, что в Высшей школе нефти разрабатывается цифровая платформа для сопровождения инновационных проектов, которая свяжет студентов и экспертов.

«Она объединит студенческие команды и экспертов в рамках технологического предпринимательства, работы над научно-исследовательскими проектами, управления результатами интеллектуальной деятельности, нематериальными активами и мониторинга достижений», – отметил он.

Шигапов также обратил внимание на проблемы изобретательства в вузах, равно как и отсутствие устоявшихся моделей работы со стартапами. «В Высшей школе нефти же практикуются гибкие подходы, обеспечивающие высокую конверсию проектов», – заключил спикер.

Завершая сессию, ректор ВШН Александр Дьяконов назвал Российский венчурный форум эффективной площадкой для поиска инвестиций:

«Главный итог участия в форуме очевиден: модель, при которой социальные инвестиции конвертируются в технологическое лидерство и комфортную городскую среду, доказала свою жизнеспособность и готова к масштабированию далеко за пределы региона».

