news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 октября 2026 11:56

От идеи до бизнеса: школьники РТ участвуют в проекте «Школьный бизнес-старт»

Читайте нас в
От идеи до бизнеса: школьники РТ участвуют в проекте «Школьный бизнес-старт»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В Татарстане продолжает работу республиканский проект «Школьный бизнес-старт». В этот раз основы предпринимательской деятельности развивали учащиеся государственного автономного общеобразовательного учреждения «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» в Казани.

«Это стратегически важная работа по формированию предпринимательских навыков у школьников 6–8 классов, включая учащихся из малых городов и сел. Для многих участников проект становится первым знакомством с профессией и первым шагом в развитии этого направления», – сказала начальник управления развития предпринимательства Министерства экономики РТ Мария Суховая.

По ее словам, проект решает несколько задач – формирование нового поколения бизнес-лидеров, развитие предпринимательского мышления у школьников, выявление и поощрение активных молодых людей, стремящихся к предпринимательской деятельности. Важно, что с детьми работают предприниматели, которые делятся личным опытом и компетенциями.

Проект включает несколько этапов: деловая игра-тренинг для отбора заинтересованных школьников; практический тренинг по бизнес-проектированию, во время которого учащиеся создают стартапы под руководством предпринимателей; благотворительная ярмарка, где школьные бизнес-компании представляют свои товары и услуги, а часть выручки направляется в благотворительный фонд.

Кроме того, школьники участвуют в чемпионатах по решению бизнес-кейсов, где их учат моделировать пути решения реальных проблем бизнеса. А на финальном слете школьных команд определяют победителей.

«В процессе становления, особенно в подростковом возрасте, ребенку очень важно попробовать себя в разных видах деятельности. И такой проект для многих детей – это стартовая площадка, чтобы реализовать свои идеи. Она уникальна тем, что в конце будет объявлен победитель, и он получит поддержку для реализации своего стартапа», – подчеркнул директор полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Казани Айдар Шамсутдинов.

Он отметил, что во время игры у детей формируются навыки работы в команде, финансовая грамотность, предпринимательское мышление. «Мы видим, что проект востребован детьми», – заявил Шамсутдинов.

Замдиректора по воспитательной работе основной и средней школы полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Альфия Латфуллина добавила, что школьники с энтузиазмом включились в игру. «Они получили такие навыки, как сплоченность коллектива, умение повести за собой, то есть проявить лидерские качества. Мне очень понравилось, что они проявили профессиональные навыки – умение управлять, планировать, выдвигать идеи и находить пути их реализации», – заметила она.

То, что проект их заинтересовал, подтвердили и сами школьники. Так, Эмилия Ибрагимова рассказала, что игра помогла ей узнать о предпринимательской деятельности, и она сама захотела в будущем запустить свой бизнес. «У нас была команда, и мы вместе отвечали на вопросы и выполняли задания, это было очень увлекательно. Я узнала, как делать первые шаги в предпринимательстве. И я бы открыла какой-нибудь бизнес по стрижке собак, потому что это очень интересно», – сообщила она.

После участия в проекте Амир Тагирзянов тоже захотел создать свой бизнес – компанию по организации и видеосъемке праздников. «Я узнал, что нужно предпринять, если буду открывать свой бизнес. Нас научили рассчитывать налоги, затраты, как выгоднее сделать. Мне очень понравилось, я узнал много нового для себя», – поделился школьник своими впечатлениями.

Республиканский проект «Школьный бизнес-старт» реализуется с 2022 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. За период с 2022 по 2026 год он охватил 56400 школьников, в том числе более 21 тыс. – из малых городов и сел.

Цель проекта – сформировать навыки предпринимательства с раннего возраста, развить экономическую грамотность и помочь в осознанном выборе профессиональной деятельности в дальнейшем.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Цитадель» – безжалостный охотник за дронами ВСУ: что умеет новый комплекс ПВО

«Цитадель» – безжалостный охотник за дронами ВСУ: что умеет новый комплекс ПВО

16 октября 2026
Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

16 октября 2026
Новости партнеров