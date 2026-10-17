От идеи до бизнеса: школьники РТ участвуют в проекте «Школьный бизнес-старт»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В Татарстане продолжает работу республиканский проект «Школьный бизнес-старт». В этот раз основы предпринимательской деятельности развивали учащиеся государственного автономного общеобразовательного учреждения «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» в Казани.

«Это стратегически важная работа по формированию предпринимательских навыков у школьников 6–8 классов, включая учащихся из малых городов и сел. Для многих участников проект становится первым знакомством с профессией и первым шагом в развитии этого направления», – сказала начальник управления развития предпринимательства Министерства экономики РТ Мария Суховая.

По ее словам, проект решает несколько задач – формирование нового поколения бизнес-лидеров, развитие предпринимательского мышления у школьников, выявление и поощрение активных молодых людей, стремящихся к предпринимательской деятельности. Важно, что с детьми работают предприниматели, которые делятся личным опытом и компетенциями.

Проект включает несколько этапов: деловая игра-тренинг для отбора заинтересованных школьников; практический тренинг по бизнес-проектированию, во время которого учащиеся создают стартапы под руководством предпринимателей; благотворительная ярмарка, где школьные бизнес-компании представляют свои товары и услуги, а часть выручки направляется в благотворительный фонд.

Кроме того, школьники участвуют в чемпионатах по решению бизнес-кейсов, где их учат моделировать пути решения реальных проблем бизнеса. А на финальном слете школьных команд определяют победителей.

«В процессе становления, особенно в подростковом возрасте, ребенку очень важно попробовать себя в разных видах деятельности. И такой проект для многих детей – это стартовая площадка, чтобы реализовать свои идеи. Она уникальна тем, что в конце будет объявлен победитель, и он получит поддержку для реализации своего стартапа», – подчеркнул директор полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Казани Айдар Шамсутдинов.

Он отметил, что во время игры у детей формируются навыки работы в команде, финансовая грамотность, предпринимательское мышление. «Мы видим, что проект востребован детьми», – заявил Шамсутдинов.

Замдиректора по воспитательной работе основной и средней школы полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Альфия Латфуллина добавила, что школьники с энтузиазмом включились в игру. «Они получили такие навыки, как сплоченность коллектива, умение повести за собой, то есть проявить лидерские качества. Мне очень понравилось, что они проявили профессиональные навыки – умение управлять, планировать, выдвигать идеи и находить пути их реализации», – заметила она.

То, что проект их заинтересовал, подтвердили и сами школьники. Так, Эмилия Ибрагимова рассказала, что игра помогла ей узнать о предпринимательской деятельности, и она сама захотела в будущем запустить свой бизнес. «У нас была команда, и мы вместе отвечали на вопросы и выполняли задания, это было очень увлекательно. Я узнала, как делать первые шаги в предпринимательстве. И я бы открыла какой-нибудь бизнес по стрижке собак, потому что это очень интересно», – сообщила она.

После участия в проекте Амир Тагирзянов тоже захотел создать свой бизнес – компанию по организации и видеосъемке праздников. «Я узнал, что нужно предпринять, если буду открывать свой бизнес. Нас научили рассчитывать налоги, затраты, как выгоднее сделать. Мне очень понравилось, я узнал много нового для себя», – поделился школьник своими впечатлениями.

Республиканский проект «Школьный бизнес-старт» реализуется с 2022 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. За период с 2022 по 2026 год он охватил 56400 школьников, в том числе более 21 тыс. – из малых городов и сел.

Цель проекта – сформировать навыки предпринимательства с раннего возраста, развить экономическую грамотность и помочь в осознанном выборе профессиональной деятельности в дальнейшем.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»