От гранулы до автомобиля: как школьники погружаются в мир полимеров в Казанском Кремле

Побывать на интерактивном химическом производстве могут все желающие в Казанском Кремле, где проходит выставка СИБУРа «Дом полимеров». Корреспондент «Татар-информа» посетила одну из экскурсий для школьников и узнала, как ребят знакомят с современными технологиями нефтехимии, экологическими проектами и профессиями будущего.





Школьникам показали, из чего делают привычные вещи

В здании Присутственных мест Казанского Кремля многолюдно – школьники приходят сюда организованными группами вместе с педагогами. Ученики профильных «СИБУР-классов» лицея №182 приехали на экскурсию в белых толстовках с символикой компании. На входе ребят встретила экскурсовод Марина, после чего для них началось интерактивное путешествие в мир полимеров.

– Сейчас принято говорить: «Я за все натуральное, мне не надо синтетики». Но посмотрите вокруг – все пронизано полимерами. Что такое полимер? Это продукт науки и масштабных промышленных комплексов. Искусственный материал, полученный из природного сырья, – рассказал виртуальный лектор ребятам.

Школьники с интересом слушали лекцию и следили за происходящим на большом экране. Ребята узнали, что сырьем для производства полимеров служит попутный нефтяной газ, который раньше просто сжигали, а сегодня эффективно перерабатывают.

Экскурсоводы рассказали, что современные полимеры можно адаптировать под разные сферы. Полимерные детали делают автомобили легче, безопаснее и экономичнее, а поликарбонат используют, например, при производстве теплиц, где круглый год выращивают овощи и фрукты. Полимерные материалы также применяют в строительстве – они помогают сохранять тепло в домах и защищают здания от воздействия погоды.

– Восемь из десяти предметов вокруг нас сделаны из пластика. Компания СИБУР – основной производитель современных синтетических материалов в России, – отметил виртуальный лектор.

Интерактивное путешествие по нефтехимическому производству

После краткого виртуального экскурса школьники побывали на интерактивном производстве и попробовали себя в роли создателей полимеров. Ребята прошли всю производственную цепочку – от добычи нефти и попутного нефтяного газа до получения готовых синтетических материалов.

– Этот газ раньше сжигали. Компания СИБУР обладает современными технологиями, позволяющими не сжигать попутный нефтяной газ, а перерабатывать, – сообщила Марина.

Также экскурсовод поделилась тонкостями процесса.

– Первая часть – сухой газ, который поступает в систему «Газпрома» и используется в том числе для работы газовых плит в жилых домах. Вторая – газовый бензин, применяемый в промышленности. Третья – широкая фракция легких углеводородов, которая служит сырьем для дальнейшей переработки. Это объединение газов, и наша задача, как специалистов компании СИБУР, – разделить эту смесь на отдельные компоненты, – отметила Марина.

На этапе газофракционирования школьники запустили огромную виртуальную установку размером с 12-этажный жилой дом – именно такие комплексы в реальности используются на производстве для разделения смеси газов на отдельные компоненты.

Далее на интерактивном заводе термической обработки школьники запустили пиролизную печь, температура в которой на реальном производстве достигает 850 градусов – это почти вдвое выше, чем на поверхности Венеры, самой жаркой планеты Солнечной системы. В печи сырье превращается в мономеры, после чего ребята подключили химический реактор, где эти вещества начали соединяться между собой, образуя полимеры.

Как переработанный пластик превращается в новые вещи

На следующем стенде школьники смогли потрогать цветные гранулы полимеров – конечный продукт нефтехимического производства. Экскурсоводы рассказали, что полистирол используют при изготовлении деталей для холодильников, упаковки для йогуртов и яиц, а также ланч-боксов. Из черного полиэтилена производят износостойкие трубы для ЖКХ, элементы бронежилетов, садовую мебель и плотные полиэтиленовые пакеты.

– Гранулы Vivilen – это бренд, созданный в лаборатории. СИБУР дает пластику вторую жизнь. Из такого материала могут изготавливать бутылки, упаковку для уходовых средств и антивандальную мебель, – рассказала экскурсовод.

Экскурсовод отметила, что защита экологии сегодня остается одним из ключевых направлений работы крупных промышленных предприятий. Школьникам рассказали, что из полипропилена производят чемоданы, автомобильные аккумуляторы, шприцы и пробирки, а из поликарбоната – теплицы, навесы и карнизы. ПЭТ используют для изготовления бутылок, а полимеры в целом широко применяются в автомобильной промышленности.

Во время экскурсии ребята также узнали, почему важно сортировать бытовые отходы и как переработанный пластик получает вторую жизнь, превращаясь в новые полезные изделия.

– Я узнала, что каждый второй предмет из полимеров производит компания СИБУР, потрогала своими руками гранулы поликарбоната и полиэтилена. Было интересно, когда искусственный интеллект подобрал мне будущую профессию. Было очень приятно ощутить атмосферу компании СИБУР, которая имеет точки присутствия по всей России, – поделилась впечатлениями ученица 11 «В» казанского политехнического лицея №182 Оксана Сулагаева.

Почему старшеклассников привлекает нефтехимия

«Дом полимеров» – это место, где можно определиться с будущей профессией и понять, какие возможности открываются перед молодыми специалистами в крупной производственной компании.

Ученица 11 «В» класса лицея №182 Ульяна Ватагина сообщила, что сейчас готовится к ЕГЭ по химии. Поэтому информация, полученная на экскурсии, оказалась для нее весьма полезной.

– Настроена на то, чтобы сдать экзамен на высокие баллы, чтобы поступить в вуз и дальше уже увидеть производство изнутри, – сказала Ульяна.

Ученик лицея №182 Арсений Наумов сейчас тоже активно готовится к сдаче ЕГЭ по химии. Он планирует поступать в КФУ, хочет связать свою жизнь с нефтехимией.

– Хочу работать на производстве СИБУРа, потому что здесь много перспектив. Мне нравится, что компания заботится об экологии и о людях, – заметил молодой человек.

Ученик 11 «В» политехнического лицея №182 Константин Столяров впервые узнал, как производят полимеры. Он планирует поступать в КНИТУ.

– Я даже не знал, что при производстве автомобилей используют в основном не металл, а более легкие полимеры. Хочу работать в СИБУРе аппаратчиком. Хочется управлять процессом, двигать крупное производство, – поделился планами молодой человек.

Он посоветовал старшеклассникам, еще не определившимся с будущей профессией, посетить «Дом полимеров».

«Кто хочет стать химиком?» и профориентационная каска

«Дом полимеров» знакомит посетителей с современным производством синтетических материалов, новыми технологиями и экологической культурой.

Впервые проект открылся в ноябре 2023 года на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия». Тогда павильон посетили более 160 тысяч человек, в том числе свыше 6,5 тысячи школьников – участников образовательной программы СИБУРа «Учебный день».

Руководитель отдела по работе с образовательными организациями казанского предприятия СИБУРа – «Казаньоргсинтез» – Чулпан Хужанбердиева рассказала, что интерактивная передвижная выставка «Дом полимеров» проходит в Казани уже во второй раз.

По ее словам, миссия образовательно-просветительского проекта – сформировать у молодежи интерес к науке, технологиям и химии, а также помочь школьникам и студентам осознанно выбрать будущую профессию с помощью интерактивных форматов обучения.

– Это инструмент, который помогает компании рассказывать, как производится наша продукция, в том числе полимеры, на каких площадках представлена наша компания, какие профессии востребованы. Важно, чтобы дети со школьной скамьи знали, какими компетенциями нужно обладать, чтобы работать в СИБУРе, – сообщила она.

По словам гида «Дома полимеров» Александра, выставку в Казани с удовольствием посещают взрослые и дети.

– Мы рассказываем обо всей отрасли нефтегазохимии, производстве современных материалов, экологии и переработке пластика. Наибольший интерес у посетителей вызывают гранулы полимеров, которые можно потрогать руками. Большой популярностью пользуется и «профориентационная каска» – примерив ее, можно узнать, какая профессия подойдет для работы в компании. А после каждой экскурсии мы проводим игру «Кто хочет стать химиком?» – задаем школьникам вопросы с четырьмя вариантами ответов по аналогии с телевизионной викториной «Кто хочет стать миллионером?», – рассказал гид выставки.

Региональная выставка «Дом полимеров» продолжит работу в Казанском Кремле до 3 июня. Посещение выставки бесплатно. Записаться на групповые экскурсии можно на сайте домполимеров.рф.