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Ру Тат
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Происшествия
27 марта 2022  13:41
Павел Климчак

От горящего масла в челнинской квартире загорелся потолок, подросток получил ожоги

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Возгорание произошло сегодня в районе двенадцати часов дня в одном из домов на улице Дружбы Народов в Набережных Челнах. В квартире на четвёртом этаже на плите загорелось масло, огонь перебросился на потолок. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Возгорание площадью 6 квадратных метров удалось потушить до прибытия пожарных. В результате случившегося 13-летний мальчик получил ожоги, его госпитализировали в больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #Ожоги
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