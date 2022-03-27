От горящего масла в челнинской квартире загорелся потолок, подросток получил ожоги

Возгорание произошло сегодня в районе двенадцати часов дня в одном из домов на улице Дружбы Народов в Набережных Челнах. В квартире на четвёртом этаже на плите загорелось масло, огонь перебросился на потолок. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Возгорание площадью 6 квадратных метров удалось потушить до прибытия пожарных. В результате случившегося 13-летний мальчик получил ожоги, его госпитализировали в больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.