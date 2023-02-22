От гимнастерки до бронежилета: в Казани рассказали, как за век изменилась военная форма

В Казани, в Национальной библиотеке Татарстана, прошла интерактивная лекция по истории снаряжения и вооружения русского солдата. Гостям рассказали о разных периодах изменений военной формы начиная с Первой мировой войны и до наших дней.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Глава республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов и член военно-исторического клуба «Витязь» Иван Клименко совместно с представителями молодежного патриотического движения республики показали обмундирование бойцов Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн и форму времен войн в Афганистане и Чечне. Также на лекции продемонстрировали экипировку участников специальной военной операции на Украине.

«В преддверии Дня защитника Отечества и годовщины начала СВО мы решили провести историческую лекцию об изменениях и развитии военной формы нашей страны. Это и хороший учебный процесс, поскольку наглядно можно посмотреть, как менялась, модифицировалась форма, оружие и снаряжение солдат русской армии, советской,

российской. Решили показать наглядно именно с периода Первой мировой войны, поскольку это была первая война, которая принципиально изменила подход к обмундированию наших солдат», — рассказал Тимур Камалетдинов.

Он отметил, что такой формат работы с молодежью должен проводиться традиционно. По его словам, интерактивный способ помогает познакомить посетителей с предметами быта солдат вживую, они могут пощупать снаряжение и оружие, а также полностью окунуться в исторические периоды и процессы страны.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Слушатели лекции узнали, что является главным оружием рядового, как видоизменялись головные уборы солдат, когда были введены погоны, откуда появились слова «гимнастерка» и «фуражка».

В Первой мировой войне солдаты не отличались прочной защитой. Экипировка была достаточно проста — гимнастерка, штаны прочного покрова, сапоги и обязательное наличие на голове «тульи». После Гражданской войны к 1935 году произошли значительные изменения в обмундировании российской армии. Буденовки, которые прежде носили круглый год, в летнее время заменили пилотками, остававшимися характерным атрибутом военной формы вплоть до войны в Афганистане. На гимнастерках появились два кармана, в которые солдат мог положить все самое необходимое, видоизменились и штаны, они назывались «галифе» — с широкой частью на бедрах и узкой на голенях.



В качестве зимней одежды полагалась шинель с отложным воротником, на котором были петлицы в цвет рода войск и знаки отличия. В холодное время года носили шапку-ушанку и шлемы, от буденовок русские войска полностью отказались.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В Афганскую войну в летнее время предполагалось ношение с костюмом панамы и юфтевых ботинок. Также стало модно носить нагрудный «лифчик» — это форма классического разгрузочного жилета, специальные тканевые рюкзаки времен Великой Отечественной полностью исчезли. Во время чеченской войны распространился камуфляж расцветки «флора», который эффективно маскировал бойца.

Также был показан уставной образец формы участников СВО. Боец одет в камуфляж цифровой «флоры», что наиболее эффективно с точки зрения разбивания силуэта — его практически невозможно заметить из-за своей пиксельности. Поверх гимнастерки, которая выполнена по временам советской армии, на солдате одет

массивный бронежилет. Современная система бронежилета предполагает размещение всех необходимых оборудований на самом жилете, что избавляет бойца от ношения снаряжения на себе и помогает защититься от осколков и возможной пули. Стальная каска времен Великой Отечественной войны уходит на второй план, на вооружение принят современный кевларовый шлем — он лучше защищает от осколков снарядов.