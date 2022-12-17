От французских «Жигулей» к китайскому «Москвичу»: Эксперт обрисовал будущее автопрома РФ

Российскому автопрому придется адаптироваться к работе в новых условиях. Примером такой работы может стать новый «Москвич», для которого в Москве задействовали мощности «Рено», рассказал «Татарстан 24» заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров.

«Это надо как-то приспосабливать и использовать. Мощности „Рено“ в Москве уже используются для производства нашего нового китайского „Москвича“. Я думаю, что мощности в том или ином виде будут задействованы», — заметил специалист.

Никифоров добавил, что в ближайшем будущем от отечественного автопрома не стоит ожидать каких-либо передовых технологий производства, однако он станет определенной заменой покинувшим страну зарубежным компаниям.