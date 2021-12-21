От эпохи титанов к современникам: Журнал «Казань» подвел итоги года

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Журнала «Казань» — это особая атмосфера. Каждый месяц тематические номера затрагивают актуальные темы и проблемы современности через городские истории и его жителей.

К примеру, в июне читатели журнала узнали о врачах города с иной, творческой стороны, а в августе — об усопших как равноправных жителях города.

Свежий номер стал настоящей энциклопедией, посвященной выдающимся мастерам культуры республики. Такие мастера, как художник Николай Фешин, поэт Габдулла Тукай, писатель Фатих Амирхан, первый татарский композитор Султан Габаши и другие откроются читателям с новой стороны. Рассказы о них здесь отражают взаимосвязь мира искусства через архивные фото и живые подробности их жизней.

На страницах номера читатель откроет, что поэт Муса Джалиль подарил путевку в литературную жизнь Абдурахману Абсалямову, а в своем песенном творчестве Сара Садыкова вдохновлялась строками стихотворений Сибгата Хакима.

«Поддерживать и возрождать интерес к сокровищнице нашей культуры не просто наша возможность, но — священная обязанность», — так объясняет выбор темы нынешнего выпуска главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Но развитие искусства в республике не остановилось в XX веке, а было продолжено новым поколением культурных деятелей, творчество которых также отразилось на страницах журнала «Казань».

Композитор София Губайдулина, писатель Гарай Рахим, поэт Ренат Харис – неполный список, составляющий гордость республики.

Декабрьский выпуск журнала стал некой ретроспективой культурной жизни Татарстана, представляя собой своеобразный промежуточный итог проделанного пути.

«Каждый раз, читая новый выпуск, я думаю: „лучше уже не будет“. Но каждый следующий выпуск становится настоящим явлением. Наверное именно поэтому журнал „Казань“ — один из самых популярных журналов в городе. Признаться, первым делом у нас всегда заканчиваются именно его выпуски», — поделился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На презентации декабрьского выпуска в стенах Дома актеров имени Салимжанова причастные к издательству подвели итоги года в лучших традициях журнала. Объединив контрастные жанры в смелые коллаборации, сочетая «заготовки» и импровизации, авторы журналов исполнили на сцене «симфонию», составив собой «Оркестр журнала «Казань».

В него вошли бэнд «неформалов» с культовым лидером по кличке Карузо, джазовый саксофонист Евгений Соколов, исполнитель авторской песни Дмитрий Бикчентаев, актеры казанских театров и самородки улиц. А возглавил коллектив маэстро Рустем Абязов, под руководством которого в зале приблизилось ощущение новогоднего праздника — под его чуткую руку гости исполнили «В лесу родилась елочка».

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Альбина Абсалямова также сообщила, что к выпуску готовится новый номер журнала, который будет «целиком наполнен снегом». Его составят снежные стихи казанских поэтов, зимний пейзажи современных художников, святочные истории и многое другое.