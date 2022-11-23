От энергосистемы отключены Хмельницкая и Ровенская АЭС

Хмельницкая АЭС отключена от энергосистемы, передает ТАСС со ссылкой на украинские власти.

Также в аварийный режим работы переведена Ровенская АЭС, вероятной причиной называется резкое падение электропотребления на Украине.

Ранее стало известно об аварийной остановке трех энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Таким образом все три остающиеся под контролем киевского режима действующие атомные электростанции на данный момент отключены от энергосистемы.