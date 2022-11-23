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Ру Тат
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Экономика
23 ноября 2022  16:57

От энергосистемы отключены Хмельницкая и Ровенская АЭС

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Хмельницкая АЭС отключена от энергосистемы, передает ТАСС со ссылкой на украинские власти. 

Также в аварийный режим работы переведена Ровенская АЭС, вероятной причиной называется резкое падение электропотребления на Украине.

Ранее стало известно об аварийной остановке трех энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Таким образом все три остающиеся под контролем киевского режима действующие атомные электростанции на данный момент отключены от энергосистемы.

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