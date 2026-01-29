От экономики до крикета: о чем говорили на первом приеме Генконсульства Индии в Казани

С ноября в Казани начало работу Генеральное консульство Индии. Однако пока оно не обрело свое помещение и не оказывает консульские услуги. Накануне впервые публично выступил Генеральный консул Джейсундхар Д. Что Татарстану даст такое сотрудничество, знает ли русский язык представитель Индии и как народы сближаются – в репортаже «Татар-информа».





Торжественный прием Генерального консульства Индии в Казани был приурочен к 77-му Дню республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов: Открытие генконсульства Индии в Казани послужит укреплению партнерства

Торжественный прием, который накануне впервые провело Генеральное консульство Индии в Казани, был приурочен ко Дню республики, который страна отмечает 28 января. На мероприятие в «Корстоне» пришли представители министерств и ведомств Татарстана, генконсулы других стран и представители СМИ, желающие познакомиться с новым Генеральным консулом Джейсундхаром Д.

Поприветствовал дипломата заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, прочитавший поздравительную телеграмму Раиса республики Рустама Минниханова.

Юрий Камалтынов зачитал поздравительную телеграмму Раиса республики Рустама Минниханова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Искренне желаем всем жителям Индии здоровья, счастья, прекрасного праздничного настроения и дальнейших успехов в созидательном труде на благо вашей Родины. Пусть уникальный духовно-культурный, инновационный, экономический потенциал страны станет основой динамичного и всестороннего развития. Уверен, открытие Генерального консульства в Казани – важное событие, которое станет серьезным подспорьем для наращивания татарстанско-индийского взаимодействия, а также послужит укреплению стратегического партнерства между Россией и Индией», – отметил Минниханов.

Для гостей подготовили богатую культурную программу. На сцене были показаны национальные индийские танцы и подготовлен фуршет, однако без традиционных индийских блюд.

Для гостей приема подготовили богатую культурную программу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У сотрудничества Индии и Татарстана неограниченный потенциал»

Корреспонденту «Татар-информа» удалось первому из представителей СМИ на приеме пообщаться с Джейсундхаром Д. Как оказалось, он владеет русским языком и уже был в Казани.

«У Татарстана и Индии очень большой потенциал в сотрудничестве, можно сказать, неограниченный. Это касается и рабочей силы, о чем договаривались лидеры России и Индии», – заявил собеседник агентства.

В первый раз он посетил Татарстан в 2018 году, когда здесь проводили Дни индийской культуры. На него город произвел большое впечатление, но, по его словам, сейчас столица Татарстана совершила еще больший рывок в развитии, что открывает широкие возможности для сотрудничества с Индией. А русский язык он изучал во время учебы в МГУ.

«Я выбрал для изучения русский язык, потому что он созвучен с санскритом», – подчеркнул он.

Во время беседы с корреспондентом «Татар-информа» он нашел и сходства санскрита с татарским языком. Как выяснилось, «друг» переводится на санскрит как «дуст», тогда как на татарском – «дус».

Джейсундхар Д. напомнил, что в 2026 году Индия председательствует в БРИКС и символично, что в прошлый раз саммит объединения проходил в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во время своего выступления со сцены он обозначил основные векторы возможного сотрудничества Татарстана и Индии. Эту речь он, тем не менее, произнес на английском языке.

«В наших планах на 2026 год – наращивание контактов между представителями Татарстана и Индии на самых высоких уровнях. Мы хотим появления общих инициатив в области нефтехимии, информационных технологий, фармацевтики, сельского хозяйства и туризма», – поделился планами Генеральный консул.

Он напомнил, что в 2026 году Индия председательствует в БРИКС и очень символично, что в прошлый раз саммит объединения проходил именно в Казани.

Место для Генерального консульства еще не определено

Несмотря на официальное открытие в ноябре, Генеральное консульство Индии еще не получило собственное помещение и не оказывает консульские услуги. Сейчас идет подбор здания и подготовка всего необходимого оборудования, рассказал «Татар-информу» представитель Министерства иностранных дел России в Казани Радик Вахитов.

«Новый Генеральный консул – очень открытый человек, владеющий русским языком. Он работал в Москве. Это очень достойное лицо, назначенное Индией. Думаю, мы найдем общий язык», – заявил он.

Радик Вахитов напомнил, что в одном из штатов Индии в прошлом году начало работу представительство Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, рынок Индии всегда активно взаимодействовал с Россией, а сейчас, когда наша страна находится под санкционным давлением, это приобретает особое значение.

Он напомнил, что в одном из штатов Индии в прошлом году начало работу представительство Татарстана, что позволит наладить прочные связи.

Сейчас идет подбор помещения для генконсульства, однако когда это случится, пока неизвестно. Остаются ряд организационных вопросов, но несколько вариантов уже есть.

«Важным вопросом остается оснащение оборудованием для выдачи виз. Если же мы придем к безвизовому режиму, к которому обе стороны стремятся, то это будут уже совершенно иные задачи», – заключил Вахитов.

Сергей Майоров (слева): «Безусловно, нас интересует высокотехнологичная часть Индии. В целом это крупный рынок сбыта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продукция металлообработки и технологии из Индии: в чем заинтересована промышленность Татарстана

Партнерство с Индией очень важно для России, в том числе для того, чтобы иметь поставщиков из разных стран. Таким образом страна избежит зависимости от какого-то конкретного государства, рассказал «Татар-информу» председатель Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров.

«Мы должны заниматься диверсификацией партнеров, чтобы не попасть в зависимость от одной конкретной страны. Начиная с 2022 года мы начали брать из Индии продукты металлообработки. Даже многие автокомпоненты к нам начали привозить оттуда, также станки, оборудование. Нужно развивать это сотрудничество», – подчеркнул собеседник агентства.

В октябре 2025 года в Казани прошел первый деловой форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, Индия – одна из крупнейших экономик мира, которая является большим потребителем российских энергоресурсов. На сегодняшний день товарооборот крайне несбалансирован. Оттуда к нам приезжает гораздо меньше товаров. Эту проблему предстоит решить.

«Безусловно, нас интересует высокотехнологичная часть Индии. В целом это крупный рынок сбыта», – заключил Майоров.

Марат Бариев: «Индийцы говорят, что крикет – это не спорт, а религия. Через него мы сможем найти общий язык и социализировать индийцев в России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если позвать студентов из Индии на концерт, они вряд ли пойдут, но если придет Леонов и позовет на крикет, то откликнутся тысячи»

Одной из скреп между Индией и Татарстаном становится крикет, который у них стал не просто видом спорта, а национальным фетишем. В республике в прошлом году была создана Федерация крикета и даже проведен матч на форуме TIME, заявил «Татар-информу» председатель Спортивного совета РТ, депутат Госсовета РТ Марат Бариев.

«Индийцы говорят, что крикет – это не спорт, а религия. Они законодатели мод в этом виде спорта. Через него мы сможем найти общий язык и социализировать индийцев в России. Сейчас если кто-нибудь придет в индийскую диаспору и позовет на концерт, они вряд ли пойдут, но если, условно, Владимир Леонов позовет на крикет, то откликнутся тысячи», – сообщил Бариев.

В Татарстане в прошлом году была создана Федерация крикета и даже проведен матч на форуме TIME Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что в Индии зародился и еще один важный для России вид спорта – шахматы. По его словам, для индийцев очень важно, что в нашей стране об этом помнят.

«Россия тоже может быть очень ценна для Индии по линии спортивного сотрудничества. Через нас они могут получить школу по разным видам спорта, которые еще недостаточно развиты у них», – добавил собеседник агентства.

Была достигнута договоренность, что в этом году на российско-индийском форуме TIME в Казани будет проведен уже целый турнир по крикету с участием команд из разных стран, заключил он.