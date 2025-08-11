От эчпочмаков до подкогыльо: в Мамадыше отметили фестиваль добрососедства «Наш двор»

В Мамадыше состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор», ставший событием в жизни района. Праздник собрал жителей и гостей города на нескольких площадках, где царила атмосфера взаимного уважения, дружбы и культурного обмена.

Открылся фестиваль выступлениями пяти национальных фольклорных коллективов. Каждый ансамбль представил свою самобытную культуру: на одной сцене звучали зажигательные татарские мелодии, на другой – русские народные песни, неподалеку можно было услышать удмуртские напевы, увидеть марийские танцы и кряшенские обрядовые композиции.

После концертной части участники с удовольствием включились в народные развлечения – от традиционных игр до творческих мастер-классов.

Завершением гастрономической части программы стала дегустация национальных угощений: гости пробовали татарские эчпочмаки, русские блины, удмуртские перепечи, марийские подкогыльо и кряшенские лепешки.

Официальную часть открыл секретарь Мамадышского местного отделения партии «Единая Россия», глава района Вадим Никитин. Он подчеркнул, что фестиваль – это не только праздник, но и возможность подвести итоги большой совместной работы.

«Сегодня мы отметим результаты большой совместной работы, преображения наших дворов, улиц, общественных пространств и самое главное – отношений между людьми, когда мы объединяем усилия ради общего блага. По программе «Наш двор» благоустроено 59 дворовых территорий с охватом 106 многоквартирных домов, из них 13 дворов в сельской местности. Только в этом году наш район участвует в 48 республиканских программах, ведутся строительные и ремонтные работы на более 100 объектах. И мы очень благодарны вам, уважаемые земляки, что вносите свой посильный вклад в развитие республики и района. На ближайшую перспективу у нас в планах строительство многофункционального культурного центра для молодежи на берегу Вятки и завершение берегоукрепления на месте хлебоприемного предприятия, продолжение строительства жилья и дорожной инфраструктуры, – отметил он.

Сопредседатель Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Марат Ахметов поблагодарил жителей за активность и подчеркнул значимость программы.

«Татарстан – особая республика, и мы искренне гордимся тем, что живем, работаем и созидаем именно здесь. Проект «Наш двор» – это не просто благоустройство, это философия жизни. Ведь когда человек выходит из дома и попадает в уютный, продуманный двор – это и есть настоящий образ жизни, к которому мы стремимся. Отрадно видеть, что жители города всей душой болеют за то, чтобы город оставался цветущим, благоустроенным. Активно участвуют в республиканских программах и вносят личный вклад в добрососедские отношения», – сказал он.

Свое слово сказал и депутат Госдумы Анатолий Иванов. Он напомнил, что мамадышцы уже много лет участвуют в городском конкурсе по благоустройству, демонстрируя пример любви к своему городу.

«Первыми в республике у нас в Мамадыше появилась прекрасная набережная. Проект, который казался совершенно нереалистичным, смогли воплотить в жизнь общими усилиями. Конечно благодаря поддержке республики. Инициатива активно стала транслироваться и в другие районы Татарстана. Кроме того, наряду с муниципальными проектами мы смогли благодаря республиканским программам обустроить и другие общественные пространства», – произнес парламентарий.

Представитель республиканского актива Федор Батков также отметил: «В Мамадыше заметна системная работа в вопросах благоустройства. Как легко здесь подхватываются любые инициативы руководства республики в вопросах создания комфортной среды проживания».

В этот день активным жителям многоквартирных домов, принимавшим участие в реализации программы «Наш двор», вручили благодарственные письма Рустама Минниханова.

После официальной части участников и гостей ждал культурный подарок – выступление Альметьевского татарского государственного драматического театра. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане» и стала ярким завершением дня.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Материал подготовлен при участии Евгении Григиной.