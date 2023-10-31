От джазовых стандартов до японских ритмов: ГАСО РТ запустил новый проект

«Прекрасные солисты» — дает ответ проект «Солисты ГАСО РТ приглашают». Теперь у казанцев есть возможность в этом убедиться. А заодно услышать, как в отдельности звучат группы ГАСО РТ. Но обо всем по порядку.

Новый проект — новые возможности

С приходом Александра Сладковского на должность художественного руководителя и главного дирижера ныне Государственного академического симфонического оркестра РТ музыкальная жизнь республики забурлила.

За 13 лет в Казани появилось семь фестивалей и столько же проектов, которые пропагандируют классическое и современное мировое и татарстанское музыкальное наследие, знакомят казанцев с крупнейшими музыкантами и дирижерами, открывают новые таланты.

Но стоять на месте коллектив явно не планирует: пришла пора новых свершений. В этом сезоне коллектив запустил проект «Солисты ГАСО РТ приглашают». Его идея — приблизить участников оркестра к слушателям.

Выводить оркестрантов на сольные партии — практика хоть и мировая, но довольно редкая (далеко не все хорошие оркестранты — прекрасные солисты).

Для музыкантов это возможность проявить «сольный» потенциал, для слушателей — открыть для себя коллектив с новой стороны.

«С приходом маэстро зашевелилась вся Россия»

Первый концерт проекта собрал полный зал. Казалось бы: ни именитых музыкантов, ни премьерных сочинений в афише. Но казанцы знают: любые проекты ГАСО РТ — феерия, которую нельзя пропустить. Так что свободных мест в зрительском зале не было.

Послушать здесь было что, а главное — кого. К примеру, дуэт заслуженных артистов РТ: концертмейстера группы флейт Венеры Порфирьевой и концертмейстера группы кларнетов Артура Мухаметшина. Оба — мастодонты ГАСО РТ: служат оркестру больше 20 лет.

На своем веку пережили преобразования коллектива. Признаются: сейчас Госоркестр РТ находится на пике своих возможностей.

«С приходом маэстро наступила новая эпоха для всей культуры Татарстана. Зашевелилась и Казань, и вся Россия: для многих региональных оркестров наш коллектив стал эталоном. Госоркестр РТ доказал, что провинциальные оркестры могут быть на равных не только со столичными, но и европейскими», — поделилась Венера Порфирьева.

Дуэт представил Симфонию-кончертанте для флейты, кларнета и симфонического оркестра Франца Данци. Произведение для них не новое: когда-то исполняли в Казанской Ратуше будучи аспирантами Казанской консерватории. Признались, что по ощущениям это как перечитать «Мастера и Маргариту» в зрелости: вместе с исполнительским опытом пришло и более глубинное осознание сочинения.

«Приятно вернуться к произведению вновь с профессиональными инструментами и коллективом, который без подготовки может отработать любое сочинение. Да и мы сильно выросли за 20 лет. Совершенно другие ощущения на сцене — это точно», — улыбнулся Артур Мухаметшин.

«Солисты ГАСО РТ приглашают» — это еще и возможность детально продемонстрировать инструментарий коллектива, который был полностью обновлен с приходом Александра Сладковского.

К примеру, Венеру Порфирьеву в коллективе в шутку называют «золотой флейтой Татарстана»: в сплав, из которого сделана ее флейта, добавлены драгоценные металлы, которые придают тембру инструмента мягкость и теплоту.

Дорогу молодым

Но и амбициозных новичков в оркестре хватает: ротация музыкантов — дело обычное. И в татарстанском коллективе случаются замены. Так три года назад на должность арфиста пришла Александра Ржавцева, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории.

«У нас достаточно серьезный конкурс для новичков. Глядя на наши программы и зная требования маэстро Александра Сладковского, к нам идут ребята не из робкого десятка. Они и сами понимают, что в таком коллективе непозволительно играть на ученическом уровне», — поделился мыслями Артур Мухаметшин.

Слава строгого руководителя не спугнула Александру Ржавцеву. Оркестрант признается: теплые отношения с дирижером и оркестром сложились сразу. Да и сама арфистка авторитет завоевала: на концерте ей доверили переложение знаменитого «Аранхуэсского концерта» Хоакина Родриго, вторая часть которого в этот вечер не пробила на слезу разве что бесчеловечного.

«Ответственность невероятная, но и играть легче, когда за спиной родной коллектив», — поделилась Ржавцева.

Арфистка признается: переехать в незнакомый город было авантюрой. Но ни один коллектив, в котором она работала раньше, не подарил столько опыта: здесь тебе и сложнейшие программы, и постоянные концерты, и новые дирижеры. «Год идет за три», — шутят ее коллеги-музыканты.

От струнных до ударных

И хотя идея создания проекта принадлежит Александру Сладковскому, программы концертов продиктовали сами оркестранты.

К подбору сочинений для первого концерта подошли с душой: здесь и бессмертная классика, и джазовые стандарты, и современные находки.

А главное — возможность услышать группы оркестра в отрыве от коллектива: духовые в концертном марше Hellender Эгберта ван Гронингена и струнные в Серенаде для струнных Антонина Дворжака.

Пришелся по вкусу присутствующим Концерт для маримбы и струнных Эммануэля Сежурне – одно из редких произведений, которые помещают уникальный инструмент в романтический контекст.

Исполнитель на маримбе Константин Колесников бурной реакции зала явно не ожидал: под несмолкающие аплодисменты робко снова и снова выходил на поклон.

Под занавес оркестранты поддали жару: ударная группа исполнила вторую часть Marimba Spiritual Минору Мики. Традиционные японские ритмы в современном осмыслении попали в яблочко: остановить поток оваций присутствующих было невозможно.

Следующий концерт проекта случится 28 февраля.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГАСО РТ