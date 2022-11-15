От джазовых стандартов до обработок: La Primavera переквалифицируется в джаз-бэнд

На один музыкальный вечер камерный оркестр La Primavera станет струнным джаз-бэндом. Программа «Окна времени» станет посвящением 100-летию российского джаза.

«Прозвучит много переложений, аранжировок, не обойдется и без джазовых стандартов. Программа получилась весьма калейдоскопичная. Думаю, будет интересно как поклонникам серьезной, так и откровенно джазовой музыки», — рассказал худрук и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

В этот вечер слушателем предстоит переосмыслить в джазовом ключе творчество Баха, Гайдна и Бетховена, а также открыть для себя новые имена джаз-композиторов, ну и конечно, насладиться джазовыми стандартами.

Кроме того, те, кто не слишком хорошо знаком с джазом, откроют для себя не только саксофон и контрабас как солирующие джазовые инструмент, но и флейту, фортепиано, ударные.

Концерт состоится в ГБКЗ имени Сайдашева 21 ноября.