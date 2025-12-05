От Дыняка до Лямкина: «Старые дрожжи», или кто тянет «Ак Барс» на вершину Востока

На фоне не блистающих результативностью новичков Денисенко, Алистрова, Хмелевского и других старожилы команды сегодня являются топливом, которое позволяет «Ак Барсу» двигаться вперед и занимать высокую позицию в конференции. «ТИ-Спорт» приводит пятерку лучших в казанской команде, которая тащит команду Анвара Гатиятулина на вершину Востока.





Главным претендентом на премию «качественный рывок сезона» является трудяга-работяга Никита Дыняк

Фото: ak-bars.ru

Казанский Горди Хоу – Никита Дыняк

Пожалуй, главным претендентом на премию «качественный рывок сезона» является трудяга-работяга Никита Дыняк. Бенефисом петербургского воспитанника стал домашний воскресный матч с «Шанхайскими Драконами». Во время матча форвард «Ак Барса» оформил хет-трик Горди Хоу – забросил, отдал результативную передачу на Дмитрия Кателевского, а в конце первого периода вступил в ледовый кулачный поединок с защитником Адамом Клендиненом, в результате которого казанец повалил американца на лед.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в своей сдержанной и крайне пресной манере вновь не стал раздавать положительных оценок своим игрокам, сведя тему к тому, что играет, выигрывает или проигрывает команда. Такие ответы можно копировать из матча в матч, даже не меняя формулировок. Разве что комментарий по поводу драки Дыняка коуч отметил в положительном ключе. «Это должно быть вовремя. Не ради личных интересов. У нас все строится на результате команды. Сегодня Никита вовремя это сделал. Это одно из сильных его качеств», – сказал наставник «Ак Барса».

А матчем ранее Никита отметился шикарной заброшенной шайбой в ворота питерского СКА. Он сам зашел в зону питерцев слева, пересек левый круг вбрасывания, обыграв двух соперников, и с неудобной руки отправил шайбу в ворота, попутно обыграв голкипера. В итоге этот гол возглавил топ-10 лучших голов по итогам 13-й недели регулярки КХЛ по версии дирекции лиги.

Никита на стыке ноября и декабря будто вспомнил себя самого в сезонах 2022/23 и 2023/24, когда был одной из ключевых фигур в сдерживающих звеньях «Ак Барса», создавая вместе с Артемом Лукояновым ту силу, которая позволяла передохнуть лидерам, а в критический момент и забросить нужную шайбу самим.

С середины ноября, когда эта информация появилась, Александр забросил уже четыре шайбы и раздал пять результативных передач Фото: ak-bars.ru

Слухи об обмене разбудили Александра Барабанова

Плотная порция критики свалилась на дорогостоящего форварда в ноябре, когда к исходу третьего месяца сезона на счету Александра Барабанова было всего две заброшенные шайбы в 26 матчах при отрицательном показателе полезности «-5». Напрягала болельщиков при этом и увеличившаяся зарплата на 20 миллионов (до 95 миллионов рублей за сезон), которые он, естественно, не отрабатывал. Даже учитывая, что в качестве диспетчера у Александра все было в порядке.

Барабанов стабильно получал место в спецбригадах и внушительное игровое время, но шайбы так и не шли. Помешала нормально войти в сезон и травма, полученная на самом его старте.

В какой-то момент в информационном пространстве появилась весть, будто «Ак Барс» подыскивает варианты расставания с нападающим, но, что интересно, именно этот информационный вброс и стал отправной точкой для преображения Барабанова.

С середины ноября, когда эта информация появилась, Александр забросил уже четыре шайбы и раздал пять результативных передач, немного подправив свою минусовую статистику (с «-7» до «-4»). Пока что Александр по-прежнему один из худших в команде по этому показателю, но последняя тенденция показывает, что 31-летний звездный форвард ожил. Это заметно и по его голу в ворота «Трактора», когда он в одиночку «нажимал» на ворота челябинцев, не забросив с первого раза, он сам же отвоевал шайбу обратно и уже со второй попытки с неудобной руки отправил снаряд в сетку.

Сегодня Илья Сафонов – один из главных системообразующих игроков «Ак Барса», без которого нарушается вся система и тактика Анвара Гатиятулина Фото: ak-bars.ru

«Копатель» Илья Сафонов вновь важная деталь «Ак Барса»

Илья Сафонов значительно утратил свой блеск в двух сезонах после финала Кубка Гагарина 2023 года. Он не проваливался, но о былой результативности и его умении создавать проблемы сопернику на пятаке болельщики вспоминали по большим праздникам.

В один момент даже появился слух, что Сафонова скоро обменяют, – главным претендентом назывался петербургский СКА. В Санкт-Петербурге центрфорварда очень хотел видеть Роман Ротенберг, знающий его по играм за сборную России. Тогда же много писали, что Илья пересидел на одном месте и ему необходим новый вызов, чтобы вернуться к своим «заводским настройкам».

Ходили слухи и об отъезде нападающего в НХЛ, где его якобы ждет «Чикаго», испытывающее серьезные проблемы с составом и в особенности с качественными центрами. Но в таком случае Илья переезжал бы в команду, которой еще долгие годы в НХЛ ничего не светит. Процесс перестройки будет непростым и не быстрым.

Однако в конце мая «Ак Барс» объявил о подписании с нападающим нового контракта до конца нынешнего сезона. И хоккеист ожил. Очевидно, что дело и в последнем годе в Казани, поэтому ему необходимо показывать всё, на что он способен.

Сейчас на счету Ильи Сафонова 10 заброшенных шайб, а также 7 результативных передач при показателе полезности «+5». Как правило, он «закапывает» свои голы на пятаке в борьбе с защитниками – порой с двумя или тремя.

Сегодня Илья – один из главных системообразующих игроков «Ак Барса», без которого нарушается вся система и тактика Анвара Гатиятулина, что четко показал период его месячной травмы в прошлом сезоне.

Илья Карпухин классно опекает соперника, выбирает позицию, не против потолкаться, а также помогает партнерам в атаке. Его показатель полезности «+9» Фото: ak-bars.ru

Лучший новичок «Ак Барса» этого сезона – Илья Карпухин

Из всех новичков «Ак Барса», привезенных в нынешнее межсезонье, пожалуй, однозначно положительно можно оценить только защитника Илью Карпухина, который оказался не нужен Игорю Ларионову в Санкт-Петербурге.

По сути, Илья Карпухин стал прямой заменой сдавшему Альберту Яруллину, который в итоге не смог провести нынешний сезон. Но даже до своей травмы 33-й номер уже выглядел как очень блеклая тень самого себя в чемпионский сезон или в ранние сезоны в «Тракторе».

Илья классно опекает соперника, выбирает позицию, не против потолкаться, а также помогает партнерам в атаке. Его показатель полезности «+9», что лучше всего отражает вклад Карпухина не только в сдерживающие, но и результативные действия. А 5 шайб и 8 результативных передач – это третий показатель среди защитников после Митчелла Миллера и Никиты Лямкина.

Если брать оборонительные функции, то только за первую половину сезона на счету Карпухина уже 65 (!) блокированных бросков. Это значительно больше, чем за всю прошлую регулярку в составе СКА (47).

Именно против своей бывшей команды Илья провел лучший матч сезона, отметившись тремя очками, одно из которых – шикарная заброшенная шайба с виражом по периметру всей зоны соперника.

«Конечно, игра добавляла эмоции, добавляла мотивации, скажу честно – ждал этот матч с нетерпением. Хорошо, что он сложился удачно и для меня, и в первую очередь для команды. После 0:1 было эмоционально тяжело. Сейчас выдали классный матч. Сами порадовались и порадовали болельщиков. Все сыграли здорово на команду», – признавался после матча защитник.

Никита Лямкин стабильно набирает необходимые очки в новой победной серии «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Стабильный Никита Лямкин

На своем стабильно хорошем уровне играет и другой защитник – Никита Лямкин, чьи результативные действия помогают «Ак Барсу» не просаживаться в результативности.

Он стабильно набирает необходимые очки в новой победной серии «Ак Барса», забросил отличный гол в ворота «Трактора» и провел один из лучших матчей чемпионата по игре без шайбы.

На его счету только 3 гола, но 17 результативных передач при полезности «+6». Никита отлично работает на своем пятаке, подчищает и борется за шайбу. 63 блокированных бросков в 34 играх говорят сами за себя.

Лямкин так же, как и Сафонов, пока не спешит за океан, хотя информация о конкретном предложении из «Чикаго» ему появлялась еще в межсезонье 2021 года. Однако его контракт заканчивается в конце нынешнего сезона, и наверняка он захочет для себя нового вызова.