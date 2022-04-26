От духовности до фантасмагории: столицу Татарстана вновь навестил пасхальный фестиваль

Фото пресс-службы ГБКЗ им. С. Сайдашева.

По железнодорожным путям России несется чартерный поезд с музыкантами Симфонического оркестра Мариинского театра, самим маэстро Валерием Гергиевым, многочисленными музыкальными инструментами и, кажется, отдельным вагоном для партитур. За 22 дня он преодолеет расстояние в более чем 20 тыс. километров и совершит в совокупности 25 остановок в городах страны.

Одним из этих городов стала Казан. Оркестр представил жителям города выступления в рамках XХI Московского Пасхального фестиваля, который проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры РФ и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото пресс-службы ГБКЗ им. С. Сайдашева.

Два концерта – дневной и вечерний – оркестр дал накануне в стенах Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева.

«То, что Валерий Абисалович традиционно приезжает к нам с Пасхальным фестивалем сразу после открытия в Москве, стало доброй традицией. И мы с ним сегодня говорили о том, что сегодня то время, когда сила искусства нужна нам больше, чем когда бы то ни было. Мы гордимся тем, что на наших площадках продолжают звучать произведения и русских, и татарстанских, и европейских композиторов. Оглянитесь – залы полные. И то, что мы продолжаем эти традиции, – это важный яркий тренд времени», – поделилась мнением министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Отдельный вагон для партитур звучит как шутка, однако таковой она перестает являться, если учесть, что традиционно программа становится известна буквально во время концерта. Интересно, что вскрывает своеобразную «пасхалку» маэстро Гергиев за считанные часы и для самих оркестрантов.

«Узнать программу за час до выхода на сцену – это не предел. Я помню, именно в Казани за 15 минут до концерта к нам подходила ведущая и спрашивала: “А что вы играть-то сейчас будете?” – на что мы беспомощно разводили руками. Маэстро всегда нам говорит: “Соображать нужно быстро”. Что ж, соображаем», – с улыбкой рассказал валторнист Александр Афанасьев.

Фото пресс-службы ГБКЗ им. С. Сайдашева.

Ожидание становится тем интереснее: звучит второй звонок, а двери в зрительский зал все еще закрыты – за ними оркестранты с жадностью репетируют только озвученную программу.

Кажется, такой подход лишь концентрирует внимание музыкантов – ими сохраняется музыкальный азарт и во время концертов. Каждый из них буквально впивается глазами в руководителя музыкального действия, внимая каждому движению рук маэстро.

Кажется, что до сих пор даже в пустом зале царит фантастическая атмосфера. За время двух концертов оркестранты рисовали сказочные образы – плоды фантазий композиторов Николая Римского-Корсакова, Рихарда Вагнера и Гектора Берлиоза.

Фото пресс-службы ГБКЗ им. С. Сайдашева.

Дневной благотворительный концерт был своеобразной данью уважения русского композитора. Здесь прозвучали его Концертная увертюра «Светлый праздник», Сюита из оперы «Сказка о царе Салтане» и Симфоническая сюита «Шехеразада». Концерт длился больше двух часов, но энтузиазма оркестрантов хватило еще и на один бис – симфоническую картину «Баба Яга» Анатолия Лядова.

На этом фантасмагория не закончилась, и уже во время вечерней программы прозвучали Увертюры к операм «Тангейзер» и «Парсифаль». Интересно, как самим Гергиевым выстраивается своеобразное противопоставление – мира мифологического и духовного. Ведь ту же самую увертюру к «Парсифалю» сам Вагнер называл «Торжественной сценической мистерией», настаивая на отсутствии аплодисментов, дабы не нарушить атмосферу религиозной церемонии.

Без бурных оваций в этот вечер не обошлось: Симфонический оркестр Мариинского театра является ожидаемым и любимым гостем казанских меломанов. Для того, чтобы раскупить билеты, им достаточно имени Валерия Гергиева на афише.

Завершило музыкальное действие «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза. И как не старался зал, вновь и вновь вызывая на бис Валерия Гергиева, попытки его были тщетны. Быстро ретировавшиеся музыканты, случайно встречались уже на улице с еще не успевшей разойтись публикой.

Ведь впереди у них еще огромный путь и множество концертов в Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Кемерове, Омске, Челябинске и других городах России.

Фото пресс-службы ГБКЗ им. С. Сайдашева.

За годы существования фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами и его участниками.

В новом сезоне Пасхальный фестиваль вновь восхитит зрителей обширной географией и насыщенными программами — Симфонической, Хоровой и Звонильной. Неизменными остаются и его главные принципы: благотворительная, образовательная, просветительская деятельность и патриотизм.