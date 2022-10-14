От древнего ханства до натюрморта монтажника: Мударис Мингазов распахнул «Сады земные»

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Скрытые тайнами и временем древний Булгар и Казань, сельские пейзажи и натюрморты наших дней, производственные пейзажи строящегося Нижнекамска, ТЭЦ, «Натюрморт монтажника» и из совсем недавнего орнаментальные витееватые картины-абстракции — в выставочном зале Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка «Сады земные» народного художника Татарстана Мудариса Мингазова. Проект приурочен к 50-летию его творчества, и представлено здесь столько же, полсотни, произведений — каллиграфических композиций и масляных картин.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Сегодня здесь представлены и достаточно ранние работы Мудариса Мингазова — о его доме, о его земле, о его малой родине, здесь есть и цикл нижнекамских работ — 20 лет жизни он уделил Нижнекамску, здесь и его работы, посвященные Татарстану и его истории, и новая страница его творчества — орнаменты. Орнаменты как ковры, как многоцветие элементов, которые неотъемлемым образом относятся к Татарстану. В этом новом прекрасном зале это смотрится завораживающе, цельно и интересно. Я поздравляю автора с новым посылом, с новой ступенькой. Он мне сказал по секрету, что все выставлять он не стал, так как на следующий год у него будет большая юбилейная выставка к 70-летию — выставка в полной мере», — сказал на вернисаже председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев.

К слову, день рождения художник отмечал накануне открытия выставки, 13 октября. Поздравить с вернисажем заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан пришли многочисленные коллеги по кисти, в том числе именитый каллиграф, художник, лауреат Госпремии РТ имени Тукая Наджип Исмагилов (Наккаш), исполнители народных мелодий и песен.

«Вот я стою и смотрю на все происходящее: что за праздник? Почему народ собрался? Как будто я сам пришел на праздник, а не вы пришли на открытие моей выставки. Спасибо вам, что пришли! Я благодарен вам всем, что вы поддержали меня», — обратился художник к первым посетителям «Садов земных».

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Выставку можно будет увидеть в Казанском Кремле до 14 декабря. А уже через неделю, как анонсировал руководитель Музея исламской культуры Ильнур Низамиев, в соседнем пространстве выставочного зала Присутственных мест по итогам Всероссийского пленэра откроется выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.