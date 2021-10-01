От Дня пожилого человека до Хэллоуина: идеи подарков на праздники октября

Фото предоставлено пресс-службой компании «Русский букет»

Октябрь богат на события. На второй осенний месяц выпадает 426 праздничных дат. Среди них профессиональные, памятные и просто шуточные. Получить подарок на торжество завсегда приятно. Помпезность и величина праздника в данном случае значения не имеют. И бабушка, и первая учительница одинаково жаждут внимания. Маленький презент порадует близких.



Событие номер один — День пожилого человека



С этого международного праздника начинается октябрь. В этом году событие выпадает на пятницу. В каждой семье есть люди, причастные к данному торжеству. Первого октября, после окончания рабочей недели, самое время заглянуть к любимым бабушке и деду. Можно прихватить с собой торт. Пожилые родственники оценят презент и заботу. К лакомству хорошо бы купить упаковку элитного чая — то что надо для совместных посиделок.



Событие номер два — День учителя



Подарок для педагога — успех его ученика, но сей факт не запрещает преподнести любимой классной маленький презент. Например, горшечное растение. Комнатный цветок будет стоять в квартире или школьном кабинете не один год и напоминать о дарителе. Сегодня в педагогику приходит все больше мужчин. Уместным презентом на 5 октября для преподавателя мужского пола станет баночка хорошего кофе.



Событие номер три — День повара



Этот международный праздник был утвержден в 2004 году Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ. Его отмечают 20 октября в России, Белоруссии, Украине и других странах. В этот день в ресторанах проходят дегустации, а повара участвуют в профессиональных конкурсах. Порадовать родственника, причастного к данному событию, можно шашлычным набором или посудой. Оригинальным вариантом станет «съедобный» букет, допустим, из конфет или фруктов. Открытка с пожеланиями успеха в работе дополнит такую композицию.



Событие номер четыре — День тещи



Еще одно международное торжество. В этом году оно выпадает на 24 октября. Праздник популярен в США и некоторых странах Латинской Америки. До России он дошел сравнительно недавно, но успел прижиться. Беспроигрышным подарком для тещи станут цветы. Компания «Русский букет» предлагает широкий ассортимент растительных собраний. На сайте представлен каталог готовых композиций, также опытные флористы собирают букеты по индивидуальным запросам. Специалисты готовы посоветовать, какое растение подойдет к тому или иному торжеству. Доставить благоухающий презент можно с курьером. Сюрприз для тещи — пять баллов в копилку зятя.



Событие номер пять — Хэллоуин



Этим праздником заканчивается второй осенний месяц. День страха, как принято называть это торжество, — западная традиция. Но и россияне не прочь пощекотать себе нервы, поэтому дата 31 октября обрела популярность и в нашей стране. Тематические вечеринки в клубах, черные костюмы, аквагрим в стиле «Дракула» — главные атрибуты «темного пиршества». Однако подарки в Хэллоуин тоже уместны. Самый популярный — тыква. Светильник, изготовленный из этого овоща, или букет из мелких плодов — то что надо. Неплохим презентом станет и цветочная композиция — главное придать растениям устрашающий вид. В качестве декора флористы предлагают сухие ветки, а еще можно вставить в букет фигурки летучих мышей или приведений, они добавят эмоций и страха. Кстати, композиции на Хэллоуин уже есть на сайте «Русского букета».

