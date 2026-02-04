От дискотеки во дворе до горнолыжки у Кремля: как в Казани проходит зимний «Күрше»

Зимний фестиваль «Күрше» проходит в Татарстане с рекордным размахом: 52 проекта в 32 районах республики получили поддержку на 40 млн рублей. Победители превращают дворы, парки и набережные в площадки для спектаклей, спортивных турниров и дворовых вечеринок. Рассказываем о некоторых проектах, которые проходят в Казани.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

40 миллионов на добрососедство

Фестиваль «Күрше» (в переводе с татарского – «сосед») – грантовый конкурс, запущенный по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова для развития добрососедства. Он продолжает логику программы «Наш двор» и проектов по благоустройству общественных пространств: дворы и парки становятся местами встреч, общения и совместных инициатив жителей.

По сравнению с летним сезоном, когда фестиваль «Күрше» получил 585 заявок и определил 64 победителей, зимний этап показал рекордный интерес – было подано 1448 заявок. Из-за высокого спроса организаторы увеличили призовой фонд до 40 млн рублей. Победителями основного конкурса стали 49 проектов, еще три выбрали жители по итогам народного голосования.

На реализацию проектов зимнего фестиваля авторы получили гранты: до 500 тыс. рублей – для самозанятых, до 900 тыс. – для юридических лиц и до 1 млн рублей – для муниципальных учреждений.

«Миссия фестиваля – чтобы жители чаще выходили из дома, знакомились, вместе проводили время и буквально становились соседями в самом теплом смысле этого слова», – подчеркнула директор Института развития городов РТ Наиля Нагуманова.

Зимний сезон вышел за рамки дворов: события проходят в парках, скверах и на набережных. Мероприятия будут проводиться до 28 февраля.

6 февраля пройдет дискотека «БиЮ во дворах». Пространство превратят в уличную площадку с диджей-сетом, горячими напитками и световой инсталляцией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дискотека «БиЮ» – «эстетика дворовых тусовок»

В центре города 6 февраля пройдет дискотека «БиЮ во дворах» (на улице Татарстан, 7). На один вечер пространство превратят в уличную площадку с диджей-сетом, горячими напитками и световой инсталляцией – организаторы обещают теплую, камерную атмосферу.

Автор идеи – руководитель подросткового медиа «ПОВ» Томирис Мантаева – называет эту вечеринку попыткой вернуть формат настоящих дворовых встреч.

«Если подумать, двор – это первая и самая настоящая точка притяжения для подростка. С детства именно он становится местом встреч. Нам захотелось переосмыслить эту живую эстетику дворовых тусовок. Это и ностальгия для взрослых, и новый взгляд на свое пространство для молодежи», – пояснила она.

Название вечеринки, по словам Томирис, отражает ее суть: «БиЮ» – с татарского «танец» и от английского be yourself – «будь собой».

Хедлайнерами праздника станут подростки-диджеи, которые будут играть современную татарскую музыку.

«В лайн-апе – Meraki и Samira Underage. Девочки уже уверенно выступают на городских событиях, а их сет будет собран из треков татарских исполнителей. Эти песни знают и дети, и подростки, и взрослые. Иногда люди просто останавливаются, услышав знакомые мотивы», – уточнила Томирис.

Руководитель пояснила, что для команды это не только вызов – организовать зимнюю вечеринку, – но и особая миссия.

«Зимой подросткам сложнее: мест, где можно интересно и безопасно провести время, не так много. Для них важно пространство, где можно быть собой», – говорит организатор.

Команда заранее договорится с соседями о формате, чтобы праздник прошел комфортно для всех.

А согреет гостей, по задумке, не только чай, но и общая энергия. «Ведь там, где классная музыка и танцы, там и настоящее тепло», – уверена Томирис Мантаева.

Второй горнолыжный фестиваль «Крутой спуск – Ак Кар» пройдет 8 февраля в 11:00 прямо на площади Тысячелетия у стен Кремля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фишка горнолыжного фестиваля у Кремля – костюмированные заезды

«Күрше» также приглашает казанцев на одно из самых зрелищных событий сезона. Второй горнолыжный фестиваль «Крутой спуск – Ак Кар» пройдет 8 февраля в 11:00 прямо на площади Тысячелетия у стен Кремля.

Организаторы построят трамплины разной сложности для профессионалов и любителей, готовятся массовые и ставшие уже традицией костюмированные заезды.

«Мы получили огромное количество положительных отзывов после первого фестиваля, где было более 500 участников», – отметил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

По его словам, благодаря поддержке «Күрше» организаторы смогут провести мероприятие на более высоком уровне.

Самым сложным в подготовке, по словам Салихова, является обеспечение абсолютной безопасности. Над этим ежедневно работает команда из 50 человек.

«Построить спуск прямо под стенами Кремля – непростая задача. Это перекрытие дорог, работа профессиональных шейперов», – отметил он.

Для новичков будет построена отдельная трасса с менее крутым спуском рядом с профессиональной.

Фишкой фестиваля Салихов назвал костюмированные заезды. «В прошлом году с нашего склона катались и динозавры, и волшебные герои сказок. Главное, чтобы в костюме было безопасно и он соответствовал этике места у стен Кремля», – пояснил Альберт Салихов.

Лучшие образы будут отмечены призами от партнеров. Фестиваль станет ярким событием зимнего сезона с церемонией награждения и незабываемыми впечатлениями, уверен Салихов.

14 февраля в 11:00 в парке Урицкого начнется праздник «Спортивная зима на Волжской тропе» Фото: Институт развития городов РТ

«Зима на Волжской тропе – это хруст снега, чистый воздух и перезагрузка»

14 февраля в 11:00 в парке Урицкого начнется праздник «Спортивная зима на Волжской тропе». Участников ждет общая разминка и поход, полоса препятствий и множество игровых станций для всех возрастов. Это часть большой зимней серии, которая, как пояснил автор маршрута Тимур Циунчук, уже стартовала.

«Уже не первый год мы проводим зимние походы по Волжской тропе – это не просто прогулки, а тематические мероприятия с экскурсионным форматом и живым общением. В этом году, благодаря победе в конкурсе фестиваля «Күрше», мы смогли дополнить программу и разнообразить ее новыми активностями», – объяснил Тимур Циунчук.

Как подчеркнул организатор, их миссия – сломать стереотипы о зимнем затишье. «Мы хотим доказать, что холодный сезон – это не повод сидеть дома, а полноценное время для движения и общения. Зимой Волжская тропа открывается с новой стороны: заснеженные пейзажи, хруст снега и чистый воздух дарят ту самую тишину и перезагрузку, которых так не хватает в городе», – сказал он.

Программа построена по принципу «каждый найдет свое». Для детей – игровые станции и интерактивы, для взрослых – прогулочные и спортивные форматы.

Участников также ждут национальные зимние забавы – традиционные игры русских, татар, чувашей и мордвы.

Больше всего, по словам Циунчука, он ждет от событий живых эмоций и улыбок участников. «Особенно приятно видеть, как семьи и соседи разных возрастов проводят время вместе, открывая для себя красоту природы Татарстана. Зима может быть очень теплой», – заключил он.

В конце января во дворе Присутственных мест Казанского Кремля прошел моноспектакль в жанре клоунады «Сундук Абики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спектакль, посвященный атмосфере татарской деревни

В конце января во дворе Присутственных мест Казанского Кремля прошел моноспектакль в жанре клоунады «Сундук Абики».

Это история о том, как бабушка отправила внуку сундук с семейными реликвиями. Каждый предмет, который тот доставал из сундука, будь то расписное одеяло или кукла, становился поводом для татарского танца, веселой игры или разговора.

Исполнитель главной роли – казанский клоун Руслан Риманас рассказал, что во время представления зрители превращаются в полноправных участников действия, а сцена – в уютную гостиную.

«Это спектакль-воспоминание, посвященный моим бабушкам и атмосфере татарской деревни. Я хочу передать самое главное – ценить своих близких, чтить свою культуру и делиться этой семейной любовью», – рассказал Руслан Риманас.

Он также раскрыл, что за проектом стоит целая команда: режиссер Лилия Ахмедзянова, художница Анна Итрина, которая расписала сундук, и мастер по куклам Сергей Рябинин.

А голос Абики принадлежит заслуженной артистке РТ Елене Калагановой. «С миру по нитке собирается это чудо, которое мы дарим зрителю», – улыбнулся Руслан.

Главной режиссерской находкой он называет финал, где он, надев маску, сам становится Абикой.

«Я прохожу по всему залу, поправляю шапки и шарфы и детям, и взрослым. Это очень простой, но невероятно теплый жест. В этот момент зрители любого возраста на секунду снова становятся теми детьми, о которых заботится бабушка. Именно после этого многие делятся со мной своими семейными историями», – объяснил Руслан.

Артист считает, что каждый зритель приходит на спектакль со своим огоньком внутри. «И моя задача – чтобы после спектакля этот огонек стал чуть ярче. Если хотя бы у одного человека это произошло – спектакль прошел не зря», – заключил он.

24 января в парке Урицкого прошло азартное командное событие – турнир по снежкам Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дети и взрослые стали единым целым, играя в снежки в одной команде»

24 января в парке Урицкого прошло азартное командное событие – турнир по снежкам. Участники бились за флаг противника с использованием безопасных, специально сшитых снежков.

«Главный показатель такого мероприятия – эмоции. Дети и взрослые стали единым целым, играя в одной команде. Кто-то вспомнил свое беззаботное детство, а кто-то почувствовал себя на одной волне со взрослыми», – уверена организатор, арт-менеджер МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани» Ксения Оберюхтина.

«Подобные события помогают людям, даже просто гуляя в парке, присоединиться к активностям, найти знакомых по интересам и весело провести время», – добавила Ксения.