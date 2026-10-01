От дипломатии к инвестициям: что дают России международные контакты Минниханова

В этом году Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир» исполнилось двадцать лет. За это время Татарстан стал одной из постоянных площадок общения России с мусульманскими странами. Как международные контакты Рустама Минниханова помогают республике и стране развивать сотрудничество – в нашем материале.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Как Татарстан стал площадкой диалога с исламским миром

Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» создавали бывший председатель Правительства России, дипломат и востоковед Евгений Примаков и первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. С 2014 года по поручению Президента России Владимира Путина ее возглавляет Рустам Минниханов.

За эти годы сложился широкий круг контактов с руководителями государств и правительств, международных организаций, деловых и религиозных объединений. Для Татарстана это возможность напрямую представлять зарубежным партнерам свои предприятия и проекты, привлекать инвестиции, развивать научные и культурные связи. Для России – дополнительный канал диалога с мусульманскими странами.

В этой работе республиканские интересы тесно связаны с общероссийскими. На зарубежных встречах Минниханов обсуждает и задачи татарстанских компаний, и вопросы сотрудничества России с исламским миром. А Казань принимает партнеров, заинтересованных в работе с разными российскими регионами.

Юбилей группы – повод поговорить о результатах ее работы.

Второе заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», 2006 г. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Задолго до поворота на Восток

В 2005 году Россия получила статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, объединяющей 57 государств. Годом позже появилась Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». Ее первыми сопредседателями стали Примаков и Шаймиев.

Выбор этих двух фигур объяснял сам замысел. Примаков обладал огромным опытом международной работы и глубоким пониманием Востока. Шаймиев представлял республику, в которой представлена мусульманская культура, при этом мирно живут десятки разных народов, развита экономика и промышленность.

Обратим внимание на дату: 2006 год. Отношения с исламским миром начали последовательно укреплять задолго до нынешнего обострения отношений России с Западом. Поэтому после изменения геополитической обстановки работу не пришлось начинать с чистого листа. Контакты уже налажены, и это помогает быстрее перейти к делу.

Группа создала все условия для установления диалога. В ее работе участвуют политики, дипломаты, ученые, предприниматели и религиозные деятели, обладающие авторитетом в своих странах. Состав согласуется по дипломатическим каналам. Благодаря этому отношения развиваются одновременно на нескольких уровнях – от официальных переговоров до профессиональных и общественных связей.

Для России это дополнительные возможности представлять политические и экономические интересы на мировой арене. Для Татарстана – участие в международной работе, которое повышает узнаваемость республики и открывает перед ее предприятиями и организациями новые двери.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Круг общения – от королей до руководителей университетов

Масштаб этой работы особенно хорошо виден по контактам Рустама Минниханова. Среди его собеседников – президенты Турции, Казахстана, Египта и Узбекистана, премьер-министр Малайзии. При этом на переговорах обсуждаются вполне конкретные вопросы – от промышленных парков до сотрудничества в образовании и культуре.

В мае 2025 года Минниханов принимал в Казани премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Глава малайзийского правительства приехал на «КазаньФорум» и участвовал в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Для Татарстана это возможность напрямую обсуждать сотрудничество с руководством одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии и знакомить партнеров с республикой на месте.

В июле того же года в Анкаре состоялась встреча Минниханова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили увеличение товарооборота, а турецкий лидер попросил продолжить поддержку совместных татарстано-турецких проектов. Для республики, где уже работают предприятия с турецким капиталом, такие переговоры позволяют обсуждать дальнейшее сотрудничество на самом высоком уровне.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В октябре 2025-го Минниханова принял в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обсуждались связи в бизнесе, промышленности, образовании и культуре. Токаев поблагодарил руководителя Татарстана за вклад в российско-казахстанские отношения и подтвердил готовность поддерживать начинания республики в Казахстане.

В декабре Минниханов посетил ОАЭ, где участвовал в заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Он представил опыт работы Татарстана с эмиратскими партнерами и предложил провести следующее заседание комиссии в Казани. В данном случае республика участвовала в обсуждении сотрудничества двух стран, предлагая свои возможности для его развития.

В апреле 2026 года состоялась встреча с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Египетский лидер отметил дружественные отношения с Татарстаном, поздравил Казань с получением статуса культурной столицы исламского мира и выразил заинтересованность в культурном сотрудничестве.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Особенно тесные отношения у Татарстана сложились с Узбекистаном. Их результатом стали совместные проекты промышленных и технологических парков в Чирчике, Джизаке, Навои и Бухаре, а также открытие филиала Казанского федерального университета в Джизаке.

Опыт Чирчикского химического технопарка узбекские власти намерены распространить на всю страну. На первом этапе новые площадки появятся в Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской, Сырдарьинской и Наманганской областях. До конца 2030 года такие технопарки планируется создать во всех 14 регионах Узбекистана и привлечь в них более 2 млрд долларов инвестиций.

Совместные промышленные парки стали одной из главных тем встречи Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, которая прошла 20 апреля 2026 года в Ташкенте. Мирзиёев высоко оценил реализацию проектов и отдельно отметил личный вклад руководителя Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С каждой страной – свои проекты

География встреч показывает, насколько разными могут быть направления сотрудничества. Турция, Малайзия, государства Центральной Азии и Персидского залива различаются по устройству экономики, политическим интересам и деловым традициям. Принадлежность к исламскому миру не делает их единым собеседником. С каждой страной приходится выстраивать отдельные отношения.

То есть широта контактов Минниханова позволяет республике работать сразу по нескольким направлениям, предлагать разные проекты, искать подходящих партнеров. Одним интересны промышленные производства, другим – финансовые инструменты, третьим – образование, технологии или продовольствие.

Международные связи Татарстана, конечно же, не ограничиваются исламским миром. Одно из главных направлений – Китай. В ноябре 2025 года Минниханов посетил Ханчжоу, где обсуждал сотрудничество с провинцией Чжэцзян, а в сентябре 2026-го участвовал в образовательном форуме Татарстана и провинции Шаньдун. Такие поездки дополняет работа в самой Казани: на форум «РОСТКИ» приезжают представители китайских регионов и компаний. Переговоры охватывают промышленность, инвестиции, технологии и подготовку специалистов.

Расширяются и связи со странами АСЕАН – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Помимо Малайзии, Татарстан развивает сотрудничество с Вьетнамом. В марте 2025 года Минниханов посетил Ханой, где обсуждались возможности совместной работы в нефтепереработке и нефтехимии, энергетике, машиностроении и IT. Для татарстанских предприятий это возможность расширять присутствие на рынках Юго-Восточной Азии, опираясь на уже имеющийся опыт работы с местными партнерами.

Для Татарстана широкий круг контактов означает возможность продвигать свои предложения за рубежом. Для России – развивать отношения с этими государствами в том числе через конкретные дела одного из своих регионов.

При этом встречи руководителей создают возможность для дальнейшей работы министров, предпринимателей, ученых, представителей университетов. От продолжения контактов на этом уровне зависит, во что превратится достигнутая договоренность.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для Татарстана – рынки, предприятия и инвестиции

В международной активности промышленной республики есть вполне понятный экономический расчет. Предприятиям нужны покупатели, поставщики, технологии и партнеры. Инвестору необходимо понимать, куда он приходит, кто будет сопровождать проект и с кем решать возникающие вопросы.

Устойчивые отношения между руководителями помогают начать этот разговор. Когда Татарстан уже знают, его предприятиям проще представить свои возможности. Когда есть опыт сотрудничества, у потенциального инвестора появляется больше оснований рассматривать новый проект.

Масштаб экономических связей можно оценить по данным, которые Минниханов приводил на «Казаньфоруме»: товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2025 году достиг 7,4 млрд долларов, а доля стран ОИС во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50%.

За этими цифрами – поставки продукции, производственные заказы, занятость, спрос на услуги местных компаний. Для Татарстана, где благополучие многих городов связано с работой крупных предприятий, возможность расширять внешние рынки имеет прямое отношение к внутреннему развитию.

Весь товарооборот, конечно, нельзя записать на счет группы или ее председателя. На него влияют цены, спрос, логистика, решения компаний и федеральных властей. Но международные контакты помогают создать условия, в которых бизнес может договариваться и работать.

Здесь важен и встречный процесс. Татарстанские предприятия получают возможности за рубежом, а иностранные компании знакомятся с республикой. Участник делегации, который приехал на переговоры или форум, может увидеть промышленную площадку, встретиться с будущим партнером, оценить инфраструктуру.

Результатом становится более широкий выбор деловых связей. Для экономики это особенно ценно: чем больше доступных рынков и партнеров, тем больше возможностей приспособиться к изменению внешних условий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань как место, куда приезжают договариваться

Отдельный результат этой работы – положение самой Казани. Город стал постоянным местом встречи российских и зарубежных участников сотрудничества с исламским миром.

Показателен «КазаньФорум». В 2026 году в деловой программе участвовали около 10 тыс. человек из 99 стран, форум принял более 250 почетных гостей. По числу договоренностей он поставил рекорд – были заключены 163 соглашения и меморандума, в том числе 86 международных. На Татарстан пришлось 70 документов.

Через форум республика получает возможность представить себя сразу множеству потенциальных партнеров. Местные компании могут провести несколько встреч за короткое время, а зарубежные участники – познакомиться с регионом, о котором прежде знали только по презентациям.

Для России Казань становится дополнительной площадкой международного экономического общения. Возможностями форума пользуется не один Татарстан: сюда приезжают представители других регионов (в этом году их было 75), федеральных ведомств и российских компаний.

Таким образом, работа группы и проведение форума дополняют друг друга. Длительные международные отношения помогают собирать партнеров в Казани, а встречи в Казани дают этим отношениям новое содержание.

«Открываются новые горизонты для взаимодействия. Уверен, общими усилиями нам удастся сохранить высокие темпы развития сотрудничества и в будущем», – отмечал заместитель Председателя Правительства России, председатель оргкомитета «КазаньФорума» Марат Хуснуллин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Результаты, которые выходят за пределы республики

Один из конкретных примеров общероссийского эффекта – сотрудничество в области партнерского финансирования. В России проводится эксперимент по его развитию, в котором участвует и Татарстан. По данным на август, в реестре участников эксперимента было 38 компаний.

Во время поездки Минниханова в Бахрейн в ноябре 2024 года состоялось подписание меморандума между Банком России и AAOIFI – международной организацией, разрабатывающей стандарты исламских финансов. Присоединение к ней открыло российскому регулятору доступ к этим стандартам, помощи в их применении, программам подготовки специалистов и обмену опытом.

Следующий шаг был сделан в декабре 2025 года: AAOIFI открыла в Казани свое первое представительство за пределами Бахрейна. Оно будет помогать разрабатывать стандарты партнерского финансирования для России и стран СНГ.

Не менее важны образование и культура. Казань была молодежной столицей ОИС в 2022 году и получила статус культурной столицы исламского мира на 2026-й. У Татарстана налажен диалог со структурами организации, работающими в области науки, образования и молодежной политики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Главный результат – отношения продолжаются

В мае 2026 года юбилейное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» прошло в Казани с участием российских и зарубежных представителей, духовных лидеров. Через двадцать лет после создания площадка остается востребованной.

Для Татарстана эти годы означают укрепление международной репутации, расширение деловых возможностей и участие в проектах, значение которых выходит за границы республики. Для России – дополнительные связи с государствами, готовыми продолжать сотрудничество, и площадку, где можно обсуждать общие задачи.

Широкий круг контактов Минниханова позволяет соединять эти интересы. Федеральное поручение подкрепляется возможностями конкретного региона, а региональные инициативы получают выход на руководителей государств, международные организации и зарубежный бизнес.

Двадцатилетие группы показывает, как много значит последовательность. Связи, которые Примаков и Шаймиев начинали выстраивать в середине двухтысячных и которые продолжил развивать Минниханов, сегодня помогают Татарстану и России находить партнеров и договариваться с ними. Это ресурс, на создание которого ушли годы. За этими отношениями сегодня стоят совместные предприятия, торговые соглашения и конкретные проекты не только в экономике, но и культуре, образовании и других сферах.