От девочки, не умеющей рисовать танк, до спецназа: ГСИ готовит выставку Михаила Захарова

Михаил Захаров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Галерея современного искусства Музея ИЗО Татарстана 23 января откроет выставку известного казанского фоторепортера Михаила Захарова «Защитники». В экспозиции будут представлены репортажные снимки 2011-2024 годов, снятые от Казани до Донбасса: здесь и кадр с девочкой, которая не умеет рисовать танк, и профессионалы спецназа, и т.д.

«Так получилось, что из четырех изначально предложенных мной тем музей выбрал связанную с 23 Февраля – Днем защитника Отечества. А потом стало ясно, что 2025 год – год юбилея, 80-летия Победы, к тому же Год защитника Отечества. Я всегда интересовался и снимал темы, связанные с армией, МЧС, реконструкторами. Видимо, в силу интереса к военной истории. На выставке как раз они и будут представлены. И хотя, например, фотографий с реконструкторами на выставке будет немного, когда-нибудь я надеюсь сделать выставку только про них. С ними снято много хороших кадров», – рассказал «Татар-информу» Михаил Захаров.

Выставка, напомним, станет вторым персональным профессиональным проектом фотографа, которого музей открыл для себя и для публики весной 2023 года. Тогда Михаил Захаров презентовал выставку «Десятилетие в репортаже», изюминкой которой стало то, что впервые в музейной практике Казани пространство с отпечатанными фотографиями сопровождало слайд-шоу из цифровых фото на одной стен VR-зала.

Новый фотопроект Захарова повторит формат дебютной выставки: в VR-зале снова будут представлены как отпечатанные снимки (порядка 40), так и цифровое слайд-шоу из фотографий. Но на этот раз в слайд-шоу вошло значительное меньше кадров – не около 4000 тысяч, а лишь 400. Просмотреть их все, уточнил фоторепортер, можно будет за 14 минут.

Фоторепортер Михаил Захаров, отметим, до недавнего времени был штатным фотографом информационного агентства «Татар-информ». В различных СМИ он работает с 2012 года: снимал для газеты городских новостей «ProГород» и сайта prokazan.ru, РБК, «Казанского репортера», интернет-издания «Реальное время». Снимки Михаила Захарова можно встретить также на страницах традиционных печатных СМИ – например, в журнале «Казань», федеральном издании «Мир фантастики»; вошли его фотографии в каталог биеннале печатной графики «Слово. Исходный код».

Однако профессиональным фотографом Михаил Захаров стал уже после того, как за жизнь сменил несколько профессий. Был он когда-то и бетонщиком, и токарем, и замдиректора научной библиотеки, и больше 10 лет дизайнером на ТВ (например, логотип технопарка «Идея» – его работа ). Но фотографией Михаил Захаров начал заниматься еще в детстве – в школьный фотокружок его когда-то привел отец. Сейчас он – победитель фотономинации Всероссийского конкурса-премии «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру (2019), лауреат Республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо» (2023) и призер фотоконкурса «Русская цивилизация» (приз зрительских симпатий, 2023).

Выставку «Защитники» отчасти можно считать подарком ко дню рождения фоторепортера – Михаил Захаров отмечает его 3 января.