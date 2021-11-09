От Covid-19 умер 36-летний настоятель Никольского храма в Казани

фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Сегодня от последствий коронавируса скончался настоятель Никольского храма в поселке Красная Горка иерей Валерий Карпухин. Ему было 36 лет, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

«Сегодня, 9 ноября, на 37-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Казани (поселок Красная Горка) иерей Валерий Карпухин», — говорится в сообщении.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил соболезнования семье Валерия Карпухина. Кроме того, во всех храмах и монастырях Казанской епархии пройдет поминовение умершего.

Отпевание состоится 11 ноября в Никольской церкви в 10.30.