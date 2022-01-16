От Covid-19 привились более 3 млн жителей Петербурга

Первым компонентом прививки «Спутник V» либо однодозным «Спутник Лайт» вакцинировались более 3 млн петербуржцев. Об этом со ссылкой на администрацию губернатора Санкт-Петербурга сообщает РИА Новости.

«На вечер субботы, 15 января, общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной „Спутник Лайт“ составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что за счет государственного бюджета «Спутником Лайт» вакцинировались более 546 тыс. человек. Почти 195 тыс. горожан сделали повторную прививку.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что для борьбы с «омикроном» и противостояния пандемии в целом следует продолжить вакцинацию и ревакцинацию горожан.

Желающие могут сделать прививку в 190 пунктах на базе больниц, а также в 57 мобильных пунктах.