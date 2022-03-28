От «Цирка» до «Гарри Поттера»: в Татарстане дают просветительские концерты для молодёжи

Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением народного артиста РФ, профессора Анатолия Шутикова отправился в гастрольный тур по городам Татарстана по программе «Пушкинская карта».

Коллектив дает серию концертов для учащихся учебно-образовательных учреждений разных районов республики. Концерты, ориентированные на детей и молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, были открыты в городе Бавлы. Эта же программа будет продемонстрирована в Набережных Челнах (31 марта), Бугульме (8 апреля) и Альметьевске (15 апреля).

Музыкальная программа «Кинозвук: шоу саундтреков» призвана не только разнообразить досуг молодежи, но и просветить их. В программе – известные музыкальные сочинения из российских и зарубежных кинофильмов, мультфильмов, а также обработки народных песен и танцев, эстрадные сочинения и многое другое.

«Эти концерты носят музыкально-просветительский характер. В рамках них мы даем молодежи много интересной информации, в данном случае, об истории кино и киномузыке, а также тех композиторах, которые писали музыку к кинофильмам. Мы говорим о таких авторах, как Исаак Дунаевский, Александр Зацепин, Геннадий Гладков. Мы рассказываем о знаменитом киноактере Чарли Чаплине, который и сам писал музыку к своим фильмам. И конечно, в рамках программы, мы не обошли музыку к современным голливудским фильмам, таким как „Гарри Поттер“, „Пираты Карибского моря“ и другие. Программа очень разнообразна», — заметила ведущая программ, заслуженная артистка РТ Лидия Апакова.

В концерте принимают участие заслуженная артистка РФ Резеда Галимова (сопрано), Айрат Шарафетдинов (баритон) и другие. Концерты направлены на доступное и понятное изучение музыки и мотивацию к повышению культурного уровня подрастающего поколения.

Напомним, что билеты по «Пушкинской карте» также доступны на концерты в стенах Татарской государственной Филармонии имени Тукая.

Проект «Пушкинская карта» реализуется по всей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.