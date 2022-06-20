От центристов к экстремистам: долгий путь Всетатарского общественного центра*

Созданный в 1989 году Всетатарский общественный центр* когда-то считался одним из ведущих объединений, боровшихся за полномочия Татарстана и роль татарского народа. С годами влияние ВТОЦ* стало падать, а к 2022 году организацию ликвидировали за экстремизм. Наш корреспондент вместе с экспертами разбирался в том, почему так произошло.

Созданный в 1989 году Всетатарский общественный центр* когда-то считался одним из ведущих объединений, боровшихся за полномочия Татарстана и роль татарского народа Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В основном это были люди, озабоченные судьбой Татарстана»

«На дворе были бурные времена – 80-е, 90-е годы. В этот период создавались самые разные национальные фронты. Особенно на общем фоне выделялась Прибалтика, – вспоминает историк, многолетний политический советник первого Президента Татарстана Рафаэль Хакимов. – По примеру Эстонии и Литвы татарские активисты, в том числе из Академии наук и Казанского университета, решили создать нечто вроде национального татарского фронта, назвав его ВТОЦ*».

Учредительный съезд свежеобразованной организации состоялся в феврале 1989 года. По этому случаю в театре Камала, где проходило мероприятие, собралось порядка 600 делегатов.

Организация быстро набирала силы: очень скоро во всех районах Татарстана, а также за пределами республики открылись отделения ВТОЦ*. Митинги, проводимые организацией, начали собирать большую аудиторию.

«В основном это были люди, озабоченные судьбой Татарстана. Среди широкого населения недовольство статусом республики тогда было довольно сильным. ВТОЦ* попал в точку в этом плане», – констатирует Рафаэль Хакимов.

Митинги, проводимые организацией, начали собирать большую аудиторию Фото: © 1997-2011.tatarstan.ru

Сопредседатель Федеральной национально-культурной автономии татар Римзиль Валеев характеризует ранний ВТОЦ* как «центристскую организацию». По его словам, правовой и конструктивный вектор этой организации сохранялся в том числе благодаря участникам из государственных учреждений: «В то время радикалы если и были, то не во ВТОЦ*».

Примечательно, что в обсуждении ранних лет существования организации буквально каждый наш собеседник высказывал уважение к той роли, которую сыграл ВТОЦ* в судьбе республики.

«В конце 80-х – начале 90-х ВТОЦ* сыграл важнейшую роль в консолидации демократических татарских сил и поддержке суверенитета. Они выступали с разными инициативами, в частности группой основателей была создана программа по культурному развитию татарской нации, во многом предвосхитившая свое время. Сейчас многие положения этой программы уже реализованы», – отметил заслуженный деятель науки РТ Искандер Измайлов.

«В свое время эта организация была востребованной и проделала очень большую работу по привлечению народных масс для реализации суверенности Татарстана под лозунгом его превращения в союзную республику. Эта организация многое сделала во главе с Маратом Мулюковым. Поэтому я должен сказать: что бы сегодня ни творилось вокруг этой организации, мы свою должную оценку должны дать, и эта оценка – положительная», – считает действительный член Академии наук РТ Индус Тагиров.

Рафаэль Хакимов: «В основном это были люди, озабоченные судьбой Татарстана. Среди широкого населения недовольство статусом республики тогда было довольно сильным. ВТОЦ* попал в точку в этом плане» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Старался вызвать к себе интерес с помощью провокационной риторики»

Активное развитие Татарстана, выстраивание конструктивных отношений с федеральным центром, успешная реализация комплекса социально-экономических программ привели к тому, что ближе к нулевым организация вступила в период трансформации. Положительные инициативы из ее содержания начали постепенно вымываться, а им на смену пришли резкие призывы. Одновременно с радикализацией ВТОЦ* его общественный вес вошел в нисходящую спираль.

«Дело в том, что в середине 90-х многие из тех положений, которые прокламировались ВТОЦ*, были взяты на вооружение уже действующей властью, а затем реализованы. В частности, договор о разграничении полномочий. Фактически он опирался на многие программные положения, которые еще в конце 80-х годов были выдвинуты ВТОЦ*», – рассуждает о причинах «начала конца» Искандер Измайлов.

Искандер Измайлов: «В конце 80-х – начале 90-х ВТОЦ* сыграл важнейшую роль в консолидации демократических татарских сил и поддержке суверенитета» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С ним соглашается Рафаэль Хакимов, по словам которого, падение популярности организации началось тогда, когда поставленные «ранним» ВТОЦ* задачи начали реализовываться на государственном уровне.

Оба наших собеседника отмечают, что в тот период другие общественные организации начали переходить от производства лозунгов к их реализации. В то время как ВТОЦ* завяз в своей прокламационной политике.

«На мой взгляд, ВТОЦ* терял популярность и поэтому старался вызвать к себе интерес с помощью провокационной риторики. Для того чтобы выделиться, они должны были делать более резкие заявления», – предполагает Искандер Измайлов.

«Министерство» по делам татар

Со временем значительная часть наиболее активных, продвинутых национально ориентированных деятелей вышла из ВТОЦ*. Многие из них сыграли определенную роль в формировании Всемирного конгресса татар.

«Касательно конгресса могу сказать, что это по факту полуправительственная организация, поэтому некоторые вопросы ему трудно решать. К примеру, языковой вопрос: ВКТ тогда не смог сказать свое слово в защиту татарского языка. А надо было, конечно. Но в целом, я считаю, конгресс работает, и вполне успешно», – комментирует появление новой общественной организации Индус Тагиров.

Индус Тагиров: «Что бы сегодня ни творилось вокруг этой организации, мы свою должную оценку должны дать, и эта оценка – положительная» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Акцент на тесной связи ВКТ с властью делает и другой наш собеседник – Искандер Измайлов. По его словам, конгресс «во многом выполняет роль “Министерства по делам татар”».

«ВКТ занимает более центристскую позицию, в то время как ВТОЦ* был крайне левым, если можно так сказать. ВТОЦ* считал, что надо действовать более жестко, отстаивать интересы татарской нации. ВКТ считал, что действовать надо постепенно, не впадая в риторику, которая нагнетает напряжение», – делится своим видением Измайлов.

Ликвидация и экстремизм

На прошлой неделе Верховный суд Татарстана принял решение ликвидировать Всетатарский общественный центр за осуществление экстремистской деятельности.

Напомним, иск о запрете ВТОЦ* и признании его экстремистской организацией был подан прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым в начале 2021 года. Иск поддержали Управление ФСБ по РТ, региональное МВД и Управление Минюста.

Верховный суд Татарстана принял решение ликвидировать Всетатарский общественный центр* за осуществление экстремистской деятельности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мотивацией послужили в том числе следующие эпизоды:

выявленные прокуратурой признаки экстремизма в выступлениях татарских активистов в День памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного в 2019 году;

обнаружение таких же признаков в уставе ВТОЦ*, где усматриваются «мотивы к приобретению Татарстаном самостоятельности»;

выступление Фаузии Байрамовой на конференции ВТОЦ* к Международному дню родного языка.



«Год-два назад я встречался с членами ВТОЦ* в честь юбилея. Молодежи там мало, в основном поколение довольно взрослое. Тихие, спокойные люди, вспоминали о былых достижениях, радовались тому, что мы видим сегодня», – комментирует решение о ликвидации Рафаэль Хакимов, подчеркивая тем самым не столь агрессивный характер активистов и то, что они вызывают определенное сожаление.

«Несколько формальным и поспешным» считает решение суда Искандер Измайлов.

«Возможно, это некий сигнал федеральных властей, который указывает на то, что такие резкие заявления сейчас нетерпимы. И ВТОЦ* был выбран в качестве некой мишени для показательной экзекуции», – комментирует наш собеседник.

В свою очередь, Римзиль Валеев признается, что отреагировал на новость удивлением, поскольку «как можно ликвидировать организацию, которая фактически не действует».

Римзиль Валеев признается, что отреагировал на новость удивлением Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Там сейчас осталось несколько людей преклонного возраста и все. Наверное, было бы лучше, если бы этот состав занялся историей: написали бы книгу, открыли какой-нибудь музей. В целом сейчас появились другие способы самовыражения: интернет, легальные научные конференции, круглые столы, СМИ. Зачем там собираться? К тому же есть ВКТ», – задается вопросом эксперт.

К словам «аксакалов» присоединяется и молодое поколение татарских мыслителей. Доктор философии, заведующий Лабораторией социального проектирования и предупреждения конфликтов Института педагогики, психологии и социальных проблем Данис Гараев считает, что «то, что произошло, – абсолютно ожидаемый и логичный итог».

«Обсуждать закрытие организации – бессмысленно. Скорее, стоит сосредоточиться на том, как сегодня обсуждать вопросы этничности и языка. Нужна созидательная, конструктивная стратегия в этой части, постнационалистическая парадигма, которая позволила бы нам обо всем этом говорить», – резюмирует наш собеседник.

С течением времени основные посылы «раннего» ВТОЦ* были реализованы

История организации, внесшей на начальном этапе своего существования заметный вклад в развитие республики и укрепление положения татарского народа, к сожалению, завершилась бесславным, но логичным финалом.

С течением времени основные посылы «раннего» ВТОЦ* были реализованы, а его участники перетекли в легальные общественные и государственные структуры. На этом этапе произошел губительный слом, с которым не смогли справиться оставшиеся активисты организации. Из всех возможных путей, включающих в себя выстраивание мирного диалога и реализацию новых, положительных инициатив, был выбран реакционный вектор. Риторика начала приобретать провокационный и радикальный характер, а некоторые из оставшихся участников принялись заигрывать с «нерукопожатными» силами. Это и зарубежные грантодатели, и украинские националисты, и радикальная российская оппозиция.

История организации, внесшей на начальном этапе своего существования заметный вклад в развитие республики и укрепление положения татарского народа, к сожалению, завершилась бесславным, но логичным финалом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выбранный путь закономерно привел к тому, что мы имеем по состоянию на июнь текущего года: председатель общественного центра срочно «эвакуировался» в Турцию, а возглавляемая им организация признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

Как бы то ни было, жизнь продолжается, и, несмотря на то что Татарстан все так же остается одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны, перед республикой стоит немало актуальных вопросов, требующих решения. Речь в том числе о стратегии развития татарского народа, на которую стоило бы обратить внимание татарским общественным деятелям и организациям, активно проявившим себя и вышедшим на авансцену после заката ВТОЦ*.

* Верховный суд Республики Татарстан 10 июня 2022 года вынес решение о ликвидации Всетатарского общественного центра как экстремистской организации.

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