От центра города до Скотских вершин: топ-6 веломаршрутов в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Шестое место

Маршрут по центру Казани от Лядского садика протяженностью 15 км.

Особенность данного маршрута в том, что он проходит по тихим и безопасным пешеходным дорожкам. Причем лучше его проезжать по часовой стрелке, так как по пути проходит резкий спуск на улице Ульянова-Ленина. Также можно проехать эту дистанцию через Черное озеро и улицу Большая Красная.

Пятое место

Маршрут в «Русско-Немецкой Швейцарии» протяженностью 5 км.

Эта дорога интересна тем, что затрагивает основные примечательности этой природной территории – заброшенный водозабор с рисунками, пляж, купель и тоннель.

Четвертое место

Трасса в долине Ноксы.

Этот 6-километровый маршрут интересен и рекой Нокса, и Ноксинским лесом.

Третье место

Тройку лидеров открывают так называемые Скотские вершины

Как подчеркнули в сообществе велосипедистов, этот 5-километровый маршрут идеален для любителей горных троп, так как на нем много спусков и подъемов. К слову, проходит он через тайные места «Русско-Немецкой Швейцарии».

Стартовать лучше с улицы Абжалилова. В этом случае спуск на маршруте пройдет по эффектной овражной долине. Далее можно залезть на горнолыжный спуск (ветка налево) или сразу выйти на основную холмистую ветку (направо сквозь березки). Тоннель тоже будет по пути.

Второе место

Маршрут можно назвать «Кольцо Казанки».

Этот маршрут длиной 15 км пролегает через городскую реку, через городские набережные. По пути человек сможет прокатиться по велопешеходной дорожке-петле на Кремлевской дамбе, полюбоваться Кремлем, экстрим-парком «Урам» и мостом «Миллениум».

Первое место

Лучшей организатор группы KazVel считает дорогу «Дельта Казанки» протяженностью 10 км.

Она проходит через парк «Спортивный» и «Русско-Немецкую Швейцарию». Также по пути можно заехать в парк «Савиново». Около улицы Вишневского маршрут пролегает через тропу, которая раньше была частью ЦПКиО им. Горького. К слову, спускаясь к Казанке, вы будете преодолевать трассу бывшего лыжного трамплина советских времен.