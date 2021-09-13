Госкомитет по туризму рассказал российским операторам о туристическом потенциале РТ

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал о главных центрах притяжения путешественников в Татарстане и развитии сферы в республике туроператорам и главе Ростуризма Зарине Догузовой. Встреча прошла после прибытия первого чартерного туристического рейса Москва—Казань.

«Представители Казани изъявили самое активное желание поучаствовать в программе чартерных рейсов. Но окончательное решение о регионе принимает туроператор. Для этого нужна вовлеченность региона», — сообщила глава федерального ведомства.

Сергей Иванов рассказал о главных достопримечательностях Татарстана, входящих в список наследия ЮНЕСКО: Казанском Кремле, Болгаре и острове-граде Свияжске.

«В Татарстане на сегодняшний день есть не только известные туристические точки, но и только развивающиеся. Это новые направления, которые мы поддерживаем и видим в них новые ниши для татарстанского туристического продукта», — отметил глава госкомитета РТ.

В своей презентации он описал и более отдаленные от Казани места туристического притяжения, такие как завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах, города Тетюши, Чистополь и многие другие. Отдельное внимание он уделил развитию глемпингов. По его словам, до конца 2025 года в Татарстане должно быть открыто 50 таких объектов, в настоящее время девять из них уже функционируют.

Презентация была связана с запущенной программой чартерных рейсов в Казань из Москвы. Представители туроператоров прилетели в столицу РТ, чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом республики. Их также поприветствовала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Я думаю, что все туроператоры, работающие на территории России, знают, что в Татарстане многое делается для того, чтобы туристу было комфортно и чтобы они навсегда влюбились в республику и страну в целом», — добавила она.