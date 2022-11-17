От булгар к современности: В Москве показали яркое шоу к 1100-летию принятия ислама

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана дал яркое представление на сцене московского концертного зала «Измайлово». Выступление было приурочено к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Артисты показали яркое шоу с запоминающимися хореографическими элементами и обилием национальных костюмов: от облачения древних булгарских воинов до современных праздничных татарских нарядов. Через пение, хореографию и музыкальные бытовые сценки они постарались передать историю и культуру татар во всем ее красочном многообразии.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Вокальные номера гармонично дополнили любимые всеми татарские танцы самых разных жанров. Не обошлось и без игры на аккордеоне и тальянке (народное название вятских, вологодских, бологоевских и новоржевских видов русской гармони).

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Перед зрителями выступили солисты Госансамбля песни и танца Айдар Мухамматгалиев, заслуженная артистка РТ Чулпан Салимуллина, заслуженный артист РТ Рамиль Хакимов, Алмаз Сафин, Руслан Мухаметзянов, Гульназ Мустафина, Рима Агзамова и многие другие.

«Проходят годы, меняется состав ансамбля, меняется и поколение наших зрителей, но неизменно одно — любовь нашего коллектива к традициям и наследию нашего народа», — отметила одна из участниц коллектива.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Юбилейный концерт посетили москвичи, заинтересованные традициями Татарстана, столичные татары, деятели культуры. Например, мероприятие посетил писатель, литературовед, редактор газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев.

«Благодаря вам, наши зрители, мы живем», — отметил художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России, народный артист РТ Айрат Хаметов.

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан был образован в 1937 году как хоровая капелла, с 1938 года — Ансамбль песен, плясок и музыки. В 1957 году был переименован в Государственный ансамбль песни и танца ТАССР и только в 1992 году получил свое нынешнее название. Во время Великой Отечественной войны труппа ансамбля разделилась на концертные бригады и провела сотни представлений для бойцов фронта и прифронтовой зоны, а также тружеников тыла. Ансамбль является лауреатом многих всероссийских премий, 43-го интернационального фестиваля во Франции и других престижных событий.