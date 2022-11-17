От булгар к современности: В Москве показали яркое шоу к 1100-летию принятия ислама
Государственный ансамбль песни и танца Татарстана дал яркое представление на сцене московского концертного зала «Измайлово». Выступление было приурочено к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
Артисты показали яркое шоу с запоминающимися хореографическими элементами и обилием национальных костюмов: от облачения древних булгарских воинов до современных праздничных татарских нарядов. Через пение, хореографию и музыкальные бытовые сценки они постарались передать историю и культуру татар во всем ее красочном многообразии.
Вокальные номера гармонично дополнили любимые всеми татарские танцы самых разных жанров. Не обошлось и без игры на аккордеоне и тальянке (народное название вятских, вологодских, бологоевских и новоржевских видов русской гармони).
Перед зрителями выступили солисты Госансамбля песни и танца Айдар Мухамматгалиев, заслуженная артистка РТ Чулпан Салимуллина, заслуженный артист РТ Рамиль Хакимов, Алмаз Сафин, Руслан Мухаметзянов, Гульназ Мустафина, Рима Агзамова и многие другие.
«Проходят годы, меняется состав ансамбля, меняется и поколение наших зрителей, но неизменно одно — любовь нашего коллектива к традициям и наследию нашего народа», — отметила одна из участниц коллектива.
Юбилейный концерт посетили москвичи, заинтересованные традициями Татарстана, столичные татары, деятели культуры. Например, мероприятие посетил писатель, литературовед, редактор газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев.
«Благодаря вам, наши зрители, мы живем», — отметил художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России, народный артист РТ Айрат Хаметов.