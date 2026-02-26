«От Бугульмы – с поддержкой»: Дамир Фаттахов доставил партию гумпомощи бойцам СВО

Накануне Дня защитника Отечества, 21 февраля, из Бугульмы в зону проведения специальной военной операции направили две фуры с 22 тоннами груза, собранного жителями, предприятиями и волонтерами. В поездке по доставке помощи принял участие глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Гуманитарный груз довезли до специального пункта под Донецком. Оттуда его распределят по воинским подразделениям, где служат военнослужащие из Бугульмы.

Формирование отправки ведется по запросам самих бойцов. Заявки поступают по различным каналам, преимущественно на склад предприятия ГКС. Работу Координационного штаба по оказанию гуманитарной помощи курирует руководитель предприятия Альберт Каримов.

О подробностях поездки Дамир Фаттахов рассказал в своих социальных сетях. «На базе, где мы разгружались, служат наши ребята из Бугульмы. Несколько человек сейчас готовятся к отпуску – удалось пообщаться с ними, обсудить ситуацию дома. Рад, что они остаются в повестке, следят за новостями. Обсудили даже работу управляющих компаний – сказали, что и там нужно порядок наводить. В общем, связь с родным городом держат крепко».

По его словам, бойцам передали все, что собрали жители, предприятия и волонтеры.

«От Бугульмы – с поддержкой и благодарностью. И эта работа будет продолжаться и дальше: столько, сколько потребуется. А теперь возвращаюсь домой. Будем оставаться на связи!» – отметил Фаттахов.