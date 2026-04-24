От бронзы-2003 до магии «Камп Ноу»: 10+1 самых значимых побед в истории «Рубина»

В среду в Москве «Рубин» одержал тысячную победу в чемпионатах России. Редакция «ТИ-Спорта» решила вспомнить десять (и еще одну бонусную) самых важных побед в новейшей истории «Рубина» во всех турнирах. От бронзовых и золотых ноябрьских побед 2003 и 2008 годов до шоковых для Европы викторий над «Барселоной», «Атлетико» и «Челси» .





«Рубин» – ЦСКА – 3:2 (1 ноября 2003 года)

Бронзовый «прыжок» и начало футбольной сказки для Казани

Дебютный сезон для «Рубина» сейчас вспоминается как далекая сказка, в которую Казань погрузилась в преддверии больших праздников в Татарстане и которую сегодня вспоминают со сладкой ностальгией. Впервые столица Татарстана стала не только хоккейным городом, но и заболела футбольной лихорадкой. Полный Центральный почти на каждом матче сезона собирался уже просто ради праздника футбола с пожаловавшими грандами «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом» и другими, а приехавшие легионеры – Рони, Томаш Чижек, Макбет Сибайя, Иржи Новотны – быстро стали местными любимцами. Макбет в итоге останется в Казани и до «золотых» времен. Тогда Курбан Бердыев показал, что играть с топами можно. За счет дисциплины и классного исполнения стандартов – большая часть побед была достигнута именно по такой схеме.

Ну а завершающий тур дебютного сезона в Премьер-лиге останется в памяти болельщиков как день рождения «феномена Рубина». Казанский клуб, который еще год назад пылил на полях Первого дивизиона, принимал в последнем туре уже оформившего чемпионство ЦСКА. На кону стояло немыслимое – бронзовые медали для новичка элиты. «Центральный» был забит до отказа: люди сидели в проходах, на заборах и осветительных мачтах, создавая аутентичную атмосферу английского футбола до создания Премьер-лиги.

Матч превратился в остросюжетный триллер. Бразилец Рони реализовал пенальти, заставив трибуны взорваться, а Денис Бояринцев своим фирменным ударом удвоил преимущество. Казалось, дело сделано, но армейцы, игравшие расслабленно, вдруг проснулись и усилиями Кириченко вышли вперед к 78-й минуте. В воздухе повисло гнетущее ожидание – бронза буквально ускользала из рук. Моментом истины это было и для «Локомотива», который должен был брать «бронзу» в случае провала «Рубина».

Однако Бояринцев счет сравнял дальним ударом. А на 90-й минуте случилось чудо. После углового вездесущего Бояринцева мяч угодил в коленку защитника Евсикова и отскочил в ворота – 3:2! Стадион буквально заходил ходуном – этот рев был слышен даже на противоположном берегу Казанки. Победа 3:2 позволила «Рубину» с ходу влететь в тройку призеров, чего не удавалось ни одному дебютанту в новейшей истории. Именно тогда, 1 ноября 2003 года, в сумерках старого «Центрального», родилась та самая магия, которая спустя пять лет обернется золотыми медалями.

«Барселона» – «Рубин» – 1:2 (20 октября 2009 года)

Ночь, когда время в Каталонии остановилось

Пожалуй, самая громкая и историческая по своим масштабам в истории победа «Рубина» случилась глубокой осенью 2009 года, когда казанцы уже вовсю шли к своему второму золоту в РПЛ и оставалось только доказать, что российский чемпион не из Москвы и Питера вполне может выступить достойно и в Европе.

Стартовали казанцы не слишком удачно – упустили победу в Киеве после феноменального гола Алехандро Домингеса со стандарта. Зато в первом домашнем матче исправились, сыграв с позиции силы с будущим победителем той ЛЧ «Интером» Жозе Моуринью (1:1). Но вряд ли кто-то ожидал, что казанцы устоят перед самой мощной командой мира на тот момент, находящейся в абсолютном прайме – действующим победителем ЛЧ, каталонской «Барселоной» с Лионелем Месси и Ибрагимовичем на острие и Хави и Иньестой в качестве гениальных распасовщиков. Но у Курбана Бердыева был свой план, зашитый в четки и бесконечное терпение. Весь мир ожидал голевой феерии от «сине-гранатовых», но с самого старта матча не мог поверить в происходящее.

Гол Александра Рязанцева на второй минуте – тот самый «радиоуправляемый» удар в «девятку» Виктора Вальдеса с тридцати метров – стал для Европы холодным душем, а для Казани – сигналом: невозможное возможно. «Уже не зря приехали» – с долей иронии комментировал Юрий Розанов. В тот момент замолчал не только стадион, но и вся футбольная общественность, не верившая своим глазам. Даже когда Златан Ибрагимович сравнял счет, «Рубин» не посыпался. Команда превратилась в единый организм: Ансальди выжигал бровку, Сесар Навас читал игру как открытую книгу, Шаронов пластался в подкатах, перекрывая любые попытки пробить, а Рыжиков ловил все, что летело в створ.

Кульминация наступила на 73-й минуте. Алехандро Домингес, совершив рывок в центре поля, точно выждал момент, чтобы Карадениз не забежал в офсайд, и «тютелька в тютельку» выдал гениальный по точности пас на ход турку, выведя его один на один с Вальдесом. Карадениз пробил так, что вся Каталония погрузилась в тишину, прерываемую лишь криками немногих казанских фанатов на нижнем ярусе «Камп Ноу». Это не была случайная победа – это был триумф казанского тактического аскетизма, который заставил Хосепа Гвардиолу после матча признать: «Мы столкнулись с бетонной стеной, которую невозможно было объехать». Эта ночь навсегда изменила восприятие «Рубина» в мире: из локального чемпиона он превратился в «убийцу гигантов».

«Зенит» – «Рубин» – 1:3 (30 марта 2008 года)

Весенний прагматизм и бенефис турецкого «Ветра»

К 50-летию клуба Бердыев собрал «банду», где сплав опыта Сергея Семака, мощи Александра Бухарова и мудрости Сергея Реброва работал как швейцарские часы. Вернул в Казань Романа Шаронова, а на бровку взял пока никому не известного, но, как оказалось, очень талантливого Кристиана Ансальди, способного и закрыть свой фланг, и атаке помочь своим мощным ударом. А закрепил эту команду звездой «Трабзонспора», маленьким, юрким Гекденизом Караденизом. Никто не ждал, что это команда-чемпион, но казанцы выдали мощнейший старт в сезоне, начав с рекордной серии побед для всего РПЛ – семь викторий подряд на старте одержала команда Курбана Бердыева. Сначала казанцы одержали минимальную победу над «Локомотивом» в гостях, позже дома обыграли «Луч-Энергию», но к действующему «Зениту» ехали точно не в статусе фаворитов.

Команда Дика Адвоката тогда была на пике: действующий чемпион страны, команда, сметавшая всех на пути к финалу Кубка УЕФА. В Казани же только начинали строить новый коллектив, и многие эксперты воспринимали две стартовые победы подопечных Бердыева как приятную, но временную аномалию. Однако именно в Санкт-Петербурге стало понятно: этот «Рубин» пришел всерьез и надолго.

Матч начался по сценарию, который позже назовут «эталонным казанским выездом». Гости не стали ввязываться в открытый обмен ударами с Аршавиным и Погребняком, выбрав тактику хлестких контратак. Счет открыл уже на 16-й минуте Андрей Аршавин. Казанцы искали счастье в контратаках, не давая питерцам удвоить преимущество. Тут пришло время нового капитана казанцев – Сергея Семака, который на 76-й минуте сравнял счет с передачи Карадениза.

Вскоре турок уже сам выведет казанцев вперед. Турецкий новичок, еще не успевший толком выучить имена партнеров, дважды за три минуты оставил не у дел оборону «Зенита». Его дубль к концовке второго тайма превратил преимущество Казани в комфортные 3:1.

«Рубин» продемонстрировал удивительную для начала сезона слаженность: Шаронов и Квирквелия «съели» нападение хозяев, а средняя линия работала без сбоев. Эта победа со счетом 3:1 на поле фаворита стала третьей в легендарной семиматчевой серии на старте чемпионата. Именно тогда, в холодном весеннем Петербурге, зародилась уверенность, которая в ноябре того же года конвертировалась в первое историческое золото.

«Сатурн» – «Рубин» – 1:2 (2 ноября 2008 года)

Историческое золото в Раменском и внезапные голы от Адамова и Милошевича

Завершился тот поход, как все помнят, историческим чемпионством в Раменском, где казанцы со скрипом обыграли «Сатурн». Нерв игры был оголен до предела: казанцам нужна была только победа, чтобы за три тура до финиша снять все вопросы о чемпионстве и не допустить нервной концовки в споре с преследователями.

Погода в тот ноябрьский день была истинно футбольной для «Рубина» – промозглый дождь, тяжелое поле, вязкая борьба на каждом участке. Что интересно, счет открыл внезапно Роман Адамов, за которого летом казанцы выложили ФК «Москва» 5 миллионов евро, но тот никак не мог раскрыться в Казани.

«Инопланетяне» усилиями Немова быстро восстановили статус-кво. Казалось, чемпионство откладывается. Однако у этой истории должен был быть свой герой. На 89-й минуте случилось то, что болельщики «Рубина» будут пересказывать внукам. После выверенного навеса с фланга Саво Милошевич – легенда европейского футбола, приехавший в Казань фактически на «последний танец» – мастерски подставил ногу и отправил мяч в сетку. Серб тоже не выдал феноменального сезона в Казани, но «выстрелил» в самый необходимый момент.

Этот гол превратил Раменское в филиал казанского Сабантуя. Сотни фанатов «Рубина», в числе которых был и ваш автор, на гостевом секторе стадиона «Сатурн», сошли с ума от счастья. «Рубин» стал чемпионом, прервав многолетнюю гегемонию московских клубов и набиравшего мощь «Зенита», впервые ставшего чемпионом за год до того на том же стадионе. Это было не просто золото, добытое в борьбе с обстоятельствами и скепсисом экспертов, – это было официальное заявление о том, что на футбольной карте России появилась новая, суверенная и невероятно амбициозная сила. Именно в тот вечер казанский клуб перестал быть просто крепким середняком, обретя ментальность победителя.

«Рубин» – «Спартак» – 3:0 (30 августа 2009 года)

Жирная точка в чемпионской гонке от Бердыева

Впрочем, чемпионский матч с «Зенитом» стал лишь окончательной точкой в том доминантном для «Рубина» сезоне. Настоящим моментом истины, когда казанцы окончательно расправились со своим главным преследователем в том сезоне, «Спартаком» Валерия Карпина, символично случился на День Республики Татарстан и День города Казани, 30 августа 2009 года.

Команда Курбана Бердыева отправилась на переполненные «Лужники» в качестве лидеров, которые набрали невероятный ход в лиге, копя разгромные победы одну за другой – по итогам сезона казанцы одержат десять разгромных викторий в сезоне и установят рекорд лиги по забитым голам (62 в РПЛ). «Спартак» же не отпускал «Рубин» далеко, преследуя казанцев с начала сезона.

Это был классический «матч за шесть очков», лобовое столкновение за лидерство в чемпионате, которое должно было ответить на главный вопрос: готов ли «Рубин» удержать корону или прошлогодний успех был лишь яркой вспышкой? Битва философий началась без разведки. «Спартак» уповал на бразильскую магию Алекса и голевое чутье Веллитона, но казанский «бетон» в тот вечер был монолитен как никогда. «Рубин» справился со стартовым натиском «красно-белых», после чего сам приступил к «разделке» москвичей.

Развязка первого акта наступила на 27-й минуте, когда капитан Сергей Семак, олицетворявший мудрость того состава, оказался в нужном месте, подхватил отскочивший от Иранека мяч и без обработки мощно пробил впритирку с правой штангой – Джанаев был бессилен. Этот гол заставил «красно-белых» раскрываться, что в игре против бердыевского «Рубина» было равносильно приговору.

Уже через шесть минут Алехандро Домингес самостоятельно прорвался в штрафную, принялся как кегли обыгрывать защитников и напоролся на нарушение, заработав пенальти, который сам же хладнокровно реализовал. А во втором тайме Александр Бухаров в воздухе «перевесил» защитников и затылком отправил мяч в ворота – Джанаев подхватил мяч уже за «ленточкой» – 3:0. Казань играла с позиции безусловного хозяина положения, сочетая в себе мощь тяжелого катка и изящество шахматного гроссмейстера. Та победа окончательно надломила «Спартак» в чемпионской гонке и де-факто открыла «Рубину» прямую дорогу ко второму золоту подряд.

«Рубин» – «Зенит» – 0:0 (21 ноября 2009 года)

Золотой прагматизм: «нули» на табло принесли второе чемпионство

Ноябрьский матч против «Зенита» в 2009 году – это тот редкий случай в футболе, когда нулевая ничья в итоговом протоколе стоит дороже любого разгромного счета. В предпоследнем туре чемпионата «Рубину» нужно было поставить точку в золотой гонке, и команда сделала это в своем самом узнаваемом стиле: через строжайшую дисциплину и концентрацию.

Погода в Казани в тот день была типичной для поздней осени – пронизывающий ветер и тяжелый газон старого «Центрального». «Зенит» приехал в Татарстан в сильном составе с Быстровым и Зыряновым, стараясь навязать свою игру, но подопечные Курбана Бердыева методично перекрывали все зоны. Это была вязкая, тактическая борьба, где Сергей Семак и Кристиан Нобоа контролировали центр поля, а связка защитников Шаронов – Навас практически исключила риск у ворот Сергея Рыжикова.

Параллельно в Москве «Спартак» играл с ЦСКА, и новости о потере очков «красно-белыми» долетали до трибун, постепенно превращая напряжение в ожидание финала. «Рубин» не стал рисковать и спокойно довел матч до нужного результата. Финальный свисток зафиксировал второе чемпионство подряд. Если титул 2008 года многие называли сенсацией и стечением обстоятельств, то успех 2009-го доказал: в Казани выстроена работающая система. Команда подтвердила свой статус лидера российского футбола, пройдя дистанцию настолько мощно, что ни у кого не осталось сомнений.

Казанцы наколотили 60+ голов, параллельно успешно выступая в Лиге чемпионов и громя соперников в каждом третьем туре. Полное превосходство Казани в РПЛ. И если бы не тот же «Зенит», позарившийся на лидеров «Рубина» Семака и Бухарова в следующем сезоне, это была бы долгая, уверенная гегемония команды Курбана Бердыева.

«Рубин» – «Динамо» (Москва) – 1:0 (9 мая 2012 года)

Победный аккорд ко Дню Победы

Финал Кубка России в Екатеринбурге был для «Рубина» вопросом принципиальным. Клуб, уже имевший два чемпионства, до сих пор не держал в руках этот хрустальный трофей. В 2009 году команда Курбана Бердыева уже добиралась до финала, где обидно проиграла ЦСКА в Химках, пропустив, играя в большинстве, в концовке матча.

На этот раз противником было московское «Динамо» с Ворониным и Кураньи – команда атакующая и яркая. Но 9 мая 2012 года Казань решила, что праздник будет на их улице.

Игра на обновленном екатеринбургском «Центральном» шла до одного гола, вязкая и тяжелая. Развязка наступила на 78-й минуте, когда Роман Еременко, главный «мозг» того состава, решился на дальний удар. Мяч вонзился в угол ворот Антона Шунина, и этот момент стал точкой невозврата. «Рубин» привычно зацементировал подступы к своим воротам, не дав москвичам ни шанса на спасение. Эта победа позволила «Рубину» собрать полный комплект российских трофеев – чемпионат, Кубок и Суперкубок. Символично, что триумф пришел в великий праздник, добавив победе особый эмоциональный окрас для всех болельщиков из Татарстана.

«Рубин» – «Зенит» – 2:0 (14 июля 2012 года)

Самарский манифест превосходства

К третьему в истории «Рубина» матчу за Суперкубок России казанцы впервые подошли не в статусе чемпиона, а на правах обладателя Кубка России. Этот поединок с действующим чемпионом в Самаре стал наглядным пособием по тому, как «Рубин» научился играть против других топ-клубов с позиции силы, не изменяя своим принципам. «Зенит» Лучано Спаллетти на тот момент казался непотопляемым крейсером, но Казань приготовила для него тактическую ловушку. Это был «Рубин» переходного периода – более атакующий, но все еще дисциплинированный.

Уже в первом тайме Сальваторе Боккетти, ставший в Казани «своим» итальянцем, открыл счет после розыгрыша стандарта. А когда под занавес первой половины Владимир Дядюн удвоил преимущество, стало ясно: трофей уедет в Татарстан. «Рубин» в тот вечер не просто защищался, он контролировал ритм игры, заставляя Халка и Витселя нервничать и ошибаться. Эта победа принесла клубу второй выигранный Суперкубок и дала понять, что Казань по-прежнему борется за трофеи, даже теряя своих былых лидеров.

«Атлетико» – «Рубин» – 0:2 (14 февраля 2013 года)

Мадридское унижение в День влюблённых, или «Вот вы дураки, если уснули»

Славные европейские деньки не ограничиваются памятным днем на «Камп Ноу». Еще одним красным днем на календаре болельщиков «Рубина» является День влюбленных 2013 года. Сколько тогда парней пропустили этот праздник ради судьбоносной футбольной трансляции и сколько из-за этого распалось пар – остается только догадываться.

Диего Симеоне строил в Мадриде свой «Атлетико» по лекалам, которые были очень близки Бердыеву в его «Рубине» постчемпионских сезонов: железная дисциплина, которая была подправлена страстью, которую последний пытался привить после противостояний с «Барсой». Казанцы прошли групповой этап ЛЕ практически непогрешимо, сыграв шесть матчей без поражений (в том числе разгромив «Интер» дома 3:0) и сыграв с ним вничью на «Сан Сиро» (1:1).

«Матрасники» же вылетели из ЛЧ и были вынуждены биться за второй по значимости трофей Европы. Игра обещала быть скучной шахматной партией, но превратилась в бенефис казанского хладнокровия. «Рубин» подготовил для «матрасников» тактическую петлю.

Гекдениз Карадениз открыл счет уже на 6-й минуте, после чего «Рубин» включил режим абсолютного тактического доминирования. Испанцы бились об казанские редуты, как волны о скалы. Даже когда Роман Шаронов получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером, строй не дрогнул. Это было зрелище для футбольных эстетов: то, как игроки в рубиновой форме перекрывали зоны и страховали друг друга, напоминало работу единого часового механизма. Симеоне на бровке метался, срывал голос, но ничего не мог поделать с «автобусом», который Бердыев припарковал с ювелирной точностью.

Апофеозом матча стала 95-я минута, вошедшая в анналы еврокубкового безумия. Вратарь «Атлетико» Серхио Асенхо прибежал в штрафную «Рубина» на подачу последнего углового. Казанцы отбились, и Пабло Орбаис подхватил мяч, убежав к пустым воротам через все поле. Его гол в пустую сетку под оглушительный свист и рев обескураженного «Висенте Кальдерон» стал высшей точкой триумфа казанской системы. Для телезрителей же этот момент запомнился комментарием Василия Уткина, который выдал: «Годин, ты никогда не будешь Дядюн! … Вот если вы уснули, вот вы дураки!».

Обыграть действующего обладателя трофея на его поле со счетом 2:0, играя в меньшинстве, – это было признание «Рубина» как гранда европейского футбольного сопротивления. Далее, кстати, последовала победа еще над одним испанским клубом – «Леванте», и по Сети стали ходить шутки, что испанских детей пугают не бабайкой, а Курбаном Бердыевым и «Рубином».

«Рубин» – «Челси» – 3:2 (11 апреля 2013 года)

Московское эхо казанской гордости

После победы над «Леванте» казанцам предстояло сыграть с еще одним грандом европейского футбола. Четвертьфинал Лиги Европы против «Челси» стал одной из самых эмоциональных страниц в истории клуба. Из-за проблем с газоном в Казани матч перенесли в Москву, в «Лужники». После поражения 1:3 в Лондоне шансы на проход казались призрачными, особенно когда Фернандо Торрес открыл счет уже на 5-й минуте матча.

Но то, что произошло во втором тайме, заставило Рафаэля Бенитеса всерьез опасаться за свое рабочее место. Казанцы включили такие скорости, которых от них мало кто ожидал. Иван Маркано сравнял счет, и трибуны «Лужников», внезапно начавшие болеть за Казань как за родную команду, погнали «Рубин» вперед. Даже после второго гола «Челси» подопечные Бердыева не опустили рук. Гекдениз Карадениз и Бибрас Натхо (с пенальти) вывели «Рубин» вперед – 3:2.

В последние десять минут лондонские миллионеры просто отбивались, вынося мяч подальше от ворот под натиск казанцев. «Челси», будущий победитель этого розыгрыша, в тот вечер выглядел растерянным провинциалом на фоне вдохновенной игры «Рубина». Казани не хватило всего одного гола для камбэка. Несмотря на вылет по сумме двух встреч, эта победа над действующим триумфатором Лиги чемпионов стала «лебединой песней» великого бердыевского состава. Это было громкое, достойное и невероятно красивое прощание с большой европейской ареной. Далее Бердыев еще сыграет в Лиге Европы, не проиграв ни матча в группе, но будет отправлен в отставку в декабре того года.

Бонус: «Рубин» – «Интер» – 3:0 (22 ноября 2012 года)

Разгром на «Центральном» под аккомпанемент Рондона

После легендарных 1:1 с «Интером» Жозе Моуринью в 2009-м, казанцы спустя три года принимали миланцев в рамках Лиги Европы. Это был уже другой «Интер», заметно ослабленный, борющийся даже не за медали в Серии А, но все еще гранд с мировым именем. Однако в тот морозный ноябрьский вечер на старом добром «Центральном» разницы в классе не существовало. Точнее, она была – в пользу «Рубина».

Гекдениз Карадениз открыл счет в самом дебюте, задав тон всему матчу. Но настоящим кошмаром для итальянской защиты стал Саломон Рондон. Его дубль в концовке встречи превратил достойную победу в унизительный для «Интера» разгром. 3:0 – такие цифры на табло против победителя Лиги чемпионов двухлетней давности выглядели сюрреалистично. В тот вечер «Рубин» показал, что может играть в агрессивный, результативный футбол, не теряя при этом своей фирменной монолитности. Это была одна из самых цельных игр команды в эпоху «позднего» Бердыева.