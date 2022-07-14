От борщевика Сосновского в Казани обработают территорию площадью 140 га

В Казани от борщевика Сосновского обработают территории общей площадью 140 га. Стартовавшие в июне работы планируется провести в два этапа, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Борьбу с борщевиком начинают с покоса растения, после чего производится обработка территорий химическими составами, которые безвредны для людей и животных. Тем не менее, на местности запрещается пребывание людей, выпас скота, сбор ягод, грибов и фруктов в течение трех суток после обработки, об этом горожан предупреждают с помощью информационных аншлагов. В водоохраной зоне химикаты не используются – там борщевик только скашивают.

Борщевик Сосновского – это крупное многолетнее растение, достигающее высотой четырех метров. Оно опасно в период цветения, когда его листьев активно испаряются эфирные масла, сок при попадании на кожу человека вызывает сильные ожоги. Борщевик занесен в список сорных и опасных растений «Черной книги флоры средней России».

Сообщить о местах произрастания борщевика жители Казани могут в чат-ботах телеграм-каналов районных администраций. Повторные работы при необходимости проведут ближе к осени, после проверки обработанных территорий.