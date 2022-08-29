От блогера Кобякова до Juna, Uma2rman и оперных див: как Татарстан встретит 30 августа

Иркэ и IOWA поздравят с Днем республики Набережные Челны, в Альметьевске политики сыграют в мини-футбол, а в Нижнекамске пройдет парад колясок и сеансы кино под открытым небом. Как в Татарстане проведут государственный праздник – в обзоре «Татар-информа».

30 августа в парке Тысячелетия на главной сцене выступит YouTube-блогер Влад Кобяков Фото: vk.com/kobyakov_official

В Казани в парке Тысячелетия выступит Влад Кобяков

Самым насыщенным День города Казани и Республики Татарстан будет в столице региона. Мероприятия стартуют сразу в нескольких локациях в 11 часов.

В парке Тысячелетия до 21.30 будет проходить фестиваль новой цифровой реальности Tatarstan Future, организованный Министерством цифрового развития РТ. В числе мероприятий – выступления уличных театров со всей страны. Они покажут перформансы, интерактивные программы и оригинальные спектакли. Площадки показов будут установлены по периметру парка. Например, здесь состоится пластический перформанс «Молекулы». Это часть программы «Живые скульптуры» Романа Ермакова, которую автор представлял на многочисленных фестивалях и арт-неделях моды, таких как Berlin Alternative Fashion Week, Antwerp Fashion Festival. Перформанс акцентирует личностные трансформации внутреннего мира.

Можно будет посмотреть всей семьей театрализованную программу Mechanicus Фото: bright-people.ru

Можно будет посмотреть всей семьей театрализованную программу Mechanicus. Форма постановки – это синтез эксцентрики, пантомимы и клоунады с цирковыми элементами. Семейный театр Animal Trip представит музыкально-театрализованный променад с гигантскими светящимися ростовыми куклами в сопровождении барабанщиков. Это уникальный перформанс продюсерской компании «Яркие люди» с WoW-объектами высотой 3,5 метра. В шоу братьев Бастригиных Bastrigin Brothers участвуют воздушные гимнасты, акробаты и эквилибристы. Все мероприятия бесплатны и не требуют регистрации.

В парке Тысячелетия также будет организована интерактивная зона для детей. Площадка инновационного и технического развития молодежи представит многогранные развивающие мастер-классы для детей от 5 лет. В программе 12 воркшопов: дети смогут создать звуковое и анимированное интерактивное пианино из овощей и фруктов, а затем сыграть на нем, сделать будильник, звучащий от лучей солнца, собрать и запустить брендированный FM-радиоприемник или собрать катушку Тесла и зажечь лампочку, а также сделать картину из гвоздей и нитей.

Семейный театр Animal Trip представит уникальный перформанс продюсерской компании «Яркие люди» с WoW-объектами высотой 3,5 метра Фото: bright-people.ru

Будет представлена на Tatarstan Future и образовательная программа. Лекции, опен-токи и Q&A-сессии пройдут на нескольких площадках события с 12.00 до 17.45. На главной сцене выступит блогер Влад Кобяков. Популярный YouTube-блогер и автор музыкального трека «Пушка» проведет встречу в формате «вопрос – ответ» и подробно расскажет о том, как современные технологии помогают ему создавать контент.

Директор по стратегическому маркетингу Яндекса и эксперт по машинному обучению Андрей Себрант откроет образовательную зону с лекцией «Кому в метавселенных жить хорошо». А крупнейший фитнес-блогер в России и амбассадор проекта «Лига Героев» Алексей Столяров расскажет о взаимосвязи спорта и технологий в рамках Q&A-сессии.

Концерт «Играй, гармонь!» перерастет в парад гармонистов, которые пройдут от «Кольца» по улице Баумана до площади 1 Мая Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фирдус Тямаев возглавит шествие до Кремля

На площади перед театром Камала праздничный день начнется концертом народного творчества «Играй, гармонь!» – «Уйнагыз, гармуннар!». В 14.00 концерт перерастет в парад гармонистов, которые пройдут через подземный переход у «Кольца» по улице Баумана до площади 1 Мая у Казанского Кремля. Возглавит шествие гармонистов заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев.

В Казанском Кремле мероприятия начнутся также с 11.00 и запланированы до 16.00. Например, здесь пройдет фестиваль профессий «Хонэр» («Ремесло») с концертом, мастерскими ремесел и литературным двориком. На территории Спасо-Преображенского монастыря гостей ожидают библиобус, книжные выставки, литературные викторины.

В шатре телеканала «ШАЯН ТВ» каждый желающий сможет посмотреть мультфильмы и фильмы производства студии «Татармультфильм» и «Татаркино» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На площадке между Братским корпусом и Манежем будет установлен шатер телеканала «ШАЯН ТВ»: каждый желающий сможет посмотреть здесь мультфильмы и фильмы производства студии «Татармультфильм» и «Татаркино». Детям расскажут о процессе создания мультфильма. Посетителей будут встречать аниматоры и ростовые куклы Шаян и Мияу, будут работать зоны рисования и мастер-классов, состоится танцевальный флешмоб по татарскому танцу.

Мастерские ремесел будут организованы в полукруге за Манежем, крытой галерее Юнкерского училища. Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах по гончарному и кондитерскому ремеслу, дизайну, изобразительному искусству, а также во флешмобе по созданию масштабного полотна из гвоздей «Мин яратам сине, Татарстан!» («Я люблю тебя, Татарстан!»). На площадке Пушечного двора будет организован Город профессий. Здесь можно будет изучить нюансы разных профессий и принять участие в традиционных играх народов Татарстана.

Концерт в Казанском Кремле, на нижнем ярусе мечети «Кул Шариф», начнется в 14.00 и продлится около часа. Выступят детские и юношеские творческие коллективы Казани, а также Фирдус Тямаев и участники XXXVII Республиканского фестиваля-праздника народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!». В 14 же часов в галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, начнется экскурсия «Правда Сююмбике: мир татарской женщины XVI века».

В сквере у Татарской филармонии 30 августа будет открыт памятник татарскому певцу, народному артисту Татарской АССР Рашиду Вагапову. К событию будет приурочен концерт лауреатов Вагаповского фестиваля.

Фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest пройдет в пятый раз и при этом сменит прежнюю площадку на Национальную библиотеку РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

У Национальной библиотеки состоится Yummy Music Band с Алиной Шарипжановой, Juna, Baradj

В этом году международный фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest пройдет в пятый раз и при этом сменит прежнюю площадку (Казанский Кремль) на Национальную библиотеку РТ. Мероприятия будут организованы на прилегающей к библиотеке территории и на крыше здания. Часть площадок начнет работать с полудня, основная программа стартует в 15 часов.

На большой сцене перед библиотекой выступят казанские рокеры Gauga, Yummy Music Band с новой вокалисткой Алиной Шарипжановой, синтипоп-квартет «Оммаж», челнинские металисты «Ак Бүре», ведомая первым татарским рокером Денизом Бедретдином группа KGB, представители бурятского этно-фьюжна Namgar и башкирский поп-фрешмен Тимур Ямалов.

Малая сцена будет организована в формате 360 градусов. Здесь можно будет услышать рэперов УСАЛа и K-Ru, инди-фолк-группу Juna, лабораторию qaynar с приглашенным ансамблем перкуссионистов, адептов булгарского металла Baradj с акустической программой, основателей сабр-попа дуэт noor, калмыцкую этно-электропанк-группу Hagrin, тувинско-московское трио «Чалама» под управлением мастера горлового пения Радика Тюлюша и лабораторию детской песни Tat Kid Lab.

Кроме того, фасад здания библиотеки станет полотном для маппинг-шоу. Здесь будут транслироваться мультимедийная и перформативная программы с использованием культурных символов Казани. Также будут организованы площадки для детей и родителей, просмотр фильмов архива «Прометей» и татарстанских режиссеров, книжная ярмарка и фуд-корт.

На площади у «Чаши» с 17 до 22 часов запланирована большая концертная программа, главными гостями которой станут Ваня Дмитриенко и группа Uma2rman.

Симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского выступит с оперной дивой Аидой Гарифуллиной Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музыка «Казанской осени» у Дворца земледельцев с Аидой Гарифуллиной

На площади у Дворца земледельцев с 20.00 начнется фестиваль-концерт симфонического оркестра Татарстана под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского. Вход свободный для всех желающих. Коллектив выступит с мировой оперной дивой татарского происхождения, приглашенной солисткой ведущих театров (Берлинская государственная опера, Лондонская королевская опера Ковент-Гарден, Большой театр России) Аидой Гарифуллиной. Под открытым небом прозвучат произведения Пуччини, Верди, Масканьи, Шуберта, Чайковского, Сайдашева, Ахияровой и других известных композиторов.

Салют намечен на 22.00. Причем в этом году лучшей локацией для его просмотра будет набережная от Кировской дамбы до «Миллениума». В этом году пиротехническое шоу будет сопровождать музыка, салют можно будет посмотреть, синхронизировав его со звуком с помощью наушников через радио или ТВ.

В Набережных Челнах завершит праздник дискотека от «Авторадио» и DJ Mc Morfey Фото: vk.com/dmc_morfey_official

В Набережных Челнах пройдет дискотека от «Авторадио» и выступит DJ Mc Morfey

30 августа жители Татарстана празднуют рождение своей государственности — День образования республики. В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.

В Набережных Челнах праздничные мероприятия будут проходить в нескольких локациях. На проспекте Хасана Туфана с 10 часов будет работать фестиваль цветов «Акварель-2022» – выставка объемных цветочных композиций, здесь же пройдет Всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов, ремесел и прикладного искусства «Город мастеров» и ярмарка цветов. На ипподроме с 11 часов стартуют конноспортивные соревнования, состязания по борьбе куреш, также будет организована концертно-развлекательная программа от творческих коллективов города «Процветай, мой Татарстан!».

На бульваре Энтузиастов в 11.00 откроется выставка репродукций художников Татарстана, здесь пройдут викторины и конкурс рисунков на асфальте. В 12.00 и 13.00 будут начинаться экскурсии «Древо жизни Ильдара Ханова» от сотрудников Набережночелнинской картинной галереи имени Хакимова.

В парке культуры и отдыха поселка ГЭС в полдень начнется концерт «В объятьях Родины моей», где выступят артисты Дворца культуры «Энергетик». На площади перед майданом парка «Прибрежный» (малый майдан) в 13 часов начнется праздничный концерт «Татарстан – земля мира и добра», а на набережной Тукая в 14 часов выступит джазовый оркестр «Визит» с программой «Татарстан – минем республикам». В парке культуры и отдыха «Победа» в 16 часов начнется праздничная программа «Цвети, мой Татарстан!». На майдане парка «Прибрежный» театрализованная программа «Любимый Татарстан» с участием творческих коллективов, спортивных объединений, учащихся образовательных школ начнется в 17 часов. Здесь же выступит ВИА «Здравствуй, песня».

На главном большом бесплатном концерте выступят Иркэ (ориентировочно с 19.00), а затем белорусско-российская группа IOWA. Иркэ – Айгуль Миншакирова, многократный лауреат смотра татарской песни «Татар жыры» – «Татарская песня», выступит с хитами «Бэхетле булыр идеен», «Карлыгачта хэбэрем юк» и «Бик эйбэт». От IOWA зрители будут ожидать, конечно, «Маршрутку», «Песню простую», «Улыбайся». Завершит праздник дискотека от «Авторадио» и DJ Mc Morfey. Салют намечен на 21.00.

В Нижнекамске с 19 до 21 часа в парке Тукая, «Семья» и сквере Лемаева можно будет посмотреть кино под звездами Фото: ru.freepik.com

В Нижнекамске можно будет посмотреть кино под звездами

В Нижнекамске праздновать День Республики Татарстан начнут с 11 часов на площади Лемаева парадом детских колясок. До 18 часов на площадке будут работать интерактивные зоны и точки питания.

На «Солнечной поляне» с 17 до 20 часов запланированы спортивные соревнования и эстафеты, с 18 до 19 часов будет проходить товарищеский матч между руководителями города и предпринимателями. С 14 до 18 часов празднично откроют отремонтированные за сезон дворы. С 16 до 19 часов на площадке у Дома народного творчества будет проходить фестиваль национальных культур.

С 19 до 21 часа в парке Тукая, «Семья» и сквере Лемаева можно будет посмотреть кино под звездами, а вот россыпей звезд праздничного салюта в этом году на 30 августа в Нижнекамске не будет.

В Альметьевске в 11 начнется концерт от творческих коллективов города и района Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Альметьевске политики сыграют в мини-футбол, дети выступят с концертом

В Альметьевске День Республики Татарстан пройдет на трех локациях. В Молодежном центре с 10 часов утра начнут работу мастер-классы, выставки. Здесь же пройдут презентации музыкальных школ, школ искусств, Центра детского и юношеского творчества, технопарка «Кванториум» и подростковых клубов города. В 11.00 начнется концерт от творческих коллективов города и района.

На стадионе «Алнас» пройдет турнир по мини-футболу среди команд политических партий Альметьевска. А для детей в парке «Здоровье» будет организована интерактивная развлекательная программа и показ кукольного спектакля «Гульчачак».