От балласта для Разина до лидера у Козлова: как спасли карьеру Кузнецова в «Салавате»

33-летний Евгений Кузнецов стабильно набирает очки после перехода в «Салават Юлаев» к Виктору Козлову. Почему начало сезона-2025/26 при Андрее Разине в «Металлурге» можно счесть неудачным и за счет чего экс-звезда НХЛ прибавляет в Уфе - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcsalavat.ru

Кузнецов подтянул личную статистику в Уфе

Евгений Кузнецов, вернувшийся пару лет назад из НХЛ в КХЛ после почти что десятилетнего перерыва, казалось, приехал заканчивать свою карьеру и заодно сорвать большой куш с российских топ-команд за счет своего имени. Но не тут-то было. За два неполных сезона звездный игрок сменил три клуба в российской лиге, а его зарплатные запросы снизилась с 50 до 10 млн рублей в год.

Сейчас двукратный чемпиона мира и обладатель кубка Стэнли за минимальную зарплату играет в «Салавате Юлаеве». Уфимский клуб на старте сезона испытывал финансовый голод и дефицит профессиональных игроков. В результате многочисленных долгов им пришлось избавиться в межсезонье от многих легионеров. Плюс ко всему несколько ключевых хоккеистов получили травмы и на неопределенное время выбыли из основного состава. Так что команду Виктора Козлова в КХЛ какое-то время фактически представляли игроки «Толпара» из МХЛ.

Ближе к середине сезона в «Салавате» сообщили, что погасили большую часть задолженностей. Вместе с тем в клубе позволили себе несколько приобретений, в числе которых оказался и Евгений Кузнецов. В январе с переходом в уфимский клуб 33-летний форвард подтянул личную статистику в сезоне. Он набирает очки почти что в каждом матче. За 17 игр он заработал 16 (6+10) очков. И как будто дела Кузнецова наряду с делами уфимцев начинают налаживаться.

Фото: hcsalavat.ru

Козлов нашел подход к звездному НХЛовцу в отличие от Разина

Перед сезоном-2024/25 СКА Романа Ротенберга опередило всех потенциальных конкурентов в КХЛ и сделало предложение на четыре года только что вернувшемуся из НХЛ Евгению Кузнецову. В Санкт-Петербурге форварду навалили зарплату в 50 млн рублей в год. Если бы игрок задержался на следующий сезон, то его доходы выросли бы до 92 млн. Однако уже в апреле от него пожелали избавиться. Документально контракт расторгли по обоюдному согласию. При этом агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что инициатива в этом решении исходила от клуба. Сам игрок позднее честно признал, что не смог показать прежнего уровня игры, которого от него ждали.

В сентябре 2025 года Кузнецов все еще находился без работы. А в начале октября, ко всеобщему удивлению, 33-летнего нападающего подписывает «Металлург» на 10 млн. рублей в год до конца сезона. Андрей Разин понимал, что приобретает Кузнецова далеко не в самом его праймовом состоянии. Вместе с тем, в прессе наставник магнитогорцев неоднократно высказывался о том, что физическая форма, в которой находится нападающий – его головная боль. Через пару месяцев клуб отправил Кузнецова на драфт отказов.

Андрей Разин - наставник из плеяды советской тренерской школы, прошедший ее с самого низа и до самого верха. Возможно еще и это сыграло ключевую роль во взаимоотношениях между ним и форвардом. Последнее десятилетие Евгений Кузнецов выступал за океаном и ему привычны несколько иные методы работы и взаимодействие с наставниками команд. В этом отношении Виктор Козлов, сам в прошлом будучи игроком НХЛ на протяжении 15 лет, ментально скорее больше подходит. Наставник «Салавата Юлаева» нашел подход к звездному НХЛовцу и вывел его игру на другой уровень.

Фото: metallurg.ru

В Уфе, приобретая Кузнецова, сделали ставку на профессионализм Козлова

Безусловно, у «Металлурга» и возможности для ротации куда выше, чем у «Салавата Юлаева», но тем не менее игра Кузнецова в Уфе стала на порядок ценнее. К слову, о Козлове ходят слухи как о специалисте, умеющем работать со звездными игроками. Взять, к примеру, Джошуа Ливо, который в прошлом сезоне в «Салавате» выдал статистику в 80 (49+31) очков в 62 матчах «регулярки», а в нынешнем, после перехода в «Трактор», на его счету лишь 58 очков за почти что такое же количество проведенных встреч.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов перед подписанием Евгения Кузнецова пояснил, что в клубе понимают, в каком состоянии забирают 33-летнего хоккеиста с драфта отказов. При этом гендиректор уфимцев отметил, что в данном случае делает ставку именно на тренерский профессионализм Козлова.

«Тренерский штаб решил, что Евгений нам поможет. У нас неполная линия центральных нападающих. Будем работать над его физической формой. Думаю, тренерский штаб и Виктор Козлов знают, как использовать Кузнецова в любом виде, в любом состоянии», – сообщил Баширов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Фото: hcsalavat.ru

Кузя нашел свою команду в КХЛ?

В «Салавате Юлаеве» Евгений Кузнецов в последнее время стабильно выходит в первой тройке с бессменным напарником Егором Сучковым и Шелдоном Ремпалом. С Сучковым Кузнецов на пару набирает очки, а с Ремпалом удается креативить. Также Кузнецов эффективно смотрится в тройке с молодыми ребятами тем же Сучковым и 19-летним Александром Жаровским. Последнюю связку в одном из интервью оценил и наставник уфимского клуба Виктор Козлов.

«Женя помогает молодым ребятам, а они – ему», - сказал Козлов в интервью «Чемпионату». Также главный тренер «Салавата» отмечал, что это не он реанимировал Кузнецов. На его взгляд, игрок взялся за себя сам.

В предстоящем плей-офф Кузнецов может стать одним из лидеров атаки. Принимая во внимание его прежнюю статистику в КХЛ в данном турнире, форвард показывает неплохую результативность. В настоящий момент многие заговорили о том, что Кузя похоже, наконец, нашел свою команду в КХЛ. Сам форвард также отмечал человеческие взаимоотношения в команде и заявил, что ему приятно играть в Уфе.

«Здесь по-человечески все друг к другу относятся, и это очень сильно помогает. Хочется быть лучшей версией себя каждый день», - сказал Кузнецов в интервью «РБ Спорт».