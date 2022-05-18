От балета-феерии к смертельному танцу виллис: Нуриевский фестиваль продолжился «Жизелью»

Фото: © Владимир Васильев

В Казани представили балет «Жизель» на музыку Адольфа Адана. Трогательная постановка продолжила XXXV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, который стартовал с роскошных и зрелищных спектаклей из репертуара Татарского театра оперы и балета имени Джалиля — «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». Спектакли-феерии на музыку Петра Чайковского в художественном оформлении Анатолия Нежного и корректировке хореографии Владимира Яковлева сразу дали дали понять зрителю — скучно не будет, впереди много интересного.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как и полагается, накануне все внимание было приковано к дуэту из Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко – солистам Оксане Кардаш (Жизель) и Ивану Михалеву (граф Альберт), уже полюбившемуся казанцам.

Для приглашенных артистов танцевальный рисунок не нов – в родном театре танцовщики исполняют ту же хореографию, но в редакции экс-худрука балетной труппы Лорана Илера, оставившего пост и покинувшего страну в феврале этого года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И хотя Оксана Кардаш уже не гость, а добрый друг Татарского театра оперы и балета, на этот раз она не просто очаровала линиями: мягкими и бесконечными, что в образе крестьянки, что виллисы. Жизель в ее интерпретации была по-настоящему «живая», а виллиса — по-настоящему «мертвенная».

«По характеру мы с Жизель очень разные: все-таки я более импульсивный эмоциональный человек. Но по пластике она ложится, я чувствую себя в ней очень комфортно, и это отражается на результате», — поделилась Оксана Кардаш.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если еще 30 лет назад театру, приглашая артистов, приходилось доказывать, что Казань — не глухая провинция и здесь существует достойный театр, то сегодня в афише фестиваля значатся артисты только экстра-класса. Иван Михалев — один из них. По-джентельменски, не перетягивая внимания, а ограняя трансформацию главной героини — от ее юношеского задора и кокетства через сумасшествие к призрачному образу, — оказывая крепкие «поддержки», он не упустил шанса блеснуть в номерах. Казанской сцены артисту оказалось мало — буквально в два прыжка преодолевая пространство, он должен был импровизировать «остаток» музыкального фрагмента, чтобы попросту не улететь в оркестровую яму.

«Признаться, мне всегда не хватает сцены. Когда-то я мечтал работать в Большом театре, видимо, это сказывается, — смеется Иван Михалев, — Но несмотря на то что я давно не выходил на казанскую сцену, здесь мне комфортно — тепло принимает как публика, так и артистический состав, педагоги».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приглашенные артисты поделились рассказали об обстановке в родном театре, где на вакантное место художественного руководителя балетной труппы был назначен самый молодой руководитель за всю историю мирового балета — 24-летний хореограф и артист Максим Севагин.

По их словам, о больших переменах речи нет — все работают в штатном режиме. Сохраняется трек развития балетной труппы, выстроенный в последнее время на балансе традиций и новаций. Напомним, репертуарная политика Московского музыкального театра такова, что в нем сохраняется классический репертуар, но при этом он остается центром современной хореографии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Перед уходом Лоран Илер составил монтировки, подготовил репертуар до конца сезона, чтобы, так скажем, облегчить жизнь новому руководству на первых порах, пока им будут решаться другие задачи. Мы знаем, что с Лораном мы всегда можем связаться по каким-либо вопросам. Сейчас он возглавил Баварский государственный балет», — поделилась Оксана Кардаш.

Нуриевский фестиваль продолжится авторским балетом театра «Золотая Орда» (19 мая). Главные партии исполнят ведущие солисты Татарского театра оперы и балета — Кристина Андреева, Ильнур Гайфуллин, Михаил Тимаев, Артем Белов, Алессандро Каггеджи, Максим Поцелуйко и другие.