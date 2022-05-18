От балета-феерии к смертельному танцу виллис: Нуриевский фестиваль продолжился «Жизелью»
В Казани представили балет «Жизель» на музыку Адольфа Адана. Трогательная постановка продолжила XXXV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, который стартовал с роскошных и зрелищных спектаклей из репертуара Татарского театра оперы и балета имени Джалиля — «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». Спектакли-феерии на музыку Петра Чайковского в художественном оформлении Анатолия Нежного и корректировке хореографии Владимира Яковлева сразу дали дали понять зрителю — скучно не будет, впереди много интересного.
Как и полагается, накануне все внимание было приковано к дуэту из Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко – солистам Оксане Кардаш (Жизель) и Ивану Михалеву (граф Альберт), уже полюбившемуся казанцам.
Для приглашенных артистов танцевальный рисунок не нов – в родном театре танцовщики исполняют ту же хореографию, но в редакции экс-худрука балетной труппы Лорана Илера, оставившего пост и покинувшего страну в феврале этого года.
И хотя Оксана Кардаш уже не гость, а добрый друг Татарского театра оперы и балета, на этот раз она не просто очаровала линиями: мягкими и бесконечными, что в образе крестьянки, что виллисы. Жизель в ее интерпретации была по-настоящему «живая», а виллиса — по-настоящему «мертвенная».
«По характеру мы с Жизель очень разные: все-таки я более импульсивный эмоциональный человек. Но по пластике она ложится, я чувствую себя в ней очень комфортно, и это отражается на результате», — поделилась Оксана Кардаш.
Если еще 30 лет назад театру, приглашая артистов, приходилось доказывать, что Казань — не глухая провинция и здесь существует достойный театр, то сегодня в афише фестиваля значатся артисты только экстра-класса. Иван Михалев — один из них. По-джентельменски, не перетягивая внимания, а ограняя трансформацию главной героини — от ее юношеского задора и кокетства через сумасшествие к призрачному образу, — оказывая крепкие «поддержки», он не упустил шанса блеснуть в номерах. Казанской сцены артисту оказалось мало — буквально в два прыжка преодолевая пространство, он должен был импровизировать «остаток» музыкального фрагмента, чтобы попросту не улететь в оркестровую яму.
«Признаться, мне всегда не хватает сцены. Когда-то я мечтал работать в Большом театре, видимо, это сказывается, — смеется Иван Михалев, — Но несмотря на то что я давно не выходил на казанскую сцену, здесь мне комфортно — тепло принимает как публика, так и артистический состав, педагоги».
Приглашенные артисты поделились рассказали об обстановке в родном театре, где на вакантное место художественного руководителя балетной труппы был назначен самый молодой руководитель за всю историю мирового балета — 24-летний хореограф и артист Максим Севагин.
По их словам, о больших переменах речи нет — все работают в штатном режиме. Сохраняется трек развития балетной труппы, выстроенный в последнее время на балансе традиций и новаций. Напомним, репертуарная политика Московского музыкального театра такова, что в нем сохраняется классический репертуар, но при этом он остается центром современной хореографии.
«Перед уходом Лоран Илер составил монтировки, подготовил репертуар до конца сезона, чтобы, так скажем, облегчить жизнь новому руководству на первых порах, пока им будут решаться другие задачи. Мы знаем, что с Лораном мы всегда можем связаться по каким-либо вопросам. Сейчас он возглавил Баварский государственный балет», — поделилась Оксана Кардаш.
Нуриевский фестиваль продолжится авторским балетом театра «Золотая Орда» (19 мая). Главные партии исполнят ведущие солисты Татарского театра оперы и балета — Кристина Андреева, Ильнур Гайфуллин, Михаил Тимаев, Артем Белов, Алессандро Каггеджи, Максим Поцелуйко и другие.