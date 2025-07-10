От Азеведо и Капанена до Биро и Барбера: таких слабых легионеров в «Ак Барсе» еще не было

«Ак Барс» уже традиционно пробуксовал на трансферном рынке первый месяц лета. А 2 июля подписал троих новичков, которые не усилят команду. Болельщики опасаются, что новый состав клуба может получиться слабейшим за последние годы. «ТИ-Спорт» объясняет, что главная проблема в селекции «барсов» – это слабая работа на рынке иностранных игроков.





Уайтт Калинюк и Брэндон Биро не выглядят очевидным усилением команды уровня «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Когда «инсайды» не подтверждаются фактами

Бывшая звезда «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подписал контракт с «Вашингтоном» и продолжит карьеру в НХЛ. Это событие подвело черту под очередной порцией «инсайдов», которые сватали одного из самых звездных легионеров КХЛ в казанский «Ак Барс».

На данный момент менеджмент клуба оформил лишь три сделки по новичкам. Среди них возрастной (35 лет) чеккер Михаил Фисенко, который еще год назад думал вообще завершить карьеру. А также два легионера – Брэндон Биро и Уайтт Калинюк.

Дуэт иностранцев не выглядит очевидным усилением команды уровня «Ак Барса». Достаточно сказать, что их для КХЛ нашел не генменеджер казанцев Марат Валиуллин, а его коллега по должности из «Витязя» Игорь Варицкий. Оба игрока в это межсезонье должны были пополнить состав подмосковного клуба, который в последний момент внезапно «скончался» и не выступит в следующем сезоне в КХЛ.

Здесь примечательно, что из топ-клубов лиги (во всяком случае, по финансовым возможностям) только казанцы заинтересовались вчерашними середняками АХЛ. И зарплаты новичков соответствующие. Биро получит 35 млн рублей за сезон, а канадец – 40 млн.

«Ак Барс» стал даже слабее, учитывая упущенного в Швейцарию Ника Петана, который всегда по всем статьям превосходил Биро в табелях о рангах АХЛ Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» подписал троих, но сильнее не стал

На данный момент очевидно, что «Ак Барс» не стал сильнее за счет данных подписаний, а лишь усилил «глубину состава». Скорее команда Анвара Гатиятуллина стала даже слабее, учитывая упущенного в Швейцарию Ника Петана, который всегда по всем статьям превосходил Биро в табелях о рангах АХЛ.

В официальных и фанатских соцсетях «Ак Барса» набирает обороты мнение, что нынешний «Ак Барс» будет чуть ли не слабейшим за всю историю выступлений в КХЛ по составу. Оценивать данный тезис, на наш взгляд, преждевременно. Зато уместно говорить о том, что казанский клуб в последние годы стал заметно хуже работать на рынке легионеров. А подписание Брэндона Биро и Уайтта Калинюка можно рассматривать «вишенкой на торте» (со знаком минус) в данном процессе.

Впереди еще много времени до старта нового сезона КХЛ. Однако у Марата Валиуллина практически нет запаса средств под «потолком зарплат». В результате подписания новичков, продления контрактов с Галимовым и Сафоновым и автоматического повышения зарплат Яшкина и Барабанова до 95 млн рублей за сезон (по условиям их контрактов) у «Ак Барса» осталось лишь около 50 млн рублей на контракты хоккеистам.

При этом на эти деньги нужно еще заткнуть вратарскую позицию после ухода Амира Мифтахова и отказа Артура Ахтямова расставаться с заокеанскими грезами. Так что слухи о пришествии того же Ремпала в «Ак Барс» изначально выглядели фантазиями «инсайдеров». Еще до официального подписания контракта с «Вашингтоном».

Ярко-отрицательных примеров гораздо больше: Барберио (на фото), Барбер, О’Делл, Демерс, Фер Фото: ak-bars.ru

Самые слабые легионеры в истории «Ак Барса»

Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что Валиуллину этим летом удастся привезти сильных легионеров. Возможно, денег, потраченных на Биро и Калинюка, хватило бы на одного сильного иностранца, но генменеджер «Ак Барса» решил распылить средства на дуэт. И это при том, что острой необходимости в защитнике-легионере у команды не было. А вот дефицит форвардов для топ-6 налицо.

25 мая 2021 года Марат Валиуллин был назначен генменеджером «Ак Барса». С тех пор удачных приобретений легионеров в казанском клубе стало заметно меньше. Однозначно успешными подписаниями стали Стивен Кэмпфер и Митчелл Миллер. За более чем пять лет работы. Ярко-отрицательных примеров гораздо больше: Барберио, Барбер, О’Делл, Демерс, Фер. Остальные просто не оставили эмоций либо выступили противоречиво, как тот же Ник Петан.

Дело дошло до того, что казанцы попросту перестали набирать 5 легионеров на сезонную заявку. Тогда как конкуренты забивали лимит на иностранцев под завязку, обеспечивая преимущество своих команд в «ростере» над Казанью.

Джастин Азеведо, Иржи Секач и Антон Ландер попросту разрывали соперников и в «регулярке», и в плей-офф Фото: ak-bars.ru

В 2018 году пятерка иностранцев принесла «барсам» последний Кубок Гагарина

При этом в лучшие свои годы «Ак Барс», наоборот, отличался сильнейшими легионерскими бригадами. Самый яркий пример – чемпионский состав 2018 года, который обеспечил «барсам» пока последний в их истории Кубок Гагарина. Ударное первое звено было полностью составлено из иностранцев.

Джастин Азеведо, Иржи Секач и Антон Ландер попросту разрывали соперников и в «регулярке», и в плей-офф. Первый и вовсе стал лучшим бомбардиром плей-офф среди всех команд. На его счету было 24 (9+15) очка в 19 матчах.

Оборону той команды цементировал один из лучших защитников «домоседов» в истории КХЛ Атте Охтамаа. А форвард Роб Клинкхаммер был очень хорош в третьем звене, отлично действовал как в обороне, так и в атаке. Кстати, на счету этого силового нападающего и «золотой» гол в финальной серии против ЦСКА, который команда Билла «вынесла» практически в одну калитку (4-1 в серии).

Тот состав был, пожалуй, абсолютным образцом самого грамотного использования пяти легионерских квот в истории «Ак Барса».

Петри Веханена можно считать сильнейшим вратарем за всю современную историю казанского клуба Фото: ak-bars.ru

Сильные финны и блестящие вратари – визитная карточка лучших времен «Ак Барса»

В золотые времена Алексея Морозова, Даниса Зарипова и компании в «Ак Барсе» правил бал российский костяк. Но и тогда практически любой легионер был сильнее тех, кто играл за казанский клуб в последние годы. Так, Нико Капанен не только спокойно заменил рано покинувшего Казань Сергея Зиновьева. С трудолюбивым финном в центре Алексей Морозов и Данис Зарипов раскрылись еще лучше. Большой вклад в успехи клуба внесли Яркко Иммонен, Янне Песонен и Юкка Хентунен.

В те же годы ворота «Ак Барса» защищал Петри Веханен, которого можно считать сильнейшим вратарем за всю современную историю казанского клуба. Сильные голкиперы-легионеры вообще считались визитной карточкой «Ак Барса» в его лучшие времена. Помимо Веханена, можно вспомнить Фреда Брэтуэйта, Фредрика Норрену, Андерса Нильссона. И это не весь список.

Здесь отметим, что со времен Адама Рейдеборна, которого покупал в «Ак Барс» еще Рафик Якубов (бывший генменеджер клуба), в Казань вратарей-легионеров вообще не привозили. Марат Валиуллин сделал ставку на тандемы местных воспитанников. Результаты клуба, за исключением «чуда имени Билялетдинова» в 2024 году, показали, что ставка провалилась.

Если даже не менять в целом менеджмент клуба, то очевидно, что «Ак Барсу» необходимо качественно усилить селекционный отдел в части работы по поиску сильных легионеров. Казанцы традиционно под завязку заполняют потолок зарплат практически полностью, но из-за просадки на «внешнем рынке» собирают более слабый состав, чем конкуренты. Параллельно казанцы переплачивают российским звездам, что только усугубляет ситуацию.