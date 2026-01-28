От академика Лаврентьева до героев СВО: в Казани представят уникальные архивы

Сразу три выставки откроются завтра в Казани в ГТРК «Корстон» в рамках итоговой коллегии Госкомитета РТ по архивному делу. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

«Документальная выставка "Академик М.А. Лаврентьев" посвящена 125-летию со дня рождения выдающегося ученого. На ней будут представлены уникальные документы и фотографии, отражающие ключевые этапы его жизни в Казани, Киеве и Новосибирске», – рассказали в пресс-службе.

Среди раритетов – уникальная метрическая запись о рождении, материалы о разработке теории направленного взрыва и личное партийное дело академика.

Проект «СВОи Герои» посвящен современным защитникам Отечества.

«Эта выставка – наш общий поклон и живая память. Перед вами истории наших современников, которые приняли и принимают участие в специальной военной операции. Они все разные, но их объединило одно – готовность выполнить долг», – отметили в пресс-службе.

Выставка объединила истории кадровых офицеров, мобилизованных и добровольцев. Экспозиция рассказывает о подвигах Героев России Олега Сорокина и Андрея Соколовского, а также о судьбе Айвара Миншагаева – пианиста, ставшего инженером-разведчиком. В основе выставки лежат личные дела и наградные листы, которые теперь бережно хранятся в фондах Госархива РТ.

Третья экспозиция – «Предприятия трудовой доблести Татарстана: 1941–1945» – посвящена героическому вкладу тыла в Великую Победу. Архивные документы свидетельствуют: к 1944 году промышленность республики выросла в 4,5 раза. Посетители узнают о производстве легендарных самолетов Пе-2, Ту-4 и По-2, работе завода «Тасма», чья пленка использовалась для всей фронтовой кинохроники, а также о работе Шугуровского месторождения.

Важной частью мероприятия станет показ восьмиминутного фильма, смонтированного из подлинной кинохроники 1941-1945 годов, сохранившейся в республиканских архивах.