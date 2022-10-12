От «Ак Барса» до вершин РПЛ: Камиля с Зухрой схлестнутся на телеканалах «Спартака» и ЦСКА

Зухра Уразбахтина стала ведущей клубного ТВ футбольного ЦСКА. Здесь она вновь столкнется со своей преемницей по «Ак Барс Шоу» Камилей Харисовой – теперь на уровне футбольного «Дерби Всея Руси». Обе девушки остались в памяти болельщиков «барсов» яркими ведущими, будучи при этом явными антагонистками. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».

Зухра Уразбахтина работала ведущей в «Ак Барс Шоу», а недавно подписала контракт с футбольным ЦСКА Фото: ak-bars.ru

Главное футбольное дерби России теперь с двумя татарскими ведущими

На трансферном рынке РПЛ рванула «бомба». ЦСКА подписал контракт не с топовым футболистом, а с одиозной ведущей. Зухра Уразбахтина была официально представлена в качестве ведущей клубного телевидения ЦСКА. Она уже успела провести свой первый эфир на матче с «Динамо» в 12-м туре РПЛ.

Когда-то Зухра работала ведущей в «Ак Барс Шоу», затем попробовала свои силы на федеральном ТВ, а позже стала ведущей клубного телевидения хоккейного «Авангарда» – принципиального соперника казанского клуба по последним сезонам.

Тем временем место Уразбахтиной в «Ак Барсе» досталось девушке с модельной внешностью – Камиле Харисовой. Она во многом повторила путь Зухры, уйдя из хоккейного клуба на «Матч ТВ». Позже она стала ведущей клубного ТВ самого популярного в России футбольного клуба – московского «Спартака».

И вот теперь, после перехода Уразбахтиной в ЦСКА, они будут сталкиваться напрямую в одном из самых жарких дерби России. ЦСКА – самый принципиальный соперник красно-белых в российском футболе. Собственно, и отношения Зухры с Камилей сложно назвать безоблачными.

Камиля и Зухра: хронология конфликта двух теледив «Ак Барса»

Уразбахтина еще не ушла с «Ак Барс Шоу», а Харисову уже рассматривали как соведущую. Это должен был получиться тандем двух красавиц. Об этом рассказывала сама Камиля. Но Зухра неожиданно покинула Казань, и дуэт так и не случился. Быть может, дело в откровенном конфликте двух девушек, который затем вылился в обоюдные подколы в соцсетях.

Так, Камиля Харисова в сентябре 2020 года выложила у себя в одной из соцсетей видео, в котором спела песенку, посвященную «Авангарду». Сама песенка получилась совсем не дружелюбной: «Птичка летит домой, все будет окей! Кубок будет не твой, так будь поскромней!» Видимо, Зухра запомнила этот момент, но отвечать сразу не стала. Карты разложила сама игра, и «Ак Барс» вылетел в сезоне 2020/2021 от «Авангарда» в плей-офф. После победы омичей, в стане которых трудилась Уразбахтина, Зухра тоже опубликовала стишок в своих соцсетях: «Ястреб летит в финал, Барсик теперь отпускной. Теперь ты скромнее стал, ведь кубок будет не твой».

За их противостоянием будет смотреть не менее интересно, чем за происходящим на футбольном поле. Обе активно ведут свои соцсети и явно будут подкалывать команды друг друга, а возможно, и переходить на личности, кто знает. Но давайте вспомним их творческий путь и то, как сейчас живут бывшие теледивы татарстанского ТВ и казанского «Ак Барса».

Зухра покинула «Ак Барс», перебралась в Москву на ТВ, а дальше случился громкий переход в «Авангард» Фото: hawk.ru

Зухре досталась масса хейта от хоккейных фанатов и угрозы от жен хоккеистов

Нынешняя ведущая ЦСКА родилась в Марий Эл. А в Казань перебралась только после школы, поступив на экономический факультет КФУ. Но вот по профессии Зухра не пошла и решила освоить для себя сферу телевидения, попробовав себя ведущей на «Татарстан-24». Вышло удачно, и спустя три года она полностью ушла в хоккей и стала лицом «Ак Барс Шоу». Успех был стремительный. Прошел всего год, как Зухра покинула «Ак Барс» и перебралась в Москву на ТВ. Неплохой скачок в карьере: от клубного ТВ до федерального канала. Там она с Павлом Занозиным работала на матчах сборной России по хоккею.

Ну а дальше случился громкий переход в «Авангард», который обсуждали во многих спортивных изданиях. Порой трансфер игроков обсуждают не так живо, как переход телеведущей. Но Зухре повезло, в Омск ехать не пришлось, она осталась рядом с Москвой, в Балашихе, где «Авангард» проводил свои домашние матчи. С тех пор Уразбахтина трудилась на команду, которая два раза подряд выбивала ее бывший «Ак Барс» из плей-офф. Но и это продолжалось недолго. Как только стало известно, что «Авангард» возвращается в Омск, Зухра покинула команду. А потом начались месяцы молчания и отсутствие каких-либо новостей.

За все это время, от «Татарстан-24» до сегодняшних дней, Зухра столкнулась с морем критики и травли в соцсетях. Мотивы понятны: поклонники «Ак Барса» не простили девушке переход в «Авангард». А омские болельщики «не поняли» отказ девушки переезжать в Омск. Да, не каждый сможет справиться с этим, но Уразбахтина всегда смеялась в лицо своим ненавистникам. Так, например, недавно она опубликовала скриншоты, где в разных социальных сетях ей пишут не самые лестные сообщения. В общем, масса хейта, подчас необоснованного, обрушилась на Зухру.

Пока что мы увидели Зухру только на матче с «Динамо», но уверены, что скоро пойдут разные форматы, где Уразбахтина себя еще покажет Фото: pfc-cska.com

Но не только анонимы в интернете были неприятным пятном в карьере Уразбахтиной. Будучи ведущей «Авангарда», она сталкивалась и с угрозами от жен хоккеистов.

«Сталкивалась с клеветой и даже рукоприкладством с их стороны. Но потом кто-то извинялся, кто-то заказные статьи отправлял. Всех знаю в лицо и верю в бумеранг. А потом наблюдаю за этим бумерангом. Зачастую это жены, чьих мужей не знаю лично. Кто работает, у кого есть своя жизнь, своя семья (дети, быт), такой херней страдать не будут. Есть и адекватные, с кем-то я дружу», – рассказывала ведущая.

Теперь же Зухра работает в ЦСКА. Пока что мы ее увидели только на матче с «Динамо», но уверены, что скоро пойдут разные форматы, где Уразбахтина себя еще покажет. Как, например, это делает Камиля Харисова.

Камилю Харисову после победы на конкурсе красоты сразу пригласили в «Ак Барс Шоу», где она проработала до 2021 года Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в моем сердце навсегда». Камиля теперь вся в футболе, но не забывает про родной клуб

А вот Харисова уже родилась в Татарстане, в Набережных Челнах. Пути начинают сходиться в КФУ, в котором Камиля тоже училась. Она четырежды пыталась стать «Мисс Казань», и в 2017 году у нее это наконец-то получилось. На местном ТВ Камиля не появлялась, после победы на конкурсе красоты ее сразу пригласили в «Ак Барс Шоу». Там Камиля проработала до 2021 года, и затем поступило предложение от Тины Канделаки на «Матч ТВ». От такого не отказываются.

Камиля – девушка ответственная. Что уж говорить, если она научилась кататься на коньках, чтобы быть поближе к команде во время работы в «Ак Барсе». В общем, теперь Харисова ведущая федерального канала, и она отлично справляется с поставленной задачей. А где-то даже выступает в роли эксперта и комментатора благодаря своим знаниям. Но время идет, и в декабре 2021 года Камиля становится ведущей клубного телевидения московского «Спартака».

Работа на «Матче» оказалась по плечу для Камили, она очень ответственно относится к своей работе Фото: telegram-канал Камили Харисовой @harisovakamilya

«Мисс Казань» полностью погружается в футбол, общается с игроками, ведет свой телеграм-канал и рассказывает о футболе. Более того, теперь Камиля активно говорит и о медиафутболе. Некоторые обвинили ее в том, что она избегает медиафутбольный клуб «Рубин», но Харисова опровергла это, сказав, что она меньше обращает внимания на казанскую команду в силу того, что просто по времени не попадает на их матчи. Но зато за всем остальным она успевает следить и даже дает экспертное мнение в своем канале относительно Медиалиги. Но, несмотря на все это, в ее сердце до сих пор остается «Ак Барс». На самом деле, и в этом сезоне казанские журналисты видели девушку в пресс-центре казанского клуба на домашних матчах КХЛ.

«Я болею в хоккее только за «Ак Барс». «Ак Барс» в моем сердце навсегда. Falling in love», – признавалась Камиля.

И вот они теперь обе в Москве, работают в футбольных клубах. Одна – в ЦСКА, вторая – в «Спартаке». Может быть, кто-то и не ожидал такого поворота, но девушки в очередной раз доказали, что способны к любому формату, виду спорта и трудностям. Ждем матча этих команд и следим за взаимоотношениями Зухры Уразбахтиной и Камили Харисовой.

Оценивать Харисову и Уразбахтину в «Ак Барсе» можно по-разному. Но есть простой факт: ни одна из девушек, которые работали в казанском клубе с тех пор, не смогла полноценно заменить Камилю или Зухру. «Ак Барс Шоу» без Харисовой или Зухры потерял часть своей узнаваемости и привлекательности.