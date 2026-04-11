От агрономов до бульдозеристов: в Татарстане проходит этап конкурса «Лучший по профессии»

В Татарстане стартовали соревнования регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проходящего в рамках национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Всего конкурс охватит 23 профессиональные компетенции по всей республике. Площадки организованы на базе ведущих предприятий и образовательных учреждений региона.

Начался региональный этап конкурса 1 апреля с состязаний агрономов на полях КГАУ, а завершится он в августе соревнованиями машинистов бульдозеров в поселке Джалиль.

По информации ведомства, заявки на участие могут подать как сами специалисты, так и их работодатели при условии, что кандидат является гражданином России с как минимумом трехлетним стажем работы. Ознакомиться со сроками и условиями участия можно на официальном сайте конкурса «Лучший по профессии».

В конкурсе могут участвовать представители как классических рабочих специальностей – токари, фрезеровщики, сварщики, каменщики, так и технологических профессий будущего – специалисты по робототехнике и операторы беспилотников.

Особое внимание организаторы уделили номинации «Второй старт», предназначенной для ветеранов специальной военной операции и граждан, решивших сменить профиль деятельности и освоить новую специальность.

Мастерство участников оценят 156 авторитетных экспертов. Это представители работодателей, профсоюзов, учебных заведений и органов исполнительной власти. Победителей регионального этапа наградят медалями, статуэтками и путевкой на федеральный этап конкурса, где они представят Татарстан среди сильнейших мастеров страны.

На федеральном этапе для призеров в каждой номинации предусмотрены внушительные денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, за второе место – 500 тыс. рублей, за третье – 300 тыс. рублей.

В 2025 году Татарстан был представлен на федеральном этапе конкурса в 18 из 20 номинаций. По итогам всех федеральных этапов представители республики завоевали два первых, два вторых и три третьих места.

Проведение конкурса «Лучший по профессии» обусловлено необходимостью укрепления кадрового потенциала страны. Его цель – стимулировать профессиональный рост участников и распространять передовой опыт для повышения качества труда в отрасли.