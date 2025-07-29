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Общество 29 июля 2025 15:20

От аэропорта Казани до Челнов к 2060 году построят железную дорогу

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В Татарстане построят железную дорогу от аэропорта Казани до Набережных Челнов. Она появится примерно в 2060-х годах, заявил сегодня на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ директор Института пространственного планирования республики Олег Григорьев.

«Железная дорога заложена в мастер-план и генпланы, которые были скорректированы. [Она станет] продолжением от аэропортовской дороги по низу Сокуров и туда дальше, на перспективу. [Охватит] Лаишево, Алексеевск, Чистополь, Чистое поле, Нижнекамск, Челны. Вот такая связка между Горьковской и Куйбышевской железными дорогами, надеюсь, когда-то в 2060-х годах у нас появится», – рассказал он.

В перспективе железнодорожным сообщением охватят и будущий курортный центр «Казань-Марина», который построят в Лаишевском районе.

#лаишевский район
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