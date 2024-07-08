От 60 тысяч без опыта: Казанский пороховой завод ищет молодых специалистов

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Казанский пороховой завод приглашает на работу молодых специалистов без опыта работы. Заключив ученический договор, на рабочей специальности они смогут получать порядка 66 тысяч рублей, на инженерно-технической – 60 тысяч. Отработав определенный промежуток времени и повысив свою квалификацию, сотрудники имеют право на индексацию заработной платы, рассказала «Татар-информу» руководитель управления кадровой политики предприятия Татьяна Михайлова.

Все выпускники вузов и сузов при трудоустройстве на предприятие получают статус молодых специалистов и дополнительные выплаты. Например, окончившим высшие учебные заведения ежемесячно в течение трех лет выплачивают по 4 тысячи, а колледжи – по 3 тысячи рублей. Также абсолютно всем им положена единоразовая подъемная выплата в 4,5 тыс. рублей.

«К таким ребятам мы всегда относимся с большим вниманием. У нас, конечно, каждый сотрудник имеет план адаптации, но с молодыми ребятами мы ведем более тесную работу, понимая, что это наш золотой резерв», – отметила Михайлова.

Молодых людей на пороховом заводе стараются приобщать ко всем соревнованиям и мероприятиям, адаптируют их к новому месту при помощи союза молодежи. В дальнейшем благодаря этому они смогут выдвигать свои предложения по производительности труда и инновациям на производстве. Также завод ежегодно проводит конкурс профмастерства по разным направления. По итогу всех его участников записывают в кадровый резерв и в дальнейшем могут пригласить на руководящие должности.

«На сегодняшний день молодые специалисты – это 30% человек от общей численности нашего состава, который насчитывает 3 тыс. человек», – добавила руководитель управления кадровой политики предприятия.

Для трудоустройства на Казанский пороховой завод молодому специалисту вовсе не обязателен опыт. Главное, чтобы ему исполнилось 18 лет и не было медицинских противопоказаний, ведь условия труда на предприятии непростые. Также смотрят на гражданство – необходимо быть гражданином Российской Федерации.

Напомним, что Казанскому пороховому заводу сейчас особенно нужны прессовщики, аппаратчики комплексной установки, сборщики специзделий, слесари-ремонтники. Кроме основных, предприятию требуются и вспомогательные рабочие – ремонтники, электрики, требуются также инженерно-технические сотрудники: мастера, технологи, специалисты разных направлений, а также экономисты и многие другие.

Среди льгот и социальных гарантий здесь есть: бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, льготные путевки в профилактории, материальная помощь при заключении брака или рождении детей, реабилитационно-восстановительное лечение в заводском Центре реабилитации, бесплатное повышение квалификации в заводском Центре ДПО и УПО и многое другое.

Узнать более подробную информацию можно по телефону: 554-34-51.