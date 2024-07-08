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От 60 тысяч без опыта: Казанский пороховой завод ищет молодых специалистов
Казанский пороховой завод приглашает на работу молодых специалистов без опыта работы. Заключив ученический договор, на рабочей специальности они смогут получать порядка 66 тысяч рублей, на инженерно-технической – 60 тысяч. Отработав определенный промежуток времени и повысив свою квалификацию, сотрудники имеют право на индексацию заработной платы, рассказала «Татар-информу» руководитель управления кадровой политики предприятия Татьяна Михайлова.
Все выпускники вузов и сузов при трудоустройстве на предприятие получают статус молодых специалистов и дополнительные выплаты. Например, окончившим высшие учебные заведения ежемесячно в течение трех лет выплачивают по 4 тысячи, а колледжи – по 3 тысячи рублей. Также абсолютно всем им положена единоразовая подъемная выплата в 4,5 тыс. рублей.
«К таким ребятам мы всегда относимся с большим вниманием. У нас, конечно, каждый сотрудник имеет план адаптации, но с молодыми ребятами мы ведем более тесную работу, понимая, что это наш золотой резерв», – отметила Михайлова.
Молодых людей на пороховом заводе стараются приобщать ко всем соревнованиям и мероприятиям, адаптируют их к новому месту при помощи союза молодежи. В дальнейшем благодаря этому они смогут выдвигать свои предложения по производительности труда и инновациям на производстве. Также завод ежегодно проводит конкурс профмастерства по разным направления. По итогу всех его участников записывают в кадровый резерв и в дальнейшем могут пригласить на руководящие должности.
«На сегодняшний день молодые специалисты – это 30% человек от общей численности нашего состава, который насчитывает 3 тыс. человек», – добавила руководитель управления кадровой политики предприятия.
Для трудоустройства на Казанский пороховой завод молодому специалисту вовсе не обязателен опыт. Главное, чтобы ему исполнилось 18 лет и не было медицинских противопоказаний, ведь условия труда на предприятии непростые. Также смотрят на гражданство – необходимо быть гражданином Российской Федерации.
Напомним, что Казанскому пороховому заводу сейчас особенно нужны прессовщики, аппаратчики комплексной установки, сборщики специзделий, слесари-ремонтники. Кроме основных, предприятию требуются и вспомогательные рабочие – ремонтники, электрики, требуются также инженерно-технические сотрудники: мастера, технологи, специалисты разных направлений, а также экономисты и многие другие.
Среди льгот и социальных гарантий здесь есть: бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, льготные путевки в профилактории, материальная помощь при заключении брака или рождении детей, реабилитационно-восстановительное лечение в заводском Центре реабилитации, бесплатное повышение квалификации в заводском Центре ДПО и УПО и многое другое.
Узнать более подробную информацию можно по телефону: 554-34-51.
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